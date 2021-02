POGODOVANJE BIVŠEM MOĆNOM POLITIČARU? Bivši ministar financija se ponaša kao da ima svoj privatni sud, a sudac mu otvoreno pomaže

Autor: Darko Petričić/7dnevno

Nova dimenzija korupcije i utjecaja na hrvatske suce i sudove prezentirana je prošli tjedan na riječkom Kaznenom sudu u slučaju Slavka Linića protiv Slavice Šote. Tom je prilikom sudac Zlatko Kojundžić usred rasprave obavio nužne konzultacije kako bi skrenuo tijek suđenja u smjeru pobjede Slavka Linića. Sudac je to otvoreno najavio optuženoj Slavici Šoti u neslužbenom razgovoru, pred svjedocima. Ovo je, vjerujemo, prvi slučaj da se konzultacije suca s višim instancama ili nalogodavcima obavljaju, ne više prije ili poslije rasprave, nego za njezina trajanja. Ovakvim činom suci otvoreno pokazuju da pravda već dulje vrijeme nema što tražiti na hrvatskim sudovima.

Dojam s praćenja suđenja Slavka Linića, bivšeg ministra financija, protiv prijaviteljice korupcije i članice riječkog Pokreta otpora Slavice Šote, bio je kao da se suđenje Šoti odvija na privatnom sudu čiji je vlasnik Slavko Linić! Za vrijeme rasprave sudac se dogovarao neposredno s Linićevim zastupnikom, odvjetnikom Sašom Jelušićem, prilagođavajući njegove primjedbe i prijedloge, pomažući mu u ispravnoj formulaciji, dok su Šotini prijedlozi uredno odbijani. Na kraju je najavio kakva će biti presuda, iako rasprave još nisu završene niti su prezentirani svi dokazni prijedlozi.

Slavica Šota našla se na suđenju sa Slavkom Linićem zbog njegove tužbe za klevetu iz 2016. godine, a na temelju Šotinih izjava na riječkom sudu. Te godine, Šota je jednom za Slavka Linića izjavila da je lopov, a u drugom slučaju rekla je da je Slavko Linić vlasnik računa u Trstu. Šota je to izjavila u statusu okrivljenice i upitno je mogu li se te izjave – iskazi tretirati kao elementi za pokretanje tužbe za klevetu, s obzirom na to da te izjave nisu bile javno objavljene putem medija i sredstava informiranja, već su bile sastavni dio iskaza Slavice Šote kao okrivljenice. No s obzirom na specifičan odnos Linića s riječkim sudovima, tužba je prihvaćena i postupak je pokrenut.

Nezgodan zahtjev

Na početku rasprave sudac je pribavio neku tajnu dokumentaciju iz sefa Kaznenog suda s oznakom “ograničeno” pa je javnost morala napustiti sudnicu, iako u “tajnoj” dokumentaciji nije bilo ničeg spektakularnog ni važnog za ovaj predmet. Dokumentacija se odnosila na nalaze Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije, Uprave kriminalističke policije, Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te Ministarstva financija.









Odvjetnik Slavka Linića potom je predložio da Sud zatraži od DORH-a informaciju o tome je li protiv Slavka Linića pokrenuta kakva tužba ili kaznena prijava u razdoblju prije ili poslije njegova pokretanja tužbe. Taj podatak trebao je dokazati sudu Linićevu nevinost u pitanju lopovluka, zbog čega je za klevetu tužio Šotu. Za zapisnik je sudac Zlatko Kojundžić malo preuredio ovaj dosta nezgodan zahtjev Linićeva odvjetnika, koji je zvučao kao da ga je predložila suprotna strana pa je prijedlog malo ublažen i ograničen samo na veljaču i travanj 2016. godine, odnosno na vrijeme do tog datuma. Ispitalo bi se je li do tog trenutka protiv Linića doneseno bilo kakvo rješenje o provođenju istrage, presuda ili prijava zbog nekog kaznenog djela koruptivnog karaktera. U zajedničkom dogovoru suca i Linićeva odvjetnika predloženo je da se iz Kaznene pisarnice zatraži podatak je li do navedenog razdoblja Linić ikada pravomoćno osuđen za koje kazneno djelo koruptivnog karaktera.

Šota je izrazila protivljenje dokaznim prijedlozima Linićeva odvjetnika s obzirom na činjenicu da je Slavko Linić bio svojevremeno ministar financija, potpredsjednik Vlade i vrlo moćna i utjecajna osoba koja je mogla preko Državnog odvjetništva stopirati bilo kakvu prijavu protiv sebe, pogotovo ako su one bile anonimne, pa bi takav dokazni prijedlog, odnosno njegovi nalazi, za sud bili irelevantni. Isto tako, Šota je podsjetila suca da je Linića još 2011. godine prijavila tajnica Jadranskog pomorskog servisa Mirja Tomas, zbog “pomaganja” u privatizaciji i primanja mita, pa se nada da bi se barem ta prijava mogla naći u DORH-ovoj evidenciji.

Jedini dokazi









Šota inzistira na svojim, jedino relevantnim dokaznim prijedlozima, a to su svjedočenje Mirje Tomas i izvješće talijanske policije o tajnom bankovnom računu Slavka Linića otvorenom u jednoj tršćanskoj banci. Slavica je tom prilikom otvoreno izjavila: “Ako Slavko Linić dokaže da nikada nije imao otvoren račun u nekoj tršćanskoj banci, spremna sam dati svu svoju imovinu na raspolaganje kako bih platila tužitelju traženi iznos i sudske troškove, a osobno ću se tužitelju ispričati preko medija”.

Čini se da Slavko Linić nije baš izabrao najbistrijeg odvjetnika, a o tome svjedoči i neobičan verbalni okršaj Šote i Linićeva punomoćnika, odvjetnika Saše Jelušića. Naime, kad je Šota izjavila u zapisnik kako je traženje podataka od DORH-a i sudova o prijavama, sudskim postupcima i presudama protiv Linića manevar za odugovlačenje ovog predmeta koji u devet ročišta traje već petu godinu, Linićev odvjetnik odgovara da zapravo Slavica Šota odugovlači s tim slučajem jer je dosad tom sudu uputila čak 7 požurnica kojima traži da se postupak vodi brže! Dakle, prema odvjetnikovu tumačenju, Šota, zapravo, sa slanjem požurnica usporava postupak. Kako je to moguće, teško je objasniti jer se očito odvjetnik služi inverznom logikom, koja možda i funkcionira na hrvatskim sudovima. Ako se požurnicama, prema odvjetnikovu tumačenju, usporavaju postupci, onda bi, valjda, trebalo uvesti nove podneske, u formi npr. “uspornica” koje bi ubrzavale postupke na sudovima. Svašta!

No, bilo kako bilo, samo zbog ovih “otkrića” s požurnicama kojima se usporavaju sudski postupci vrijedilo je, kako bi se to čulo, iz Zagreba doći u Rijeku, ali tu apsurdima u ovom slučaju nije bio kraj.

S obzirom na to da se situacija dosta zakomplicirala u vezi s nezgodnim traženjem Linićeva odvjetnika prema kojem bi trebalo ispitati DORH i sudove u Hrvatskoj postoje li prijave i vode li se kakvi postupci protiv Linića, gdje treba dodati neugodne dokazne prijedloge Slavice Šote, koja traži svjedočenje Mirje Tomas i očitovanje talijanske policije, sudac je odlučio potjerati sve prisutne iz sudnice (u sobi su ostali samo on i njegova tajnica), kako bi, prema njegovim riječima “izvršio provjeru u Kaznenoj pisarnici vodi li se na riječkom Kaznenom sudu kakav kazneni postupak protiv Linića”. Sudac je to učinio samovoljno, iako nitko to od njega nije tražio. Ovakav slučaj nikada nisam doživio ni na kojem suđenju koje sam pratio niti sam čuo za takvo što od bilo koga s duljim stažem od moga na našim sudovima. Najvjerojatnije je da je sudac izvršio dopunske konzultacije za vrijeme samog sudskog postupka, što se moglo vidjeti iz nastavka rasprave.









Naime, odmah nakon povratka stranaka u sudnicu rasprava je “živnula” i sudac Zlatko Kojundžić ekspresno donosi rješenje da se odbacuju svi dokazni prijedlozi Slavice Šote koja je tražila ispitivanje krunskog svjedoka Mirje Tomas i očitovanje talijanske policije o Linićevu bankovnom računu u Trstu. Tako je tuženica ostala bez ikakva dokaza za svoju obranu. Sučevu formulaciju trebalo bi zapamtiti kao pokazni primjer kako voditi raspravu s unaprijed pripremljenim planom da se osudi stranka. “Odbijaju se dokazni prijedlozi glede provođenja dokaza saslušanjem svjedoka Mirje Tomas i pribavljanja podataka putem talijanske financijske policije u Trstu o postojanju bankovnog računa u vlasništvu privatnog tužitelja Slavka Linića, a ovo iz razloga nepotrebnosti!”

S ovom formulacijom suca stvarno se treba složiti – ako je za Šotu unaprijed dogovoreno da izgubi ovaj spor, onda su svi njezini dokazni prijedlozi uistinu nepotrebni. Sudac je možda samo bio previše iskren. U isto vrijeme, a nakon telefonskih konzultacija, sudac pronalazi najpovoljnije rješenje za tužitelja pa se ispitivanje predmeta i mogućih progona protiv njega reduciralo samo na situaciju na riječkom sudu.

Slavica Šota smatra da sudac Kojundžić, kada je ispraznio sudnicu, nije zvao Kaznenu pisarnicu, nego da se konzultirao s predsjednikom Županijskog suda – Veljkom Miškulinom, koji mu je dao naputke kako “ispravno” voditi raspravu u smjeru Šotina gubitka spora.

Za svaki slučaj, zbog proceduralne opreznosti, sudac u zapisnik unosi prilagođenu kronologiju događaja, tako da zapisnički njegova konzultacija za vrijeme rasprave dolazi nakon donošenja njegova rješenja o dokaznim prijedlozima tužitelja i tuženice, iako je bilo obrnuto. Prvo je odrađena telefonska konzultacija, a nakon toga je uslijedilo rješenje o odbacivanju Šotinih dokaznih prijedloga i svjedoka!

Račun u Trstu

Da je sudac Kojundžić znao što radi kada je odbio svjedočenje Mirje Tomas, svjedoči njezin prethodni iskaz koji je dala u predmetu Linić protiv Indexa, a Linić je taj spor izgubio. Mirja Tomas tada je izjavila da je od 1986. do 2003. godine radila kao osobna tajnica direktora Jadranskog pomorskog servisa Ante Marasa, koji joj je davao naloge za uplatu. Među brojevima računa na koje je trebalo prebaciti novac, pod rednim brojem 5 našao se račun koji je, kako se naknadno utvrdilo, pripadao Slavku Liniću u talijanskoj banci Cassa di Risparmio. Da taj bankovni račun pripada Slavku Liniću, uvjerili su se članovi neformalne organizacije riječkog Pokreta otpora koji su koristili popis računa na koje je Mirja uplaćivala novac te su otišli u Trst u banku kako bi uplaćivali simbolične iznose i tako provjeravali vlasnike računa. Tako je Antonio Repanić otišao u Trst i uplaćivao po 10 eura na brojeve računa. Kada je došao do računa pod rednim brojem 5, službenik mu je rekao da on ne može uplatiti novac na taj račun jer on nije Slavko Linić. Time je službenik banke posredno potvrdio da račun pripada upravo Slavku Liniću.

Takvu provjeru računa putem uplate novca obavio je još jedan član Pokreta otpora – Radovan Smokvina iz Švicarske, koji je Slavku Liniću na taj račun uplatio 100 eura.

Kasnije je Mirja Tomas putem medija izjavila da je na taj način uplatila Slavku Liniću mito od 27.000 dolara kao nagradu što je svojem prijatelju Anti Marasu omogućio preuzimanje tvrtke Jadranskog pomorskog servisa.

Sudski iskaz Mirje Tomas o tome glasi: “… Navodim da zato što je Linić surađivao s Marasom i bez njegove pomoći ne bi uopće došlo do privatizacije JPS-a na način na koji je došlo. Naime, Marasu je Linić bio veza u Vladi i kad god je trebalo ići na neki važan sastanak, ja bih osobno o tome pismeno obavijestila Linića kao tadašnjeg potpredsjednika Vlade.”

O svemu tome Mirja Tomas obavještava USKOK, prvi put 25. ožujka 2011. godine, a drugi put godinu dana poslije, kada je tonski i video snimljena. Kada je provjeravala status svoje kaznene prijave, djelatnik PNUSKOK-a Davor Bedi joj odgovara da su u igri veliki igrači.

I drugi Šotin dokazni prijedlog, da se od talijanske policije zatraži iskaz o statusu i vlasniku spornog računa čiji bi vlasnik trebao biti Slavko Linić, sudac odbacuje, očito zbog autentičnosti, čime bi se oslabila Linićeva pozicija na sudu. U korespondenciji Šote i talijanske Guarde di Finanze otvoreno joj je rečeno da je talijanska policija spremna dostaviti sve podatke o spornom Linićevu računu ako se to od talijanske policije službeno zatraži. Riječki sud to neće i ne želi učiniti kako bi zaštitio Slavka Linića!

Pouka zviždačima

Ogorčena na ovakav način vođenja rasprave, Slavica Šota obratila se sucu, neformalno, nakon završetka službenog dijela, i prigovorila mu da nije u redu što je odbio sve njezine dokazne prijedloge. Prigovorila mu je da je mogao barem zatražiti izvješće talijanske policije. Sudac Kojundžić joj neoprezno odgovara kako on neće i ne želi raditi poslove istrage kad to već dosad nisu učinile nadležne institucije: USKOK, PNUSKOK i policija. Naravno da nitko to nije tražio od njega, samo je trebao učiniti ono što je u njegovoj nadležnosti i uputiti službeni zahtjev Talijanima. Tako je potvrdio opće poznatu činjenicu da sud ne zanima pravda ni istina, nego procedura i interesi.

No sve to nije bilo dovoljno pa sudac, u prisutnosti predstavnika medija, izjavljuje i kako će ovaj kazneni postupak biti dobra pouka njoj i drugim prijaviteljima korupcije kako ne treba stajati na put moćnim poduzetnicima i utjecajnim političarima jer će to loše završiti za zviždače! Time je de facto Šoti najavio kakva će biti presuda iako ovaj postupak još nije okončan. Uistinu je bilo teško slušati opravdanja suca Kojundžića koji je očito odlučio na čiju će stranu – na stranu profesije ili interesa.

Ogorčena na ovakve stavove suca, Šota u jednom trenutku izjavljuje da vidi u kojem smjeru sve ovo ide te da neće doći na sljedeću raspravu, na što joj sudac spremno nudi da o tome da prigodnu izjavu kako bi odmah mogao zaključiti raspravu. Šota nakon toga povlači svoju izjavu, ali je sudac time definitivno pokazao na čijoj je strani jer bi prijedlog takve izjave, da se konstatira zapisnički, trebao doći od Linićeva odvjetnika, a ne suca, koji je ovime pokazao da ima dvostruku ulogu – i suca i odvjetnika.

Linić u ovom sporu tuži Šotu zbog toga što je izjavila da je on lopov i zbog toga što je rekla da ima račun u tršćanskoj banci. Sudac ne želi da se pribavi dokaz koji potvrđuje navod o bankovnom računu, a Šotin argument da je Linić lopov je i sama njegova izjava dana medijima u kojoj je rekao “da bi on krao kada bi mu se ukazala prilika”, čime je sam potvrdio lopovski mentalitet, a vjerojatno je prilika za krađu bilo poprilično za vrijeme njegova ministarskog mandata i boravka u Vladi.

Šota neće odustati od dokazivanja svojih navoda i poziva se na svoju izjavu koju je 2014. godine uputila bivšem glavnom državnom odvjetniku Dinku Cvitanu, kada mu je poručila da na temelju svih dokaza kojima je raspolagao riječki Pokret otpora uhapsi nju zbog laži ili Linića zbog lopovluka. Zasad su oboje na slobodi.