‘PO ČEMU JE TO DAN DRŽAVNOSTI?’ Milanović se okomio na Plenkovića: ‘To je čovjek dubokih kompleksa. Pozeri idu na koncert’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović je boraveći u Omišlju nakon svečane sjednice Općinskog vijeća dao izjavu za medije u kojoj se opet obrušio na HDZ i premijera Andreja Plenkovića.

“Ovo je praznik koji je HDZ izglasao sebi”, kazao je predsjednik dodavši kako je Plenković “čovjek dubokih kompleksa”.

"Po čemu je to Dan državnosti, hrvatska država je starija od toga?", dodao je Milanović.





“Prvih deset godina je podvaljen taj Dan državnosti, promijenjen je 2001. Usvojen je novi Dan državnosti, 25.6., koji nije savršen, ali to je datum hrvatskog referenduma o izlasku iz Jugoslavije i to je datum oko kojeg su skoro svi građani naše države okupljeni”, rekao je Milanović odgovarajući na pitanje zašto ne sudjeluje u obilježavanju Dana državnosti, prenosi HRT.

Čovjek dubokih kompleksa

Rekao je kako ni Sanader ni Jadranka Kosor, niti Karamarko nisu govorili o tome.

“Dolazi Plenković, čovjek dubokih kompleksa, zbog odnosa prema hrvatskoj državi. Znam kako se osjećao 30.5.1990. – nesigurno. Egzistencija cijelog tog kruga ljudi i njegove obitelji koji su bili vezani uz Savez komunista bila je upitna. U međuvremenu su se ljudi promijenili i sada nam žele nabiti komplekse”, nastavio je Milanović istaknuvši kako ni 25.6. nije idealan dan ako se govori o državnosti.

“Ona je starija. Neovisnost, to smo ostvarili 8.10.1991. i to smo slavili kao Dan neovisnosti, i to je Plenković ukinuo, da bi se dokazao da bi dokazao kao neki Hrvatina ljuti.

Ovo mu je netko prišapnuo prije četiri godine i sada zlostavlja cijelu hrvatsku javnost. I vi mene nakon četiri godine prakse pitate zašto sam ovdje gdje sam maltene odrastao, nego nisam s pozerima i šminkerima u HNK na koncertu, kako originalno, koncertu…

I to ponavljam svake godine i zalagat ću se da se taj datum promijeni i vrati na staro jer to je školski primjer dijeljenja nacije. Ovo nije svima prihvatljivo, ovo je prihvatljivo jednom dijelu ljudi i njihovom velikom vođi.









Ovo nije nikakav hrvatski zajednički blagdan”, dodao je Milanović.

Predsjednik se osvrnuo i na posljednje incidente na Kosovu istaknuvši kako Srbija mora prihvatiti da je Kosovo neovisno.

“Nažalost, to ne prihvaća još nekoliko članica EU-a”, zaključio je Milanović.