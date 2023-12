Pogled u poremećeni um češkog krvnika: Ovako, nažalost, sve kreće

U strahu za goli život neki su studenti Filozofskog fakulteta Karlova sveučilišta jučer skakali s najviših katova zgrade, drugi su se tresli na podu, treći vrištali u predavaonicama, a njih 14-ero izgubilo je život u sumanutom pohodu njihova 24-godišnjeg kolege Davida Kozaka.

Češka ovako brutalan zločin ne pamti. Mladi egzekutor na kraju je hicem iz puške presudio i samome sebi, a koji je točno bio motiv ovog svirepog zločina još uvijek nije poznato. Ono što se zna jest da poznanici Kozaka pamte kao introvertiranog mladića koji je uvijek bio namrgođen. Nije se družio s vršnjacima, bio je miran, a lani je upravo na sveučilištu gdje je pobio kolege završio prvostupnički studij povijesti.

No, nešto je u njemu bilo trulo. Policija Kozaka povezuje i s ubojstvom oca i bebe u šumi u blizini Praga prošlog tjedna, no još se uvijek čekaju balistički dokazi koji će to potvrditi. Kao i mnogi drugi nalazi koji bi mogli odgonetnuti zašto je ovaj dečko uzeo pušku u ruke i u grob poslao mlade ljude koji su tek trebali početi živjeti.

No nije Kozak ni prvi ni vjerojatno posljednji masovni ubojica koji je zbog pomračenja uma dospio u medije. Još davne 1966. godine Charles Whitman kuhinjskim je nožem odlučio zaklati svoju majku i suprugu kako bi ih unaprijed oslobodio srama zbog onoga što će učiniti. Natprosječno inteligentan bivši marinac, koji ni u snu nije želio postati poput nasilnog oca, samo nekoliko sati nakon što je plahtom prekrio unakažena trupla dviju najvažnijih žena svoga života, vatrenim je oružjem likvidirao 17 i ranio 31 osobu koju nije poznavao. Njegov 96-minutni delirij na vidikovcu kampusa Sveučilišta u Teksasu prekinuli su lokalni policajci, a Whitman i njegova životna priča stvorili su stereotip masovnog ubojice koji je sada prvi put ozbiljno poljuljan.

Najopsežnija studija masovnih ubojica u SAD-u koju je proveo “The Violence Project” pod pokroviteljstvom tamošnje Vlade pokazala je da ne postoji jedinstven profil ovog tipa ubojice, ali i mnoge druge manje poznate činjenice koje prate fenomen koji je od 2000. godine doslovno udvostručio svoju prisutnost u američkom društvu. Iako je statistički veća vjerojatnost smrti od udarca munje negoli pogibije u masovnom ubojstvu, ovaj zločin godišnje ugasi 51 život u SAD-u. I dok je Trump uporno tupio da je ovaj problem povezan sa psihičkim bolestima, brojke pokazuju da je 77% ovih zločina počinjeno oružjem koje je kupljeno legalno. Samo je 19% ubojica ukralo svoje oružje, a najpopularniji dio arsenala među ovom populacijom su revolveri (pištolji) koje je odabralo čak 77,2% počinitelja.

Upravo je revolver bio odabir frustriranog pustinjaka Seung-Hui Choa koji je 1991. izveo najmasovnije školsko ubojstvo u povijesti Amerike. Ovaj 23-godišnji korejski imigrant koji je patio od anksioznosti, depresije i selektivnog mutizma ubio je 32 i ozlijedio 17 studenata i nastavnog osoblja zato što nije osvojio novčanu nagradu za znanstveni rad koja bi mu osigurala ostanak u Virginiji nakon školovanja. Cho je samo jedan od 171 analiziranog ubojice među kojima je statistički najviše bijelaca (52%), ali u brojčanoj usporedbi u odnosu na cijelu populaciju najviše ubojstva počinili su Afroamerikanci (20,5%) i Azijci (15,8%), a najmanje Latinoamerikanci (8,2%).

Neovisno o rasi, dobi i psihičkoj stabilnosti, ovaj zločin u 98% slučajeva “rezerviran” je za muškarce. Iznimku je učinila Jennifer San Marco (44) u smrtonosnom pohodu na bivše radno mjesto u pošti. Tog zimskog jutra u siječnju 2006. napustila je svoj dom i putem do automobila upucala je susjedu koja je, ironično, išla pokupiti poštu. Isto je učinila i šestorici nekadašnjih kolega koji su se, sudeći prema zapisima iz njena dnevnika, urotili protiv nje.









Neslaganje s kolegama i nadležnima, opće nezadovoljstvo statusom na poslu i otkazi učinili su radno mjesto najučestalijim poprištem masovnih ubojstva, a je li psihičko stanje u kojem se osoba nalazila presudno za ovaj zločin, i dalje je predmet rasprave.

“Iako su dvije trećine masovnih ubojica iz baze podataka patili od neke psihičke bolesti, nepravedno je reći da je to presudan uzrok ovih napada. Gotovo 50% Amerikanaca u nekome je trenutku života prolazilo kroz neku vrstu psihičke bolesti. Velika većina osoba koje imaju probleme ovakve prirode nikad nisu nasilne, već su češće one same žrtve nasilja”, navode Jillian Peterson, profesorica kaznenog prava na Sveučilištu Hamline, i James Densley, profesor kaznenog prava na sveučilištu Metropolitan State, u svome istraživanju. Štoviše, samo je 16% ovakvih zločina direktno povezano sa psihičkim bolestima, psihozama ili halucinacijama.

Međutim, i sami autori ne negiraju da sve počinitelje povezuju određene zajedničke osobine, točnije njih četiri. Još godinama prije negoli su konačno odlučili kupiti oružje, većina ih je, kao i spomenuti Whitman, proživjela traumu u djetinjstvu ili su bili izloženi nekom obliku nasilja, od seksualnog zlostavljanja i nasilja u obitelji do zanemarivanja ili međuvršnjačkog maltretiranja.









U konceptualnom modelu koji su prezentirali Peterson i Densley ovo je prvi okidač, nakon čega slijede kriza identiteta i popratni gnjev koji se manifestiraju promjenama u ponašanju. Zaplet crnog scenarija očituje se u pronalaženju uzora među prethodnicima, što dodatno intrigira potencijalne ubojice u realizaciji osvete. Kao što lako pronalaze uzore, još lakše pronalaze i one koje krive za ono što se spremaju učiniti, a o tome nerijetko obavijeste i svoje žrtve. Gotovo polovica masovnih ubojica na neki način je prethodno obznanila ono što namjerava učiniti, dok je 23,4% ostavilo svojevrsno oproštajno pismo ili “manifest”.

Je li u doba narcisoidnosti uzrok tomu želja za slavom, možemo samo nagađati, ali postotak ubojstva vođenih ovom motivacijom od početka 21. stoljeća se učetverostručio.

Tragedija koja se 1999. odigrala u srednjoj školi Columbine u Coloradu od samog početka talačke krize postala je medijski spektakl tijekom kojeg su scene panike i kaosa satima uživo prenošene. Počinitelji Eric Harris i Dylan Klebold, osim oružjem, prijetili su i bombama, a nakon što je 13 osoba poginulo, dvojac si je oduzeo život u školskoj knjižnici. Pokraj mrtvih tijela pronađeni su opsežni planovi kako izvesti pokolj i oproštajna pisma, a utjecaj slučaja Columbine postao je toliko jak da se čak 70% masovnih ubojstva motivirano željom za slavom odigralo u toj američkoj regiji.

Nije slučajno da većina masovnih ubojstava završava samoubojstvom jer po tome su ovi ubojice specifični. Čak 30% analiziranih ubojica bilo je suicidalno prije nego što su izveli napad, a 39% njih je postalo takvima tijekom samog čina, poglavito maloljetni učenici (92%) i studenti koji su svi završili život kad i njihove žrtve.

“Stvari kao što su ograničavanje pristupa oružju, direktno postavljanje pitanja, rano prepoznavanje problema i adekvatna pomoć, kao i manja medijska orijentiranost na ono loše u svijetu dobar su početak borbe protiv ove pošasti modernog doba”, zaključila je Peterson.

Inače, postoji pet profila masovnih ubojica.