POGINULO SEDMERO TURISTA! Policija im govorila da ne idu tamo, ali htjeli su ‘baciti fotku’: Ovo nije prva katastrofa u hit destinaciji

Sedmero turista poginulo je danas u lavini koja se dogodila u indijskoj državi Sikimu, u blizini planinskog prijevoja prema kineskoj regiji Tibetu. Vojska je priopćila da su najmanje 20 ljudi spašeno nakon što je nekoliko vozila koja su prevozila turiste do prijevoja Nathu La pogodila lavina. Osmero preživjelih se nalazi u kritičnom stanju, prenosi lokalna policija.

Ova katastrofa nije prva u indijskim Himalajama. U posljednje dvije godine, lavine su usmrtile najmanje 120 ljudi. U recenziranoj studiji objavljenoj 2018. u američkom Zborniku radova Nacionalne akademije znanosti zaključeno je da su klimatske promjene povećale rizik od lavina u indijskim Himalajama.

In a tragic incident, at least 6 tourists died after massive avalanche hit road connecting Sikkim ‘s capital Gangtok with Nathulapass on China border.





