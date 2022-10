‘POBUNA JE TEK ZAPOČELA!’ Opasan i nasilan pokret širi se svijetom, a kažu, ima ih i u Hrvatskoj, evo tko su oni

Autor: L.B.

Iako ovaj pojam nije baš nešto s čime se u Hrvatskoj susrećemo, čini se kako bismo uskoro mogli početi.

Naime, s obzirom kojom brzinom se incel širi, izgleda da ćemo se s njim uskoro početi susretati. Incel je kratica od “involuntary celibate”, što znači nedobrovoljni celibat, a inceli su heteroseksualni muškarci koji očajnički žele imati seks sa ženama, ali im to ne uspijeva i upravo zbog toga – nemogućnosti uspostavljanja seksualnih odnosa, akumulirani bijes usmjeravaju prema suprotnom spolu.

Riječ je o rodno utemeljenoj ideologiji koja se ponekad naziva i “muška nadmoć”, a istraživači su također detekirali da je riječ o obliku “mizoginističkog ekstremizma” koji se može označiti i antifeminističkim.





Incel pokret

Kao obilježja incela navode se zabrinjavajuća i prijeteća komunikacija, zanimanje za nasilje, intenzivna ili eskalirajuća ljutnja, bizarno ili neprikladno ponašanje i međuljudske poteškoće. Obilježavaju ih i uznemiravanje, propale životne težnje, nevođenje računa o posljedicama vlastitih odluka i ponašanja, financijska nestabilnost te povijest zlostavljanja.

Budući da je utvrđeno kako je navedena ženomržačka skupina sklona nasilju, postali su objekt interesa policije i obavještajne agencije Sjedinjenih Američkih Država jer su desetine žena u SAD-u i Kanadi smrtno stradale u napadima povezanim s incel pokretom.

Primjera ovakvih muškaraca, koji su se na kraju okrenuli radikalnom nasilju je puno, a najpoznatiji slučaj pohoda muškarca koji je imao probleme sa ženama, bio je 22-godišnji Elliot Rodger koji je u svibnju 2014. u blizini kampusa Kalifornijskog sveučilišta u Santa Barbari ubio šest osoba, a najmanje 13 ozlijedio, žena i muškaraca. On je bolovao od akutnog oblika Aspergerova sindroma, a policija ga je prije toga triput imala u evidenciji. Sin holivudskog filmaša bio je naoružan do zuba, a na YouTubeu je ostavio snimku u kojoj govori o svojoj usamljenosti, mržnji spram svijeta i ogorčenosti zbog nepopularnosti među ženama.

‘Pobuna incela tek je započela’

S incelima se povezuje i slučaj Scotta Beierlea (40) koji je 2. studenoga 2018. u studiju za jogu te ubio dvije žene i ranio četiri druge. Ni on nije mogao ostvariti vezu sa ženama, bio je uhićen jer je pipkao žene na javnim mjestima, otpušten iz vojske i dobio je otkaz na nekoliko poslova. Znakovi upozorenja da bi mogao učiniti nešto radikalno nasilno bili su svuda, no nisu bili prepoznati. Na dan pokolja ostavio je poruku:

“Ako ne mogu pronaći jednu pristojnu ženu s kojom ću živjeti, naći ću mnogo nepristojnih žena s kojima ću umrijeti”.

Alek Minassian iz Toronta zabio se kombijem u gomilu, pri čemu je ubio deset, a ranio šesnaest ljudi. I on je prije napada ostavio eksplicitnu poruku: “Pobuna incela tek je započela”.









Zlokobnu poruku ostavio je i Britanac 22-godišnji Jake Davidson, koji je u Plymouthu u Velikoj Britaniji 2021. godine ubio petero ljudi, nakon čega je počinio suicid. Među žrtvama je bila i njegova majka te trogodišnja djevojčica. I on je ostavio poruku:

“Imam skoro 30 godina, a nikad nisam bio blizu žene – ni kao dečko ni kao veza za jednu noć. Možda me ne mrze, ali se prema meni odnose s prijezirom, što je još gore”, napisao je, a ono što je posebno šokantno je što je njegov sumanuti pohod dobio niz hvalospjeva na incel forumima, koje je posjećivao.

‘Genocid nad ženama bio bi savršeno opravdan’

Inceli upravo internetske forume koriste kao glavni put komunikacije, a u Švedskoj ih ima najviše u odnosu na broj stanovnika.









“Nazdravit ću pivom svakoj žrtvi za koju se ispostavi da je žena između 18 i 35 godina”, “Genocid nad ženama bio bi savršeno opravdan”, Ne smatram žene ljudima. One su samo, ili bi trebale biti, ropkinje muškaraca. Kuhanje, čišćenje i širenje nogu kad im se kaže”, “Društvo nas mrzi, a mi smo muškarci. Nikoga nije briga za nas. Moramo se okrenuti nasilju, prisiliti društvo da nam pomogne”, samo je dio komentara kakvi se mogu pronaći na takvim forumima.

I švedski hit pisac Stieg Larsson i njegov roman “Muškarci koji mrze žene”, bavi se tom tematikom, kao i s otkrićem opasnosti ekstremne, pervertirane švedske desnice.

No, ima li incela u Hrvatskoj? Na Redditu je osvanulo to pitanje, a osoba koja ga je postavila navela je još nekoliko osobina koje ‘krase’ muškarce koji spadaju u tu skupinu. To su, po njemu, loša osobna higijena, zapušten izgled te mišljenje da su daleko pametniji od većine.

Inceli u Hrvatskoj

Što je još gore, komentari su pokazali kako velik broj korisnika prepoznaje oko sebe takve, neuklopljene muškarce, a jedna od korisnica opisala je kako se prije družila s jednim incelom:

“Znam nekog tko odgovara opisu. Non stop plače kako nema normalnih žena, da su sve na koje naiđe odvratne, da je cijelo društvo u ku… danas zato što nitko neće djecu i brak, a u realnosti samo neće s njim, da sve gledaju samo pare. Mislim da zrači negativom i da mu je to glavni problem, da sam sebe sabotira. Istovremeno misli da su njegove vrijednosti najbolje, da je “poseban”, previše dobar i tako. Ideju tipičnih žena temelji na iskustvima s Tindera jer van ne izlazi uopće. Izgledom je malo kao duh: blijed, visok, mršav, proćelav, naočale. Nije debeo, niti prljav kako post kaže. Prestala sam se družiti s njim jer bi mi svaki put isisao duh iz tijela s takvim pričama, koji god mu savjet probaš dati da se popravi samo ignorira, okrivi društvo i nastavi po svom. Isto tako misli da je jedini razlog njegove tuge i nesreće to što je single, a u biti je nezadovoljan samim sobom.”, napisala je jedna korisnica.

Iako u ovom primjeru, srećom, izostaje nasilje i ostali rizični faktori, kao u primjerimu iz Amerike, Švedske i Britanije, u našem društvu ipak ima rodno uvjetovanog nasilja, najčešće prema ženama, i mimo interneta i foruma.