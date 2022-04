POGINULE SU TRI KORISNICE: Objavljeni šokantni detalji požara u domu za starije u Dugom ratu, podignuta je optužnica

Autor: Dnevno.hr

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je podiglo optužnicu protiv tri žene (27, 41, 27) iz doma za starije i nemoćne u Dugom ratu u kojem je na jesen 2020. godine izbio požar. Dvije korisnice doma su preminule odmah, a treća kasnije u splitskoj bolnici.

​Na teret im se stavlja da su prvookrivljenica kao osnivač i formalna vlasnica obiteljskog doma zaposlena kao medicinska sestra i drugookrivljenica kao neformalna voditeljica doma na radnom mjestu njegovateljice, postupale protivno odredbama Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama i četiri pravilnika.

Tereti ih se da su iako svjesne kako mogu ugroziti sigurnost funkcionalno ovisnih osoba odlučile da nakon večere i noćne njege korisnika, zaključavaju vrata spavaonice na prvom katu doma gdje su umjesto dvije smjestile tri pokretne, ali funkcionalno ovisne korisnice doma kojima je zbog zdravstvenog stanja potrebna pomoć i nadzor druge osobe.

Nisu mogle izaći iz sobe

“Okrivljenice se tereti da nisu svoje poslove obavljale u skladu s potpunim opisom i obvezama radnih mjesta niti su bile cijelo vrijeme posvećene korisnicima doma, kao i da su znale kako u spavaonicama nije postavljen vatrodojavni alarm. Optužnicom ih se tereti da su bile svjesne kako može doći do ugrožavanja sigurnosti korisnika doma odnosno navedene tri štićenice, lakomisleno smatrajući kako neće doći do ugrožavanja korisnika doma. Kada je trećeokrivljenica, radeći tada na poslovima njegovateljice i postupajući po njihovoj prethodnoj odluci; iako je i sama bila svjesna navedene opasnosti; nakon večere 27. rujna 2020. oko 18:40 sati, zaključala vrata navedene spavaonice i spustila se u prizemlje doma, nakon njenog silaska je između 19:00 i 19:15 sati, došlo do izbijanja požara i zapaljenja otvorenim plamenom spužvastog madraca i posteljine na drvenom krevetu koji je koristila jedna od oštećenica”, navodi se u optužnici.

“S obzirom na zaključana sobna vrata i otprije lokotom blokirana balkonska vrata, korisnicama je bio onemogućen izlazak iz sobe te su zadobile ozljede uslijed kojih su na mjestu događaja smrtno stradale dvije korisnice, dok je treća korisnica preminula 14. listopada 2020. u KBC-u Split od zadobivenih posljedica. Uslijed požara su dovedeni u opasnost životi ostalih korisnika doma, kao i imovina doma”, dodaje se u optužnici Općinskog državnog odvjetništva u Splitu.