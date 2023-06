Poduplao stanarinu pa mu podstanari demolirali stan: ‘Zapalili su parket, ukrali madrace, slomili sjedalice! Stan je opustošen’

Autor: I.G.

Jedan od omiljenih izvora prihoda mnogih Hrvata je najam stanova. No, idilu “kapanja novčića” nekad mogu pokvariti gnjevni podstanari. Upravo se to dogodilo čovjeku čiji su inicijali M.P., vlasnika stana na Dragovodama u Splitu. U njegov stan uselio se gospodin A.S. sa svojom suprugom i djecom, a kada su odlazili stanodavac se suočio s potpunim užasom.

Stan koji je ima tri sobe, dvije kupaonice, prostrani dnevni boravak, blagovaonicu i kuhinju prije iznajmljivanja bio je potpuno opremljen, a tamo su se nalazili i ručni radovi samog stanodavca. Početna cijena od 300 eura mjesečno za stan na drugom katu, uz osigurano parkirno mjesto, zajedno s režijama, bila je vrlo primamljiva. Međutim, s porastom cijena i uvođenjem eura, došli su i problemi za podstanare, piše Slobodna Dalmacija.

Cijena najma se udvostručila

U trećem mjesecu ove godine, M.P. je odlučio podići cijenu najma na 460 eura, a onda je najavio da će sljedeća dva mjeseca izositi 500 pa zatim 600 eura, tvrdeći da je to konačna cijena koja neće dalje rasti. Nakon loših vijesti, podstanari su podivljali.





Nakon nekoliko svađa i dernjave podstanar je izjavio: “Evo ti tvoj stan, odlazimo. Pronašli smo drugi!”

“Ja sam invalid i ne mogu se penjati na drugi kat. Čekali su da moja supruga ode na posao i ostavili su ključ uz riječi kako je stan ostavljen čist i uredan”, govori M. P. pa otkriva:

“Naravno da nije bilo tako. Stan je ostavljen opustošen. Dnevni boravak, sobe, sve… Ukrali su madrace, slomili su sjedalice, stolić od trešnjina drva, razbili su dva lavandina, zapalili parket, bonograciju, zavjese…”, nabraja vlasnik stana. “Radili su i neke radove, pituravanje, bušenje, dječji crteži po zidovima…”

Otišao na policiju

Nakon burne reakcije na objavu o podizanju cijene, M. P. je odlučio cijelu stvar prijaviti policiji. Javio se II. policijskoj postaji, nakon čega su ga uputili na vojnu policiju budući da je podstanar bio vojno lice. Nakon toga je poslan dopis zapovjedniku vojne policije, koji ga je ponovno usmjerio na II. policijsku postaju.

“Došao je policajac, zapisao dvije riječi. Nisam dobio odgovor. Civilna policija ignorira već dva mjeseca.”

Stanar sve to osporava. “Žali se za kletvu”, opisuje stanodavac, čija bitka još nije završena, piše Slobodna Dalmacija.