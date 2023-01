‘POČELA JE BORBA ZA POLITIČKI OLIMP!’ Ljute borbe iza kremaljskih kulisa, Putinov bivši lojalist: ‘Bitka bijesni do te mjere da čak i mi to možemo primijetiti’

Nakon što je Moskva u četvrtak službeno proglasila primirje za Božić, koje je Kijev odmah potom odbacio, nazvavši ga obmanom, u petak su se diljem Ukrajine oglasili zvukovi sirena opće opasnosti, kao i zvukovi artiljerijske paljbe. piše Reuters. koji nije uspio potvrditi je li intenzitet borbi usporio nakon početka primirja.

Artiljerijska vatra se čula na ukrajinskoj i ruskoj strani nakon početka primirja u Bahmutu, gradu čije su ulice uništene i puste, javlja France presse, koji je dodao da je vatra sporadična i da je manja nego prethodnih dana.

Jedan svjedok blizu fronta u regionalnoj prijestolnici Donjecku, koji je okupirala Rusija, zamijetio je ispaljivanje projektila s položaja ruskih snaga na obodima grada nakon što je primirje trebalo stupiti na snagu. Ruske granate su rano jutros, kada Rusi i mnogi Ukrajinci slave Badnjak, pogodile Kramatorsk, ukrajinski grad blizu bojišnice u regiji Donjeck. Oštećeno je 14 kuća, ali nema žrtava.





‘Rusija na Božić priprema napade na crkve’

Jedan je vatrogasac poginuo, a četiri su ozlijeđena nakon što su ruske snage granatirale vatrogasnu postaju u Hersonu na jugu Ukrajine prije stupanja primirja na snagu. Reuters nije mogao potvrditi te navode. Nedugo nakon što je primirje trebalo stupiti na snagu, lokalni ruski dužnosnici optužili su Ukrajinu za granatiranje Donjecka, prenijela je ruska državna novinska agencija TASS.

No, zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk upozorila je stanovnike okupiranih teritorija da ne idu u crkve za pravoslavni Božić.

“Rusija planira pokrenuti terorističke napade u crkvama”, rekla je Vereščuk ne pružajući dokaze. Pozvala je građane da budu oprezni i ako je moguće suzdrže se od posjećivanja mjesta s velikim brojem ljudi.

“Postoje informacije da Rusi za pravoslavni Božić pripremaju terorističke napade u crkvama na privremeno okupiranim područjima”, kazala je Vereščuk.

Ukrajinska obavještajna služba otvorenog izvora (OSINT) također je izvijestila da je primila dojave o napadima na pravoslavne crkve u Donjecku i drugim okupiranim teritorijima.

‘Počela je borba za politički Olimp’

No, oglasio se bivši pukovnik ruske obavještajne službe FSB, nekada blizak Vladimiru Putinu i koji je bio ključan u njegovoj uspješnoj aneksiji Krima 2014. godine.









Igor Strelkov tvrdi kako ruski dužnosnici “već planiraju smijeniti Putina s mjesta lidera, 11 mjeseci nakon što počeo invaziju na Ukrajinu”. On također tvrdi da je “masovna mobilizacija 500.000 ruskih muškaraca jedini način da Putin pobijedi ukrajinske snage”, prenosi Metro.

Ostrašćeni Putinov kritičar je, govoreći na video snimci, rekao: “Počela je borba za politički Olimp između grupa koje okružuju Putina. Bitka za njegovo smjenjivanje bijesni do te mjere da čak i mi to možemo primijetiti.”

“Borba na vrhu se fokusira na pobunjenika protiv Putina Jevgenija Prigožina i lojalne snage u Ministarstvu obrane oko slabljenja ministra obrane Sergeja Šojgua“, kaže Strelkov.









‘Već su se počeli boriti’

Dodaje i kako kao još jedno ime koje bi moglo “povući okidač” na Putina, u pokušaju da spase elitni vladajući krug, figurira i bivši šef FSB-a Nikolaj Patrušev Njegov sin, ministar poljoprivrede Dmitrij Patrušev, također je još jedna figura koja kruži, ako Putin izgubi rat ili mu se zdravlje drastično pogorša.

Govoreći o Prigožinu, koji je nekada bio Putinov kuhar, Strelkov je rekao:

“Njegova posljednja pojavljivanja u medijima jasno su pokazala da se sada ne postavlja samo kao ratni zapovjednik, već i kao javna i politička ličnost… Prigožin se protivi grupaciji kojoj je Šojgu ili na čelu ili kojoj pripada. Već su se počeli boriti. Bilo je to kao “feudalna” bitka. Vojna kriza je dovela do krize moći. Zauzvrat, kriza moći će produbiti vojnu krizu. I nastavit će da ide niz spiralu, osim ako se ne poduzmu hitne mjere.”

Na kraju je rekao da bi moglo doći do drugog ili čak trećeg vala mobilizacije u Rusiji, kako bi se pokušalo pobijediti u ratu u Ukrajini. Telegram kanal General SVR tvrdi da je Putin odobrio planove da ove godine pozove dva milijuna muškaraca na mobilizaciju.

Veliki ukrajinski kontranapad

Gotovo istovremeno, oglasio se i ukrajinski šef obavještajne službe Kirilo Budanov, koji je u intervjuu za ABC News, objavljenom u srijedu, nagovijestio i mogući datum završetka rata u Ukrajini.

On je rekao da očekuje da će se “najžešće” borbe između Ukrajine i ruskih snaga dogoditi u ožujku. Budanov je dodao kako očekuje da će ukrajinska vojska u proljeće izvršiti velik kontranapad. Prema njegovim riječima, ti bi napori mogli dovesti do onoga što bi mogao biti kraj rata.

“Tada ćemo vidjeti veće oslobađanje teritorija i nanošenje konačnog poraza Ruskoj Federaciji”, rekao je Budanov i dodao da će se to dogoditi u cijeloj zemlji – od Krima do Donbasa.

Ukrajina je u više navrata kazala kako neće prihvatiti nikakav dogovor kojim Rusima ostaju oduzeti ukrajinski teritoriji, uključujući 2014. godine anektiran Krim. S druge strane, Rusija kao osnovu bilo kakvih pregovora traži ukrajinsko priznavanje ruske aneksije. U tom kontekstu jasno je da u startu nema osnova za nikakav razgovor.

“Krim je ukrajinski teritorij, možemo koristiti bilo koje oružje na svom teritoriju”, kazao je Budanov u razgovoru te otkrio i koji je ukrajinski cilj.

“Naš cilj, i mi ćemo ga postići, jest povratak na granice iz 1991. godine”, rekao je te dodao da je takvu Ukrajinu priznala međunarodna zajednica.

‘Moramo razmišljati u okvirima godina, a ne mjeseci’

No, nedavno je Michael Kimmage, profesor povijesti na Američkom katoličkom sveučilištu, rekao za Newsweek da bi Zelenski, ohrabren Putinovim nedavnim gubicima na bojnom polju, mogao vrlo lako pokušati vratiti kontrolu nad Krimom. Međutim, Kimmageov vremenski okvir za kraj rata ne poklapa se s Budanovljevim.

“Mislim da je najsigurnije reći da će se to nastaviti sve dok jedna strana ne bude izbačena iz sukoba na ovaj ili onaj način”, rekao je Kimmage. “Moramo razmišljati u okvirima godina, a ne mjeseci.”

Međutim, prognoza koju je iznio mogla bi biti pogrešna ako Rusi izvrše novu veliku ofenzivu, o čemu se već tjednima priča.

Ukrajinski ministar obrane Oleksij Reznikov rekao je za The Guardian u prosincu da bi tisuće vojnika koji su bili dio ruske mobilizacijske akcije u listopadu trebale biti dovoljno obučene za sudjelovanje u ratnim naporima do veljače. Drugi visoki dužnosnici rekli su The Economistu prošlog mjeseca da bi ruska ofenziva mogla uslijediti već u siječnju.

O navodnim planiranim ruskim napadima govorio je u utorak i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, iako nije precizirao kada bi se trebali dogoditi.

‘Duboki udari unutar Rusije’

No, osim već navedenog, Budanov je za ABC News predvidio da će u budućnosti biti dodatnih napada na teritorij Rusije.

Iako Ukrajina nije preuzela odgovornost za napad na vojnu bazu u Rusiji potkraj prosinca, Budanov je rekao da mu je “drago što to vidi” i dodao da će se “dublji i dublji” udari događati unutar Rusije. Međutim, nije rekao da će Ukrajina izravno stajati iza takvih napada.

Budanov je uputio poruku i građanima SAD-a rekavši da će vidjeti pozitivne učinke koje je imala američka potpora Ukrajini.

“Obećavam da sada neće trajati predugo i da će svaki porezni obveznik u SAD-u moći vidjeti kamo je otišao svaki cent”, rekao je. “Zajedno ćemo promijeniti ovaj svijet.”