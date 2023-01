POD PRITISKOM HDZ-ovih JAKIH SNAGA ODUSTAO JE OD ŽENE! Plenkovićev ključni odabir: ‘Bačić dovršava obnovu do sljedeće zime, to je središnja točka kamapanje’

Autor: IVA Međugorac/7dnevno

Nije sve onako kako se čini, govore oni koji posljednjih dana pomno prate zbivanja u Vladi premijera Andreja Plenkovića, koji je nakon mini rekonstrukcije u svoje redove uveo Branka Bačića dodijelivši mu poziciju ministra graditeljstva.

Na tu poziciju Bačić je došao kao nasljednik Ivana Paladine koji s Plenkovićem jednostavno nije pronašao zajednički jezik i koji nije ispunio njegova očekivanja u pogledu obnove potresom pogođenog područja Banovine, što postaje najbolnija tema za predsjednika Vlade koji je, kada je kadroviranje posrijedi, govore i u dijelu HDZ-a, izgubio kompas.

Plenkovićev je HDZ kadrovski limitiran, posebice kada je riječ o osjetljivim resorima kao što je ovaj građevinski, a s druge strane, oni koji možda ponešto o tom poslu i znaju od raznih stranačkih kapitalaca ne uspijevaju isplivati na površinu. Primjer za to je Mirjana Čagalj, žena koju je Plenković svojim koalicijskim partnerima predstavio kao novu ministricu nakon što je obavio iscrpan razgovor s njom. Uviđajući da Čagalj ulazi u taj resor, na noge se digao Ante Sanader kojem ova nagrađivana građevinarka nije po volji, a po njegovoj intervenciji promptno su reagirali Vladimir Šeks i Gordan Jandroković koji su se založili za Bačića, pa je premijer pod pritiskom HDZ-ovih jakih snaga odustao od žene s kojom je praktički već bio dogovorio preuzimanje ministarske funkcije, pri čemu mu je Čagalj zajamčila da je spremna u cijelosti urediti građevinski resor te na taj način pokrenuti i proces obnove, što nekomu u vladajućim redovima očito nije bilo po volji.





Šeksov kum

Zanimljivo je da je Čagalj kao potencijalna ministrica potporu dobila od splitske organizacije vladajuće stranke, ali ne i od Sanadera, kojemu po svemu sudeći nije u interesu da bilo tko iz njegove organizacije dođe na neku poziciju koja bi bila utjecajnija od njegove. Došao je zato na ministarsku poziciju Šeksov kum Bačić, zbog kojega su oporbeni saborski zastupnici sasuli salve kritika na račun premijera Plenkovića, koji se još nada da bi Čagalj nakon svega operativno mogla povesti proces obnove kao državna tajnica, odnosno kao nasljednica Gordana Hanžeka, što njoj zasad ne pada na pamet.

Dok su oporbenjaci uglavnom kritizirali Bačića, donedavni Plenkovićev partner Radimir Čačić, koji je inače u posljednje vrijeme kritičan prema svim potezima koje premijer povlači, pozdravio je Bačićevo imenovanje na čelo Ministarstva graditeljstva. To imenovanje podržavaju i u jednom dijelu HDZ-a koji nije bio zadovoljan Paladinom baš zbog toga što nije član stranke, Bačića pak nazivaju iskusnim kadrom u kojega i premijer Plenković može imati povjerenje, no naglašavaju kako on zaista, kao što je i sam rekao, nema sto dana za uhodavanje jer proces obnove Banovine treba provesti po hitnom postupku.

Sve drugo bit će dočekano na nož u javnom prostoru, u kojem se stagnacija u obnovi Banovine uglavnom pripisuje premijeru Plenkoviću. Vremena, dakle, nema, poznato je da je rok za potrošnju europskih milijuna namijenjenih obnovi lipanj ove godine, stoga je Bačić odmah po preuzimanju resora odlučio zasukati rukave nastojeći pripremiti papirologiju koja je nužna za potrošnju tog novca.

“Ja sam uvjeren da ćemo do iduće zime zbrinuti naše sugrađane koji žive u kontejnerima pokraj svojih razrušenih kuća, kao i one koji su smješteni u kontejnerskim naseljima”, rekao je Bačić još tijekom predstavljanja vlastitog plana za provedbu procesa obnove, uz napomenu da je to jedan od njegovih prioriteta.

Napao prethodnike

Bačić je također najavio rekonstrukciju modela obnove jer se ona nakon dvaju potresa ne provodi po istim kriterijima i normama, a uz to, novi ministar kani smanjiti i brojke koje se odnose na sudionike kompletne obnove, kao i na samu proceduru, i sve to za 40 posto, posebice kada je u pitanju konstrukcijska obnova i izgradnja zamjenskih kuća. Nevjerojatno je i neuobičajeno to što je Bačić, komentirajući dosadašnji tijek obnove, bio iznimno kritičan prema svojim prethodnicima Paladini i Darku Horvatu. Premda su iz vladajućih redova do prije nekoliko tjedana govorili o velikom angažmanu na Banovini, spominjući i značajne iskorake, Bačić je narodu napokon rekao kako zaista na terenu stvari stoje, potvrdivši prilično izravno da obnove praktički nema. Ona se s dvojicom bivših ministara nije ubrzala, nije se ni pomakla s mrtve točke, a Bačić je to jasno rekao nastojeći i na tome na neki način politički profitirati. Kako objašnjavaju u HDZ-u, dobro je da se građanima priznalo da je napravljena greška koju će Bačić sada kao operativac pokušati ispraviti. No nejasno je što se dosad čekalo i zbog čega je i sam Plenković zavaravao građane priklanjajući se tezama svojih promašenih ministara, a još je manje jasno zbog čega se dosad čekalo s Bačićem ako on doista može ponuditi konkretna rješenja za obnovu Banovine.

Nejasnoća je podosta, ali u HDZ-u smatraju da je Bačić najbolje moguće rješenje jer ima plan, dobro poznaje kompletan sustav i što je najvažnije, u stranci je izgradio značajan autoritet i utjecaj zbog kojega bi i mogao pomaknuti obnovu s mrtve točke. Istina je da su ministri koje je Plenković instalirao na čelo ovog resora uglavnom bili promašeni tipovi, ali isto tako valja reći da je obnova štekala zbog onih koji su taj posao obavljali na terenu, a to su, uz ministra Medveda, trebali biti Hanžek i Milošević, koji je u međuvremenu neslavno otpao iz Plenkovićeva tima zbog vlastitih afera.









Velika obećanja

U proces obnove trebao je biti uključen i Damir Vanđelić, ali se Plenković s njim rastao u dosta neugodnom tonu pa je on već sada kritičan prema Bačićevim najavama, no treba znati da je Vanđelić nedavno otkrio svoje političke ambicije. “Mislim da je ovakav jedan narativ vrlo brzo sklopljen i da je riječ o čistom politiziranju, ja tu ne vidim struku. Hajdemo prvo razgovarati o broju zahtjeva građana, njih je oko 20.000 i svaki 20. postupak je u upravnom postupku papirnato završen. A tek kad se riješi u Ministarstvu graditeljstva, ide dalje u provedbeni fond ili u Središnji državni ured. Svaka peta kuća koja se javila sa zahtjevom za uklanjanje tek je dobila dokument Ministarstva da se može ići u taj zahtjev”, rekao je Vanđelić gostujući na N1, dodavši da je procedura spora i da se ne može ubrzati ako se ne promijene zakoni.

Uz to što on problem vidi u zakonodavnim okvirima, postavio je pitanje stožera i njegova funkcioniranja na Banovini te progovorio o načinu na koji se troši novac. “Ne postoji povjerenje u registar oštećenja građevina. Taj registar uopće nije adekvatan, baza je neprecizna, a da bi bila precizna, treba naručiti elaborat oštećenja za svaku kuću. Najbolji način uklanjanja zgrada je Zakon o državnoj inspekciji i to bi trebalo ići brzo.”

“Tu nema nikakvog upravnog postupka ni Zakona o obnovi”, rekao je Vanđelić koji je progovorio i o birokratskim problemima koji su zakočili proces obnove te napomenuo kako ni spajanje institucija koje Bačić najavljuje neće biti dostatno da ubrza postupak. “Samo će centralizirati moć kod ministra graditeljstva koji će istodobno donositi i provoditi odluke. Po mom mišljenju, rizik koruptivnih radnji je puno veći kad sve to objedinite. To je gubitak vremena. Izgubit će se tri mjeseca da se ta tri tijela formalno spoje i funkcioniraju kao jedno. To će biti noćna mora”, rekao je Vanđelić koji je iznio i jednu prilično zabrinjavajuću tezu.









Rizik korupcije

“Zakon o obnovi propisao je obnovu zgrada ispod standarda, odnosno tako da one neće biti obnovljene da budu otporne na očekivani potres. Znači, nama se može dogoditi da obnovimo zgradu, dođe jači potres i sruši i tu novu zgradu koju smo obnovili. To nije normalno”, rekao je Vanđelić te dodao da on ne podržava takvu supstandardnu obnovu. Ako se pak pita vladajuće, sve su te Vanđelićeve teze politizacija procesa obnove kojom se on želi nametnuti u medijskom prostoru, što mu očito polazi za rukom. U medijskom prostoru nisu se uspjeli nametnuti ni Horvat ni Paladina, no Bačić bi i to kao iskusan političar ipak mogao postići, a u vladajućim redovima očekivanja od njega su ogromna te se nadaju da će do iduće zime svi oni koji trebaju biti zbrinuti doista i biti u svojim domovima, sve suprotno bilo bi poražavajuće za HDZ i premijera Plenkovića jer treba imati na umu i to da su iduće godine europski i parlamentarni izbori. I jedni i drugi podjednako su važni za stranku i premijera Plenkovića, koji se zbog toga osobno uz Bačića uključio u proces obnove Banovine znajući da bi stagnacija i daljnje čekanje za njega u političkom smislu moglo biti poražavajuće jer nema sumnje da će i Vanđelić i svi oni koji HDZ-u budu konkurirali na idućim izborima ovu temu znati okrenuti u svoju korist. Plenković to sebi ne želi dopustiti i baš zato i jest izdao naredbu za žurnu obnovu, koja bi trebala biti središnja točka njegove iduće predizborne kampanje.