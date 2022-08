POGOĐEN JE EUROJACKPOT! Stotine milijuna kuna odlaze sretnom igraču: Slavit će se do dugo u noć

Netko će večeras slaviti do kasno u noć. Pogođen je Eurojackpot, a dobitak odlazi igraču iz Danske koji je bogatiji za 126.222.916,65 kn.

Dobitni brojevi 54. kola Eurojackpota su brojevi 4, 13, 32, 39, 41 – 6, 8.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 23.08.2022., a glavni dobitak Eurojackpota

iznosi 75.000.000,00 kuna.





Podsjetimo, nedavno je veliki dobitak na Eurojackpotu osvojila Rabljanka.

Krajem srpnja osvojila 5+1 je na Eurojackpotu dobitak vrijedan 6,348.992,49 kn. Kako kažu iz Hrvatske lutrije, riječ je o skromnoj, marljivoj i radišnoj igračici koju ovaj milijunski dobitak neće nimalo promijeniti.

”Ma ništa se značajno neće dogoditi”, rekla je i dodala kako je ”za dobitak doznala tek kasno navečer”. ”Radila sam i zaboravila da sam uplatila, a kad su moji doznali da je osvojen milijunski dobitak na Rabu, pitali su me jesam li odigrala Eurojackpot”, rekla je tada.

”Tek tada sam vidjela da su u pitanju moji brojevi, a kad sam shvatila da je to – to, otišla sam spavati jer sam sljedeći dan morala na posao. Ostala sam pribrana i hladnije glave nego ostatak moje obitelji koji je doista strepio oko mjesta gdje čuvati listić”, izjavila je kroz smijeh dobitnica dodajući kako je do trenutka isplate bilo raznih prijedloga gdje staviti potvrdu.