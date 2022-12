POČELA JE OBUKA UKRAJINSKE VOJSKE: Oko ovoga se lome koplja u Hrvatskoj, narod je poručio vladarima što misli

Autor: Dnevno.hr

U Češkoj je započela vojna obuka ukrajinskih vojnika, potvrdio je general bojnik Karel Rehka, načelnik Glavnog stožera čeških oružanih snaga, piše češki portal iDNES.

“Ukrajinski vojnici već su u Češkoj na planiranoj vojnoj vježbi na poligonu Libava”, kazao je Rehka.

Naime, češka je vlada ponudila pet jednomjesečnih obuka koje će se održavati do kraja sljedeće godine, a u svakoj može sudjelovati do 800 ukrajinskih vojnika, što je ukupno do 4000 vojnika. Obuku je češki parlament odobrio prošli tjedan.





Milanović i oporba protiv

Visoki predstavnik EU za vanjsku politiku Josep Borrell rekao je u petak da je do sada 1100 vojnika sudjelovalo u misiji EU za obuku ukrajinske vojske. Borrell je iznio taj broj za vrijeme posjeta kampu za obuku u Brzegu u Poljskoj.

Kazao je da je misija pokazala volju Europe da podrži Ukrajinu dok se brani od Rusije. Ministri vanjskih poslova EU potpisali su dogovor o misiji EU za vojnu pomoć za potporu Ukrajini (EUMAM) 14. studenoga a službeni početak bio je dan kasnije.

Nekoliko država EU već je obučavalo ukrajinske vojnike na temelju nacionalnih sporazuma. Ukupno će se u 20 zemalja članica obučavati do 15.000 vojnika, piše dpa.

U Hrvatskoj su se predsjednik države i oporba usprotivili prijedlogu vlade da Hrvatska u sklopu misije EU obučava ukrajinske vojnike, pa će o tome glasati sabor. Misiju obuke će platiti EU, a Borrell je procijenio da će se raditi o oko 100 milijuna eura.

Istraživanje: Manje od 30% Hrvata podržava obuku u Hrvatskoj

Prema rezultatima istraživanja o tome što građani misle o obuci ukrajinske vojske u Hrvatskoj, koje je za RTL provela agencija Promocija plus, većina građana je protiv obuke na našim prostorima.

Naime, rezultati pokazuju da je protiv obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj gotovo 60 posto građana (58.2 posto). Manje od trećine (29.4 posto) uglavnom ili potpuno podupire takav potez. Uvjerljiva potpora vladinoj inicijativi dolazi od birača HDZ-a, ali i među njima je trećina protiv. Birači svih ostalih oporbenih stranka, i lijevih i desnih, znatno češće ne podržavaju ovu opciju.









Obuka da, ali ne vojnika

Vojna misija obuhvaća nekoliko elemenata načina i mjesta obuke, a najviše građana podupire obuku sanitetskog osoblja i specijalista za razminiranje (30.3 posto), no ne i obuku vojnika. Da hrvatski instruktori obučavaju ukrajinske vojnike na teritoriju drugih zemalja, podržava petina građana (20.0 posto).

Opciju oko koje se najviše lome koplja, obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj, bira 16.5 posto građana. Oko 10 posto građana je za posljednju opciju, koja se u misiji, doduše, uopće ne spominje – da hrvatski instruktori obučavaju ukrajinske vojnike na teritoriju Ukrajine.

Gotovo četvrtina ispitanika (22.7 posto) nije se izjasnila – ili ne žele reći ili ne znaju kako bi se i gdje obuka Ukrajinaca trebala provoditi.