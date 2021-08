‘POČEO LOV NA LJUDE’ Talibani gube strpljenje, idu od vrata do vrata i traže suradnike Zapada. I dalje kaos kod zračne luke u Kabulu

Tisuće Afganistanaca i dalje hrli u zračnu luku u Kabulu u nadi da će uspjeti pobjeći iz zemlje.

Do sada je iz zemlje evakuirano više od 18 tisuća ljudi.

Istovremeno, dokument UN-a izvještava o talibanima koji idu od vrata do vrata i, uz prijetnje obiteljima, traže osobe koje su radile za međunarodne organizacije i bivšu vladu.

Dopisnik BBC-a Secunder Kermani rekao je da talibani gube strpljenje s prenošenjem scena ljudi koji pokušavaju napustiti Afganistan.

“The Taliban were losing patience with broadcasts of so many Afghans who want to leave the country”

