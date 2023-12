Počeo njuškati o mafiji u Hrvatskoj, stigla mu priča: ‘Oko kuće crni auti, odijela, naočale’

Mafija i gangsteri teme su koje uvijek golicaju ljudsku maštu, a nije ni slučajno snimljeno toliko gangsterskih filmova i serija. Film koji je najviše proslavio mafijaški način života, trilogija Kum, smatra se neizostavnim filmskim klasikom. No, koliko god se toga o mafiji i organiziranim kriminalnim skupinama i obiteljima zna, ljudi uvijek žele znati još detalja. Tako je jedan korisnik Reddita pitao ostale što znaju sve o mafiji kod nas te ga je zanimalo koja su im okupljališta u Zagrebu te zašto im je “toliko teško stati na rep”.

“Potaknut gledanjem filma starih američkih gangstera si bas razmisljam o mafiji kod nas. Koliko je prisutna kod nas? Kako to izgleda u današnje doba? Poznajete nekog na koga sumnjate? Pod mafiju ne mislim klošare koji prodaju travu klincima, ni političare, nego ozbiljnim ljudima koji mlate ozbiljniju lovu stvarima koje se samo na filmovima viđaju. Neki lik s faksa mi je pričao da negdje u Španskom ima neki klub gdje takvi izlaze, voze Ferrarije i obavezno jednu žensku sa svake strane. Jel to još aktualno? Gdje se takvi nalaze još po Zagrebu i zašto im je toliko teško stati na rep? Ako imate bilo kakvu priču vezano uz ovo, slobodno napišite jer me baš zanima”, poručio je korisnik Reddita.

‘Ličilo je na epizodu Sopranosa’

Nakon što su se krenuli nizati svakojaki odgovori, jedan mu je korisnik prepričao svoje iskustvo s mafijom.

“Sjećam dok sam išao u osnovnu nedaleko od nas je živjela ‘obitelj’. Koliko se sjećam, uvijek je kružila neka priča o njihovoj ‘reputaciji’. U smislu da su svi okolo u susjedstvu sumnjali da se bave određenim obiteljskim poslom i da isto nikada od nikoga od njih ne dobiješ odgovor za bilo što konkretno. Jedan od razloga te sumnje je bio i što su se imena nekih članova kućanstva vezali uz djelatnosti podzemlja po novinskim člancima.

Likvidacija ova, otmica ova. Još uvijek sada kada guglam se može to iskopati. Radilo se o periodu do sredine 2000-ih je sve što ću specifirati. Sjećam se specifično kad im je “klinac” s 19 godina i umro od predoziranja heroinom pa su se okupila gospoda iskazati sućut i poštovanje ispred kuće. Ti većinom crni automobili uokolo sa stranim, većinom njemačkim registracijama. Ta odijela, sunčane naočale oko kuće. Ličilo je na epizodu Sopranosa”, prepričao je svoje iskustvo drugi korisnik.

‘Upozorit će te koliko smiješ licitirati ako su ti koljena draga’

Zatim se našao jedan koji ga je uputio u to kako, po njemu, stvari stoje.

“Ozbiljni organizirani kriminal ne možeš odvojiti od politike, niti politiku od mafije. U današnje vrijeme gdje se okreću milijarde, sve se odvija puno perfidnijim metodama, nema nikakvih vožnji u gepeku, jednostavno potkupe koga god treba, a koga ne mogu, njega smijene ako je na iole važnijoj poziciji.









Kad u policiji moraš vodit javnu nabavu, pa ti dođe lik u kožnjaku da tebi i šefu kaže koje uvjete treba propisati, kako treba neke stvari posložiti i tako. O ovim recimo nekim licitacijama, dođi pa će te gospoda upozoriti za neke stvari da ne licitiras ili koliko smiješ ako su ti draga koljena…Već spomenuto reketarenje i utjerivanje dugova…Suđenje u nogometu, tu se isto daju fine pare zaraditi sa strane, kladuša itd.”









‘Mislim da toga nema toliko’

No, bilo je i onih koji, na njihovu sreću, nisu imali iskustva s mafijom i kriminalnim skupinama.

“Evo ja sam iz Splita i nisam čuo niti imam (hvala Bogu) iskustva s takvim stvarima. Cijeli život sam zbog nekih privatnih i poslovnih razloga povezan s poduzetnicima (ne ugostiteljstvom, već neke druge djelatnosti gdje se po meni legalno vrti pet puta veća lova) i nisam do sad čuo da je itko bio žrtva (pokušaja) reketarenja. Mislim da toga nema toliko”, uvjeren je korisnik.

Dok je drugi naveo, kako ga on smatra, tipičan mafijaški put, napisavši: “Rodiš se u Bosni, dođeš živjeti u Hrvatsku, počneš se organizirano baviti kriminalom u sprezi s drugim osobama koje su se rodile u Bosni. E sad se tu put račva u dvije opcije: kriminalnim djelatnostima domogao si se znatnih financijskih sredstava koje opereš i uložiš u legalne poslove tipa nekretinski biznis, zbrinjavanje otpada itd. ili druga opcija – nadležna tijela Hrvatske te procesuiraju zbog kriminalnih aktivnosti i kazneno si gonjen, u tom slučaju se vraćaš u BiH budući da imaš dvojno državljanstvo i siguran si od izručenja i daljnjeg progona”.

Na koncu je jedan korisnik poentirao: “Mafije uvijek ima. Prije je bilo puno izraženije jer je bilo više ubojstava i mafijaši su bili na bitnim pozicijama. Kasnije su se primirili kako su ostarili, a nove generacije nisu toliko utjecajne. Nakon rata su mnogi iz rovova prešli na ulice, a i dalje ostali odani svojim nadređenima. Neću imenovati nikog, ali bilo je među iznimno visoko pozicioniranim vojnim djelatnicima mafijaških šefova. Jedan od takvih je i dalje relativno bitan faktor u politici.”