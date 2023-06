Pobuna ili predstava u Rusiji? Analitičar: ‘Kako čovjek koji prelazi Rubikon najednom odlučuje da se to završi?’

Jučerašnji razvoj događaja u Rusiji kao da se odvio po scenariju nekog holivudskog filma.

Bijesni vođa plaćenika Wagner skupine, Jevgenij Prigožin, pokrenuo je juriš na Moskvu, konvoj boraca gotovo je neometano prolazio Rusijom da bi navečer došlo do neočekivanog obrata.

Kada su, prema izvještajima medija, bili već na oko 200 kilometara od Moskve, Prigožin kaže 'stop', došlo je do dogovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom posredstvom bjeloruskog predsjednika Lukašenka.





Borci se okreću i vraćaju u svoje kampove, izbjeći će kazneni progon kao i sam Prigožin koji seli u Bjelorusiju, iako je Putin ranije u govoru ovaj čin nazvao ‘nožem u leđa’.

Analitičar: Otvoreno više pitanja nego što je odgovora

Epilog je to burnih događaja u Rusiji.

O tome što se to jučer dogodilo u Rusiji u Studiju 4 je govorio vanjskopolitički analitičar Marinko Ogorec.

“Kada govorimo o ovoj jednodnevnoj pobuni mora se priznati da je ona više pitanja otvorila nego što je dala odgovore na neka dosadašnja pitanja. Puno toga je još uvijek nepoznato i tek su se sad otvorile neke nove nepoznanice. Rusija kroz povijest ima puno iskustava s različitim oblicima pobune. Konkretno, možemo ovu pobunu u početku usporediti s možda pobunom Pugačova, koja je u određenim povijesnim trenucima imala vrlo slične konotacije, vrlo slična ishodišta”, rekao je Ogorec.

Podsjeća, i Pugačovljeva pobuna je nastupila u trenutku kada je Rusija bila u intenzivnom ratnom stanju s Turskom, kada je na neki način već pobijedila Tursku, tada je došlo do pobune gudronskih Kozaka na čelu s Pugačovim.

"Isto tako može se usporediti činjenicu da je ta pobuna nastala na jugu, slično kao što se sada i ovdje događa. I tu sve druge priče i sve druge usporedbe prestaju. Pugačovljeva pobuna ugušena je u rijekama krvi, ova je za manje od 24 sata prestala. Zaustavili su je oni koji su pobunu i započeli. Što je isto tako jedno od pitanja na koje bi trebalo dati odgovor. Kako to je da čovjek koji pokreće jednu takvu pobunu, koji ide na sve ili ništa, koji barem na izgled prelazi Rubikon apsolutno najbrutalnije što je to moguće, na jedanput donosi odluku da se sve to završi, preko noći. Da li je ovo stvarno bila pobuna, da li je ovo samo određena predstava koja je trebala dati neke odgovore ruskom čelništvu, to se treba vidjeti", objasnio je Ogorec.









‘Ako je u pitanju predstava, svatko je dobro odigrao svoju ulogu’

Jedno od ključnih pitanja kako je moguće da je Wagner u jednom danu došao skoro pred Moskvu, na kojih dvjestotinjak kilometara od glavnog grada.

“Da li je iznenadio Rusku vojsku? Opet kažem, ako je u pitanju bio scenario, ako je u pitanju bila predstava, onda je svatko dobro odigrao svoju ulogu u svemu tome. Mi to ne možemo znati. Što se time željelo postići? Što je time Prigožin želio postići? Da li je nešto želio postići? Govorilo se da bi želio smijeniti vlast u Kremlju, što bi, isto tako bilo opravdano, barem po retorici koja je bila. Međutim, u ovom trenutku se otvorilo daleko više pitanja nego što se dalo odgovora”, ponovio je Ogorec.