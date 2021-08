KONAČNA BITKA: Talibani u predgrađu Kabula, naređeno im je da čekaju. U tijeku pregovori s vladom

Autor: M.P.

Talibani su u nedjelju započeli napad na glavni grad Afganistana Kabul, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova zemlje.

Grad je do danas bio jedino veće urbano područje pod kontrolom vlade predsjednika Ashrafa Ghanija.

Talibani su u nedjelju ujutro bez borbe preuzeli kontrolu ključnog grada na istoku Afganistana, Jalalabada, potvrdile su vlasti dodavši da talibanske snage osiguravaju ceste prema Pakistanu.

Najnovije vijesti

14:15 Glasnogovornik talibana rekao je za BBC da se oni neće svetiti narodu Afganistana.

“Uvjeravamo ljude u Afganistanu, posebno u gradu Kabulu, da su njihova imanja, njihovi životi sigurni – nikome se nećemo osvetiti”, rekao je Suhail Shaheen za BBC.

“Mi smo sluge naroda i ove zemlje.”

“Naše je vodstvo uputilo naše snage da ostanu na vratima Kabula – da ne ulaze u grad. Čekamo miran prijenos vlasti.” Također je rekao da će svi Afganistanci sudjelovati u islamskoj vladi, odnosno da će u vladu biti uključeni i Afganistanci koji nisu talibani.









12:27 Reporter BBC-a u Kabulu opisuje atmosferu u gradu. Mnoge trgovine i tržnice su zatvorene, neki stanovnici kažu da nikada nisu bili tako zabrinuti. Neki vladini uredi također su zatvoreni, policija i vojska napuštaju svoja mjesta. Povremeno se čuje paljba, no uzrok nije poznat. Glasnogovornik talibana kaže da je borcima naređeno da ostanu na vratima grada i da ne napadaju.

12:20 Talibani tvrde da su zauzeli zrakoplovno područje Bagram i zatvor u okolici Kabula. Kompleks je bio epicentar borbe protiv Talibana i Al Qaede posljednjih 20 godina, sve do prošlog mjeseca kada je američka vojska preko noći napustila Afganistan. U Bagramu se također nalazi zatvor, a navodno je 5000 talibanskih zatvorenika pušteni na slobodu. Taj je zatvor poznat i kao ‘afganistanski Guantanamo’. Njega su izgradili i njime upravljali Amerikanci, no pod kontrolom Afganistanaca nalazi se od 2013. godine.

12:05 Afganistanski ministar unutarnjih poslova u snimci koja je emitirana na lokalnoj televiziji rekao je da će se dogoditi ‘miran prijenos vlasti’ na prijelaznu vladu. Dodao je da Kabul neće biti napadnut. Agencija Associated Press, citirajući afganistanskog službenika, tvrdi da su talibanski pregovarači na putu za predsjedničku palaču kako bi pripremili prijenos moći.

11:10 Predsjednik Afganistana Ashraf Ghani održava hitne razgovore s dužnosnicima NATO-a. Razgovori se održavaju dok se Talibani nalaze pred samim vratima prijestolnice Kabula.









10:40 Hafiz Ahmad Miakhel, novinar za France 24 izvještava da Talibani kažu da ne namjeravaju Kabul uzeti silom te da su u tijeku pregovori s vladom kako bi u grad ušli mirnim putem.

#Taliban said they don’t plan to take #Kabul ‘by force’. negotiations are underway with the government on the possibility of entering the city peacefully.#Afganistan pic.twitter.com/aM3tUcgfbS — Hafiz Ahmad Miakhel (@HafizMiakhel) August 15, 2021

10:35 Afganistanska članica parlamenta Farzana Kochai, koja se nalazi u Kabulu, za BBC je rekla da ljudi očajno pokušavaju pobjeći iz glavnog grada.

“Ne mogu nikamo otići, nema ničega. Letovi iz Kabula su krcati i kažu nam da smo zaglavili ovdje. Nemamo izbora, moramo ostati ovdje”.

Dodala je da su joj žene iz dijelova Afganistana koji su već pod kontrolom Talibana javile da više ne idu na posao te da neće ići u školu.

“Za žene je situacija gora nego što je bilo očekivano, bit će zatvorene u kućama. Hoće li to tako biti? Zasad da, vidjet ćemo hoće li se to promijeniti”, rekla je.

10:30 BBC-jeva dopisnica Yalda Hakim javlja da militanti ne nailaze na veliki otpor u glavnom gradu.

There seems to be no battle for Kabul #Afghanistan — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 15, 2021

10:26 S Twitter profila Ureda predsjednika Afganistana poslana je poruka u kojoj umiruju građane, unatoč izvještajima da su talibani ušli u Kabul.

“Ima povremene pucnjave, no Kabul nije napadnut, sigurnosne snage s međunarodnim partnerima rade na tome da osiguraju grad. Situacija je pod kontrolom”, stoji u poruci.

10: 10 Nekoliko neimenovanih afganistanskih dužnosnika potvrdilo je AP -u da su militanti uočeni u predgrađu Kabula, u okruzima Kalakan, Qarabagh i Paghman.

Talibani su priopćili svojim borcima da se suzdrže od nasilja u glavnom gradu i omoguće siguran prolaz onima koji odluče napustiti grad, piše RT.