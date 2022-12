LOVRENOVE BRIGE IZVAN TERENA! Sve je završilo na sudu: Kriminalci podmuklo napravili štetu hrvatskom reprezentativcu

Autor: Lucija Brailo

L.B.

Nakon prijevare koju su počinili u ljeto 2018. godine u Novalji, dvojica Zagrepčana, otprije osuđivana i poznata policiji, osuđena su na uvjetne zatvorske kazne.

Naime, prvi od njih stigao je u jutarnjim satima u hotel Joel u vlasništvu hrvatskog nogometnog reprezentativca Dejana Lovrena u Novalji. Zatražio je sobu za jedno noćenje s prijateljima, nakon čega su otišli u apartman i naručili večeru iz restorana hotela.

Njegov brat i prijatelji tijekom noći su sa stvarima kroz sporedna izlazna vrata iz sobe, a on je na recepciji rekao da nema novca te da će uskoro doći njegovi prijatelji i platiti ga. Voditelj hotela tijekom dana više ga je puta zvao na mobitel, no on je samo došao po svoju putnu torbu i izgubio se iz vida, prenosi 057info.





Nestali i iz drugog hotela

Potom su istog dana navečer došli u drugi novaljski hotel Liberty i zatražili smještaj u trajanju od sedam dana. Budući da na kartici nisu imali ni za depozit, rekao je da je prešao dnevni limit te će novac uplatiti sutra.

Direktor hotela saznao je nakon dva dana da je ista ekipa napustila Lovrenov hotel bez plaćanja te je od gostiju zatražio plaćanje. Osumnjičenik se tada “uvrijedio”, rekao da radi u telekomunikacijskoj firmi i da novac nije problem te “krenuo” na bankomat po 1.400 eura, kako bi mu isplatio cijeli iznos. Međutim, kako se on nije vraćao išao je u provjeru u sobu, odakle su netragom nestali i gosti i njihove stvari.

Obojici okrivljenika izrečene su uvjetne zatvorske kazne, uz nalog da obeštete oštećene hotelske kuće, ili im prijeti mogućnost da se uvjetna kazna zamijeni pravom.