Pogodila ih nezapamćena snježna oluja, javila se Hrvatica: ‘Ljudi iz kuća izlaze kroz prozore’

Norvešku je doslovno blokiralo snježno nevrijeme, a promet je zaustavljen. Zemlja je u kaosu. Prema podacima norveškog meteorološkog servisa Yr.no, visina snijega u Oslu iznosi 43 centimetra, a temperatura trenutno iznosi -10 stupnjeva.

The person who wrote “Most wonderful time of the year” was definitely not from Norway 🇳🇴😂 pic.twitter.com/sbcNYeVhGP

— Lasse Edvardsen (@nasalahe) January 17, 2024