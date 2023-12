Pogođen tanker koji je plovio prema Jadranu: Zna se tko je lansirao raketu

Sukob na Bliskom istoku poprimio je širi kontekst te je nekoliko militantnih skupina stalo uz Hamas.

Tako Izrael povremeno vodi bitku i kod Jemena, Libanona i Sirije, a sukobljava se s Hezbolahom, Hutijima i drugim islamističkim skupinama.

Protubrodski krstareći projektil lansiran iz dijela Jemena pod kontrolom pobunjenika Hutija pogodio je komercijalni tanker. Izbio je požar i nastala je šteta, ali nije bilo žrtava, navodi se u priopćenju američke vojske.

Inače, napad na tanker Strinda dogodio se oko 60 nautičkih milja (111 km) sjeverno od tjesnaca Bab al-Mandab, koji povezuje Crveno more i Adenski zaljev, oko 21 po lokalnom vremenu, rekao je američki dužnosnik za Reuters. Drugi američki dužnosnik rekao je da se Strinda mogla kretati na vlastiti pogon u satima nakon napada.

“U vrijeme napada nije bilo američkih brodova u blizini, ali razarač američke mornarice USS Mason odgovorio je na poziv Strinde i trenutno pruža pomoć”, objavilo je Središnje zapovjedništvo američke vojske, koje nadzire američke snage na Bliskom istoku.

Tanker za prijevoz kemikalija plovi pod norveškom zastavom, a njegov norveški vlasnik Mowinckel Chemical Tankers nije bio dostupan za komentar izvan radnog vremena.

Podsjećamo, Hutiji, koji su skloni Iranu, upleli su se u sukob Izraela i Hamasa, koji se proširio Bliskim istokom 7. listopada nakon Hamasova pokolja civila na jugu Izraela. Hutiji su otad u više navrata napali brodove koji plove ključnim plovnim putevima u blizini Jemena i ispalili bespilotne letjelice i projektile na sam Izrael.

U subotu su Hutiji rekli da će napadati sve brodove koji idu prema Izraelu, bez obzira na zastave pod kojima plove, i upozorili međunarodne brodarske tvrtke da ne posluju s izraelskim lukama.

🚨 HIJACKING FOOTAGE: #Yemeni Houthi rebels hijacked an Israeli ship in the Red Sea in response to #Gaza_Genocide. It’s owned by Israeli billionaire Abraham “Rami” Ungar.

“All ships belonging to 🇮🇱, & those who deal with it, will become a legitimate target for the armed forces.” pic.twitter.com/Im8BUwwxS9









