Pogledajte kako izgleda famozni Pernarov apartman: ‘Da ne kažete da se samo Senfom bavim’

Autor: Dnevno.hr

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar dao si je novi zadatak da zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću, kako bi se to kolokvijalno reklo, ne da disati.

Pojavljuje se na svim njegovim pressicama, postavlja mu pitanja i ne misli odustati.

Na njega se obrušio i zbog najave o dizanju paušala za djelatnost iznajmljivanja i smješta u turizmu. Naime, Pernar je i sam iznajmljivač.





‘Senf, znam da nisi vjernik, ali sve se vraća’

“Senf kužiš sad kako je to kad ti netko zagorčava život, tako se osjećamo mi mali iznajmljivači kojima si digao paušal s 40 na 200 eura po krevetu. Znaš Senf, u životu, sve što radiš drugima, to ti se na kraju vraća, znam da nisi vjernik, ali ona Isusova – to što misliš drugome poželi i sebi ti se uvijek obistini u životu”, napisao je Pernar na svom Facebook profilu.

Pokazao kako izgleda stan koji iznajmljuje

Tomašević ga je jednom prilikom, dok mu je prekidao konferenciju za medije, pitao koliko apartmana ima. Zasad je poznato da iznajmljuje jedan stan, a sada je svima pokazao kako izgleda.

“Da ne kažete da se samo Senfom bavim, najpoznatiji apartman u državi, o kojem se raspravlja i na TV-u, prazan je večeras, pa ako kome treba apartman u Zagrebu javite se”, napisao je Pernar.









Slike možete vidjet na zagrebarius.webador.com.