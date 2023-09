Pogledajte trenutak u kojem je bogatom biznismenu doletjela torta u glavu: Reakcija je urnebesna

Ekološki aktivisti su u četvrtak ispred sjedišta Europske unije u Bruxellesu tortom u glavu gađali šefa aviokompanije Ryanair, Michaela O’Learyja, u znak prosvjeda zbog emisija ugljičnog dioksida.

“Zaustavite zagađenje”, vikala je prosvjednica odjevena u crno nakon što je O’Learyja pogodila tortom u lice.

On se u tom trenutku pripremao za fotografiranje s kartonskim izrezom predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. Naime, njoj je ranije predao peticiju s 1,5 milijuna potpisa u kojoj traži osiguranje preleta kompanija preko država čija je kontrola leta u štrajku.

