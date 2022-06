PODUZETNIKE ŠLAGIRALO KAD SU VIDJELI RAČUN ZA STRUJU! Bujas kipti od bijesa: ‘Diskriminacija neviđena u Europskoj uniji’

Autor: Ivor Kruljac

Istu tarifu struje za poduzetnike i građane, zahtijevaju iz udruge Glas poduzetnika napominjući kako “ovako dalje ne može ići!”. Upozoravaju kako mnogi poduzetnici neće preživjeti enormni val poskupljenja električne energije.

“Sramotno je da je u Hrvatskoj obračunska tarifa struje tri puta skuplja u odnosu na građane, takve diskriminacije je bilo dosta i ne postoji nigdje u EU, tražimo jednaku tarifu za sve kao što imaju sve druge članice EU!”, rekao je u priopćenju udruge Hrvoje Bujas, predsjednik udruge Glasa poduzetnika. Upozoravaju kako je velika poduzetnika dobila tri puta veće račune za struju, što ocjenjuju neprihvatljivim, te će otpuštanje radnika, ulasci u dugove i naposljetku, zatvaranje tvrtki, postati neizbježno.

“Cijena zajamčene opskrbe nakon dva mjeseca bez ugovora, do 31. ožujka iznosila je 1,3270 kn, a od 1. travnja ove godine iznosi 3,0276 kn za one koji su na priključku manjem od 20 kW, odnosno 2,5178 za one koji su u kategoriji preko 20 kW priključne snage. Ovi drugi, na žalost, plaćaju i naknadu za snagu pa im zapravo ništa ne znači ova niža cijena, osim ako nisu potrošači neke veće količine energije. Dakle nije teško odrediti koliko je to povećanje u drugom tromjesečju ove godine i koliko će to nastaviti iscrpljivati posebno one male poduzetnike.





Jedan od prijedloga je i da se razmisli o uvođenju ozbiljnog vlastitog upravljanja elektroenergetikom! Drugu pomoć baš i ne očekujemo, na žalost, bojimo se da će mnogi poduzetnici biti prepušteni sami sebi i svojem snalaženju i umješnosti”, naveli su iz UGP-a u priopćenju. Dodaju kako Vlada treba osvijestiti kako se ne može sve prebacivati na poduzetnike, već opterećene nepotrebnim nametima i doprinosima.

Osim što ovakva praksa nije uobičajena nigdje drugdje u EU, navode i kako ne postoje nikakvu racionalno objašnjenje za ovu razliku između poduzetnika i građana te ističu i kako bi oni koji troše više struje, trebali imati jeftinije cijene.