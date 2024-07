Pogledajte kako je Putin dočekao Orbana, Europa je bijesna: Cure prvi detalji sastanka

Mađarski premijer Viktor Orban doputovao je u Moskvu gdje se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te tako potvrdio višednevne spekulacije oko svojih planova.

Do Orbanove posjete Rusiji dolazi nakon što je 2. srpnja iznenada došao u Kijev, gdje se sastao s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Orban se nakon slijetanja na rusko tlo kratko oglasio na društvenoj mreži X. “Mirovna misija se nastavlja. Druga postaja: Moskva”, poručio je Orban i time razbjesnio svoje europske kolege.

Društvenim mrežama kruži video svečanog dočeka Orbana u Moskvi. Putin ga je pozdravio u Kremlju izrazivši mu dobrodošlicu “ne samo kao našem dugogodišnjem partneru, već i kao predsjedatelju” rotirajućeg predsjedništva EU-a, iako je nekoliko čelnika bloka naglasilo da nisu ovlastili mađarskog premijera da govori u njihovo ime.

Ruski predsjednik je rekao da će razgovarati o “svim nijansama situacije” u Ukrajini, pozivajući se na zahtjeve koje je iznio prošlog mjeseca, a koji uključuju predaju Kijeva četiri pokrajine Rusiji i obećanje da se nikada neće pridružiti NATO-u. Kijev je odbacio Putinove zahtjeve, rekavši da oni predstavljaju kapitulaciju i da će pozvati na daljnje napade.

“Polako nam ponestaje zemalja koje mogu razgovarati s obje strane u sukobu”, rekao je Orban. “Uskoro će Mađarska biti jedina zemlja u Europi koja može razgovarati sa svima. Želio bih iskoristiti ovu priliku da razgovaramo o nizu izazovnih pitanja i upoznamo vaš stav u pogledu problema važnih za Europu”, rekao je Orban.

Orbanovo putovanje prvo je putovanje čelnika EU-a u Rusiju otkako je austrijski kancelar Karl Nehammer posjetio Moskvu u travnju 2022. u neuspješnom pokušaju da uvjeri Putina da prekine rat. Njemački kancelar Olaf Scholz rekao je u petak da Orban nije u Moskvi kao predstavnik rotirajućeg predsjedništva EU-a, već kao mađarski premijer. Scholz je rekao da je stav EU jasan: “Osuđujemo ruski agresorski rat”.

Estonska premijerka Kaja Kallas osvrnula se Orbanov dolazak u Moskvu. “Orban u Moskvi ni na koji način ne zastupa EU ili stavove EU-a. On iskorištava mjesto predsjedavajućeg EU-a da posije pomutnju. EU je ujedinjena, jasno iza Ukrajine i protiv ruske agresije”, poručila je na X-u.

In Moscow, Viktor Orbán in no way represents the EU or the EU’s positions. He is exploiting the EU presidency position to sow confusion.

The EU is united, clearly behind Ukraine and against Russian aggression.

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 5, 2024