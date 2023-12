Počinje suđenje za teško ubojstvo: Evo kako je ubijen Tomislav Sabljo

Autor: Dnevno.hr

U ponedjeljak počinje suđenje osumnjičenima za ubojstvo Tomislava Sablje (41) u noćnom klubu Ritz.

Je li u slučaju smrti Tomislava Sablje riječ o nužnoj obrani, kako to tvrdi Kristijan Knego (37), ili je Knego postupao s ciljem da ga usmrti, a Dorian Mraković (26) u tome mu je pomogao, kako to smatra tužiteljstvo, utvrđivat će Županijski sud u Zagrebu.

Optužnica tereti Knegu da je 22. travnja 2023. oko 4.20 sati u prostorijama noćnoga kluba Ritz u Ulici Florijana Andrašeca u Zagrebu kao voditelj zaštitara, a nakon što je saznao da je Tomislav Sabljo ušao u klub s vatrenim oružjem, kako bi izazvao sukob s njim i u pogodnom trenutku ga usmrtio, pozvao Josipa J., Ivana M. i Jadranka J., a od zaštitara Doriana Mrakovića zatražio da mu iz auta donese svoj pištolj Browning, što je Mraković i učinio.

Zamršen slučaj ili čista samoobrana?

Potom su Knego, Mraković, Jadranko J. te Alen B., kojeg je Jadranko doveo, ušli u klub, nakon čega je Jadranko prišao Sablji i s njim ušao u verbalni sukob, tijekom kojeg je Sabljo dohvatio revolver Rossi i prislonio ga Jadranku na trbuh. Nakon što je Goran Vidović, koji je s ubijenim bio u društvu, Sablji uzeo revolver te nakon što je sukob Sablje i Jadranka prestao, u 4.39 sati Sablji prilaze Knego i Mraković. Knego u prilasku, navodi tužiteljstvo, repetira pištolj pa, kad Sabljo od Vidovića prima revolver, ispaljuje u njega četiri hica, od kojih je Sabljo preminuo na mjestu.

Podsjećamo, Knego je u svojoj obrani naveo kako mu je žao što se to dogodilo, no da je u pitanju bilo tko će izaći živ iz toga kluba.

Saznao je da se redar Josip zakačio sa Sabljom te da postoji mogućnost da Sabljo ima oružje kod sebe.

“Htio sam izbjeći tenzije, pa sam rekao Marku da zamijeni Josipa te izašao i nazvao Jadranka J. da dođe u klub smiriti Sablju te Ivana M. Pitao sam Josipa što je to bilo sa Sabljom, a on je rekao da ga nije pustio u VIP bez narukvice te da je Sabljo bio bezobrazan, arogantan i bahat. Pitao sam ima li Sabljo pištolj, a on je rekao da to nije vidio”, rekao je tada Knego.









Pitao je Doriana ima li oružje kod sebe jer je znao da je lovac i nosi oružje uvijek sa sobom te mu rekao da je Sabljo možda naoružan u klubu.









Suđenje započinje uskoro.