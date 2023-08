Pobješnjela kornjača kupačici izgrizla nogu. Biologinja: ‘Znam zbog čega se ovo događa’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Treći put u samo nekoliko dana glavata želva je napala kupača. Ovaj najnoviji incident se dogodio na Čiovu gdje je kornjača agresivno napala ženu koja je mirno plivala u moru. Prema izjavi jednog svjedoka žena je bila u šoku, a njezina noga posve krvava.

Biologinja Milena Mičić je uvjerena da je to ista kornjača koja je u utorak na Čiovu napala drugu ženu.

“Nešto nije u redu s kornjačom, vjerujem da je to ista, ako je ugrožena, to je razlog ovakvog njezinog ponašanja. U akvariju u bazenima dolaze ozlijeđene, nikad nisu dvije u jednom jer su inače agresivne, a kada su odrasle nisu socijalne. Glavate želve inače ne dolaze u plićak, ukoliko se takva situacija dogodi to ukazuje na njihovo stanje, odnosno njima nije dobro”, rekla je Mičić dodavši da razlog ovih nesretnih slučajeva može biti i to što je puno ljudi u moru.

Ugriz tri puta jači od ljudskog

“Uzurpirali smo im njihovo prirodno stanište. Traži mir, možda je i dezorijentirana”, kaže Mičić.

Inače, ugriz glavate želve je i dva do tri puta jači od ljudskog ugriza.

Usprkos ovim napadima, znanstvenici i stručnjaci pozivaju na razumijevanje ovih stvorenja i poštivanje njihovog prirodnog okruženja.

HRT je objavio snimku koja sugerira da je barem jedan od napada bio rezultat kornjačine samoobrane, što su potvrdili i stručnjaci poput Draška Holcera, višeg kustosa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu.









Dok lokalno stanovništvo i turisti budno promatraju situaciju, stručnjaci i dalje istražuju uzroke za promjenu ponašanja morskih kornjača i traže moguće rješenje kako bi se sačuvala ravnoteža između ljudske aktivnosti i života u moru.