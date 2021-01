POČELA UHIĆENJA ZBOG NASILJA U KONGRESU: Jedan od privedenih je i ‘rogati šaman’

Američka policija krenula je s uhićenjima prosvjednika koji su u srijedu sudjelovali u nasilnim prosvjedima u Kongresu.

Jedan od privedenih je i Jacob Anthony Chansley, poznat i kao Jake Angeli, a na teret mu se stavljaju optužbe za nezakonit upad i nasilno ponašanje u nemirima na Kapitolu.

Chansley, koji se naziva QAnon šamanom, navodno je prosvjednik koji je u Kongresu fotografiran obojanog lica, na glavi noseći krznenu kapu s rogovima, piše BBC.

FBI je ranije javnost molio za pomoć prilikom identifikacije prosvjednika. Chansley još nije komentirao optužbe s kojima je suočen. Državni odvjetnik Washington DC-a u izjavi je rekao kako se navodi da je Chansley identificiran kao čovjek s fotografija koje su objavili mediji, a koji je u zgradu Kapitola ušao gol do pasa, s rogovima na glavi i crvenim, bijelim i plavim bojama na licu.

“Osoba je nosila koplje s američkom zastavom povezanom ispod oštrice”, dodaje. U izjavi se također navodi da je policija privela čovjeka s Floride koji na fotografijama odnosi govornicu Nancy Pelosi. 36-godišnji Adam Johnson je uhićen zbog optužbi koje uključuju otuđenje imovine i nasilni upad. Do sada je uhićeno više od 10 osoba koje su osumnjičene za različite prekršaje vezane za događaje u srijedu što uključuje i muškarca iz Alabame kod kojeg je navodno pronađeno 11 Molotovljevih koktela nedaleko od mjesta prosvjeda.

NEW: Adam Johnson was being held at a county jail on Saturday after he was easily identified by his local newspaper this week https://t.co/1YcTdOKk1K

