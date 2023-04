POBJEDA CRVENIH U VARAŽDINU! HDZ poražen, ali SDP nema razloga za veliko slavlje: ‘Izbori nisu bili svjetonazorski, ovo nije dobar teren za ispitivanje snaga za Sabor’

Autor: E.P.

Politička utakmica u Varaždinu je završila.

Na izvanrednih prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Varaždina, prema rezultatima Državnog izbornog povjerenstva (DIP), lista SDP-a je osvojila natpolovičnu većinu mandata u tom predstavničkom tijelu.

U brojkama, SDP je tako osvojio dovoljnih 12 od 21 mandata za Gradsko vijeće.





Zanimljivi rezultati

Na izbore je, prema podacima DIP-a, izašlo 31,19 posto birača, odnosno njih 12.134.

Tako je SDP-ova lista čiji je nositelj varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj osvojila 43,34 posto glasova, odnosno 12 mandata. U Vijeće ulazi i Nezavisna lista Ivana Čehoka koja je osvojila 14,08 posto glasova, odnosno četiri mandata.

HDZ koji je na izbore izašao u koaliciji s HSU-om osvojio je 14,06 posto glasova, odnosno tri mandata, dok su Narodna stranka – Reformisti i Nezavisna lista Dubravke Novak osvojile po jedan mandat.

Potencijalna je to promjena u političkom ringu Varaždina s obzirom da će sada SDP-ova većina imati otvorene ruke za obavljati mandat, barem što se potrebne većine u samom Gradskom vijeću tiče.

Kako saznajemo od upućenih građana, oni pak smatraju kako se neće puno promijeniti jer godinama isti “igrači” drže sve konce u svojim rukama.

Grad u kandžama

“Mi smo godinama u kandžama raznih Čehoka, Čačića, HDZ-ovaca… Kad bi se netko nov i svjež pojavio, ne bi imao šanse. Mislim da je takav rezultat i ovih izbora, taj SDP je kao HDZ za siromašne”, rekao nam je dobro upućeni poznavatelj tamošnjih političkih prilika iz jedne manje političke stranke.









S druge pak stranke, iz SDP-a slavodobitno najavljuju kako je ovo kraj bivšim politikama te da će ukinuti status quo i odrezati krakove hobotnice koja godinama guši inače lijep i potencijalno uspješan varaždinski kraj.

“Varaždin je bio mala bara s hrpom krokodila na državnoj razini, Čačićem, Čehokom i Habijanom, a građani su sad odlučili baru pretvori u jezero i maknuti te krokodile”, izjavio je nakon izborne pobjede varaždinski gradonačelnik iz redova SDP-a Neven Bosilj.

Bivši varaždinski gradonačelnik i zatvorski osuđenik te nositelj liste za Gradsko vijeće Grada Varaždina Ivan Čehok naglasio je u pak nedjelju kako njegova Nezavisna lista nije zadovoljna rezultatima izbora.









Kako je istaknuo Čehok, izlaznost pokazuje da su birači smatrali da ovi izvanredni izbori za Gradsko vijeće nisu važni.

“Jednostavno nismo ih uspjeli uvjeriti da su ovo izbori koji su bitni, a od onih koji su izašli, relativnu većinu ili apsolutnu većinu imaju oni koji su sada vladajući, što je prirodno”, rekao je Čehok.

Dodao je, vladajući uvijek imaju bolju startnu poziciju i njihovi birači su rekli su: “Dobro, ok, nama je ovakav vid politike odnosno smjer upravljanja gradom dobar”.

HDZ-ov gubitnik

HDZ-ov čelnik i kandidat Damir Habijan, inače visoko rangirani stranački pulen, izjavio je kako sada za SDP više nema opravdanja za (ne)rad.

“Činjenica je da na tom Vijeću nismo mogli donijeti niti jednu odluku koja bi bila na korist građana. Isto tako, rekao sam da očekujemo od sljedećeg Gradskog vijeća da bude puno konstruktivnije”, podsjetio je Habijan.

Naglasio je kako se čelni ljudi Grada Varaždina, nakon što je njihova lista osvojila apsolutnu većinu u Gradskom vijeću, više ne mogu opravdavati govoreći da se ne može ili da ih netko opstruira.

“Prema tome, SDP ima svojeg gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, imaju apsolutnu većinu u Gradskom vijeću i očekujem da do svibnja 2025. počnu i prime se posla i naprave ono što su obećavali, jer puno toga su obećavali”, rekao je Habijan.

Inače, upravo je Habijan bio glavni kandidat za gradonačelnika 2017. godine dok mu je zamjenik bio ugledni poduzetnik Denis Čupić, no nakon što je iz zatvora izašao Ivan Čehok, postalo im je jasno da nemaju šanse te su tada izgubili. Čehok je zatim izgubio 2021. kad je nestabilnu vlast dograbio SDP-ov gradonačelnik Neven Bosilj.

Što rezultati ovih izvanrednih izbora znače za Varaždin, što za HDZ, što za SDP i što za sve blisko umrežene elite toga kraja, upitali smo političkog analitičara Kristijana Sedaka.

“Ne bih rekao da je HDZ izgubio jer prije svega HDZ nikad na sjeverozapadu Hrvatske nije bio dominantan. On je ponovio svoj broj mandata”, rekao je ovaj stručnjak, inače doktor znanosti i stručnjak za političku komunikaciju.

“Ovi izbori nisu bili svjetonazorski. Varaždin nije dobar teren za ispitivanje kako će izgledati recimo parlamentarni izbori. Ono što se dogodilo, u stvari smo imali plebiscit za gradonačelnika odnosno birači su gradonačelniku dali mandata da nesmetano radi, ojačali su gradonačelnika jer je imao previše koalicijskih partnera.

Na neki način rekao bih da sad gradonačelnik više nema alibi za neispunjenje nekakvih predizbornih obećanja”, smatra Sedak.

Takvi izbori na sredini mandata kao recimo u Splitu kad je Puljak išao u to se doživljava kao jačanje gradonačelnikove pozicije da bi mogao odraditi mandata do kraja. Ova mala izlaznost ne daje za pravo govoriti o nikakvom trijumfu nikoga, a možemo govoriti o porazu svih, porazu političkih elita”, pojasnio je analitičar i prokomentirao predizborne ankete:

“Zanimljivo je ovo s anketama koje je nudio Varaždinski list koji je najveću šansu davao HNS-u koji uopće nije ušao u gradsko vijeće”, zaključio je Kristijan Sedak.

Što o rezultatima izbora misli politički analitičar i komentator Karlo Jurak, donosimo u nastavku:

“Po svoj prilici to znači nesmetaniji način provođenja odluka i projekata aktualnog gradonačelnika. Vijeće je ‘blokiralo’ rad gradonačelnika, što je dovelo do izvanrednih izbora na kojima je, unatoč maloj izlaznosti, opcija gradonačelnika odnijela premoćnu pobjedu. To se uobičajeno događa kod prijevremenih izbora”, pojasnio je Jurak.

Što to znači za HDZ, a što za Čačićevu i Čehokovu struju?

“Za HDZ ne znači puno jer oni nisu ni držali vlast u Varaždinu, ovime nisu znatno pali, nisu ni porasli. HDZ je inače relativno slab u Varaždinu, županija je druga stvar. U Varaždinu je Čehok načet već samim porazom prije dvije godine, a Čačić je na županijskoj razini isto poražen. HDZ će se zadovoljiti dalje time što drži županiju, a Varaždin mu nije ni pobjeda ni poraz jer ga dugo vremena nije ni imao”, rekao je Jurak.

Može li se sve preliti na popularnost SDP-a na državnom nivou?

“Za SDP na nacionalnoj razini to ne znači puno jer je ovo skroz lokalna priča, a i da nije, Varaždin sâm po sebi nije toliko velika ni utjecajna sredina da bi to stubokom promijenilo ikakve nacionalne trendove. SDP-u može ostati jedino zadovoljština da relativno dobro ‘hendla’ sredine u kojima drži stabilnu vlast”, zaključio je Jurak.