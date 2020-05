PODEBLJANA OPTUŽNICA PROTIV HDZ-OVOG NAČELNIKA: Iz općine Škabrnja izmuzao ukupno milijun kuna

Autor: Dnevno

Najmanje 140 tisuća kuna s računa općine Škabrnja, načelnik Škabrnje Nediljko Bubnjar dodatno je potrošio u osobne svrhe, sudeći prema novoj istrazi koju je protiv njega podignuo Uskok.

On je, tvrde, od 3. siječnja do 29. prosinca 2019. debitnom i kreditnom karticom koje su izdane općini ,u nekoliko navrata podignuo najmanje 11.000 kuna. Novac je podizao s bankomata ili odlaskom u poslovnicu, a trošio ga je u osobne svrhe. No, osim toga, peglao je on karticu i u raznim ugostiteljskim objektima, trgovinama prehrambenom i mješovitom robom i na drugim prodajnim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu, da bi naposljetku platio privatne troškove u iznosu od najmanje 136.546 kuna.

“Na opisani način je ostvario nepripadnu imovinsku korist u sveukupnom iznosu od najmanje 147.546 kuna, za koji iznos je oštetio općinu Škabrnja”, tvrde iz Uskok-a.

Protiv Bubnjara, Uskok je ranije podigao optužnicu zbog sumnje da je zloporabom položaja i ovlasti te krivotvorenjem isprava, općinu oštetio za gotovo 900.000 kuna. Za istu zlouporabu terete i bivšu zamjenicu načelnika, Kristinu Erlić. I tada, novac je trošio u privatne svrhe.