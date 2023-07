Pljušte uvrede u Saboru, Ćipe ih sve redom oprao: ‘Nije vam ovo štala. Glava hobotnice je Plenković!’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Izvanredna sjednica Sabora nastavlja se danas raspravom o Prijedlogu zaključka kojim se Vlada Republike Hrvatske obvezuje u roku od 15 dana utvrditi koje su institucije i osobe odgovorne za financijsku štetu nanesenu Hrvatskoj elektroprivredi d.d. u provedbi Uredbe Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

Podsjetimo, zastupnici su se nakon kraja redovnog zasjedanja 15. srpnja morali vratiti na radno mjesto na zahtjev predsjednika RH Zorana Milanovića.

O prvom zaključku, vezanom za osiguravanje urednog funkcioniranja sudbene vlasti raspravljalo se jučer do kasnih noćnih sati, a za nedjelju je previđeno glasovanje o zaključcima. Da bih ih se usvojilo, potrebna je podrška većine od 76 zastupnika.





Sjednicu Sabora pratimo UŽIVO

10:20 Nastavljena je sjednica: Ne podcjenjujte građane

Mirela Ahmetović (Klub zastupnika SDP-a) obrušila se na HDZ i premijera.

“Zaključak je na odboru da se ubuduće mora pratiti da se tako što ne dogodi, a većinu tamo imaju HDZ-ovci. Nemojte podcjenjivati hrvatske građane. HDZ-ova većina mora odlučiti između Filipovića i Barbarića, svaka odluka je lose-lose za Plenkovića. Obojica od spomenutih Plenkovića nečim drže u šaci, vrijeme će pokazati čime. Inače on ne bi trpio ovakvu percepcijsku štetu za svoj lik. Ne želi da mu se prišiju ta dvojica. Plenković je ključna osoba koja je dozvolila da se ovakva pljačka dogodi. Ne očekujemo ništa od izvanredne sjednice, no naša očekivanja idu prema onima koji tom lopovluku drže ljestve, mišlju, riječju, djelom i propustom dopuštaju da se građani pod punom sviješću Plenkovića pljačkaju. Zastupnici nacionalnih manjina, vi ste pozvani stati na stranu onih koje se pljačka, vi morate reći da je dosta. Tu mislim i na Darija Hrebaka, on je taj koji je prvi u Hrvatskoj uveo transparentnost, saznali smo za njega temeljem toga, uzdam se da Hrebak stoji iza svog djela i proklamacije i podršci transparentnosti trošenja javnih sredstava te da će tražiti da se u roku od 15 dana utvrdi odgovornost pojedinaca, osoba i institucija koji su omogućili ovakvu financijsku štetu za HEP”, rekla je Ahmetović i izazvala burne reakcije HDZ-ovaca.

HDZ-ovci u ofenzivi: ‘LNG neću, ako treba i pod bager leći ću’

Marko Pavić joj je spočitnuo protivljenje LNG terminalu.

“Ahmetović je htjela zaustaviti jedan od energetskih projekata, kako me dobro ispravio Zekanović, nije se htjela bacati pred bagere, htjela je zaleć”.









“LNG terminal neću, ako treba i pod bager leći ću”, ubacio se Goran Ivanović.

“Milanović vas je kao kapetan momčadi ostavio same na terenu” dodala je Marija Jelkovac.

Majda Burić također je napala SDP-ovku: “HDZ je bio za LNG, a SDP i Most, protiv, a Ahmetović je htjela zaleć pod bager”.









10:05 Određena je stanka

10:00 Izbila brutalna svađa: ‘Ne ponašajte se kao u štali’

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) tražio je stanku jer je Hrvatska, kaže, u izvanrednom stanju.

“Imali smo aferu INA, zapošljavanje u Hrvatskim šumama, imamo aferu HEP, ona bi i danas gulila kožu hrvatskih poreznih obveznika da nije otkrivena. Ovo je jedan cent, kućanstvo se moglo grijati nekoliko mjeseci, a plaćaju tisuću eura sezonu grijanja. Ili je nesvjesno vođeno ili se nekom pogodovalo, no žalosno je da nemamo predsjednika uprave HEP-a ni nekog iz Ministarstva gospodarstva”.

Nikola Mažar (HDZ) tražio je povredu poslovnika.

“Odbor za gospodarstvo je trajao osam sati, ne sjećam se da ste tamo bili, ali s obzirom da ste na nivou grada Vukovara na vlasti, vjerujem da ćete sve probleme riješiti”, poručio je Pavličeku.

Stipo Mlinarić Ćipe (Domovinski pokret) žestoko se obrušio na HDZ.

“Krenulo je u krivom smjeru, nema Filipovića, Barbarića ni Plenkovića”.

Nemojte se ponašati kao u štali, rekao je na dobacivanja zašto nije spomenuo Milanovića.

“Tu vam je predstavnik SDSS-a ima nadimak iz devedesetih, pitajte ga. Da vam je netko 2009. rekao za Sanadera dobio bi salvu, na čelu hobotnice je Plenković, a vi ga branite. Ispod njega je Filipović, Barbarić i cijela ekipa. Pozivamo DORH da procesuira sve kriminalne radnje, tko je kupovao, tko prodavao, tko zaradio. Političku odgovornost ima Plenković. Vaše unutarstranačke obračune nemojte raditi preko građana, da to plaća hrvatska sirotinja. Da vam je to netko govorio za Sanadera isto bi skakali kao i za Plenkovića sada”, rekao je Mlinarić Ćipe.

“Gdje je Penava muči me to, gdje je Penava, jo, jo jo”, ubacio se Jandroković i izazvao smijeh u sabornici.

Zatim je Mlinarić Ćipe opet odgovorio Jandrokoviću, ignorirajući kratko ubacivanje HDZ-ovca Josipa Borića.

“Borić me ne zanima, vi ste mi slatki”.

“Jučer ste imali s gaćicama, danas sam vam sladak, malo ste mi neobični”, provocira Jandroković Ćipu. No, zastupnik Domovinskog pokreta se nije dao smesti.

“Gdje je Penava? U naselju Sotin koje je doživjelo nevrijeme za razliku od vas koji se sprdate s narodom”.

Daniel Spajić (Domovinski pokret) kratko je komentirao:

“Najbolje se isplati biti gay političar, u Sabor treba uvesti alko test i test na narkotike jer se od ove institucije radi kokošinjac”.

09:45 Svađa već u prvim minutama: Klaunovi!

Miro Bulj (Most) prvi traži stanku.

“Dok žene štrajkaju u pravosuđu, ono što je HEP kupovao za 47 eura, dali ste za cent. Mi koji živimo u Hrvatskoj vidimo kako se žene gazi, inflacija nema milosti prema građanima. Ovo je pogodovanje”.

Zekanović traži povredu poslovnika.

“Meta Mosta nije vladajuća većina nego Domovinski pokret, taj isti Most je nedavno s PPD-om dogovorio preuzimanje luke Ploče”, obrušio se Zekanović.

Nikola Grmoja je reagirao na Zekanovića.

“Na klauna ne reagiram, ali sada hoću, 2014. PPD ulazi u luku Ploče”.

Nemojte govoriti što se tiče klauna, to je uvreda za zastupnika, nemojmo od jutra s uvredama, pokušao je svađu prekinuti Jandroković.

“Klauni su oni koji govore o atomskim bombama bačenim na Vukovar, govorili ste nam Grmoja jučer tko će ići u raj, a tko u pakao, Troskot je klaun jer je jučer shvatio da su žene osobe”, nije se dao Zekanović pa zaradio i drugu opomenu.

09:30 Zastupnici se okupljaju u sabornici

Sve je spremno za početak današnje izvanredne sjednice Sabora. Danas je u klupama ipak nešto manje zastupnika nego jučer, no već je sada prijavljeno 57 govornika pa se očekuje vatrena rasprava.

09:20 Jučer za govornicom osvanuo kartonski Milanović

Jučerašnji prvi dan izvanrednog zasjedanja prošao je burno, a ništa se manje tenzija ne očekuje ni danas. Podsjetimo samo na neke istaknute trenutke s rasprave u petak. Hrvoje Zekanović je izveo novi performans kojim se htio narugati predsjedniku Milanoviću koji nije došao na sjednicu. Prije samog početka za govornicu je postavio predsjednikovu sliku na kartonu s natpisom: “Nisam došao jer se bojim replika”.

Mostovi zastupnici navodili su uz ostalo da su pravosudne službenice “razgolitile Plankovića, da je car gol, da Plenković gazi žene u štrajku. Pljuštale su međusobne optužbe i uvrede, Mostovac Nikola Grmoja je Hasanbegovića i Zekanovića nazvao klaunovima, dok je Mostovcima HDZ-ova Majda Burić poručila:

“Vi ste prije sedam godina dobili nogu iz Vlade i dan danas se ponašate kao uvrijeđena mlada, hajde više to prebolite”.

09:15 Sjednicu prekinulo nevrijeme

Snažno nevrijeme u Zagrebu u jednom trenu je prekinulo sjednicu jer je u zgradu Sabora počela nadirati voda.

“Zatvorite prozor, voda je probila”, kazao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odredivši stanku od 10 minuta dok saborske službe ne zatvore otvorene prozore. Voda je naime počela curiti kroz otvoreni prozor i cijediti se niz zid sabornice. Voda je počela ulaziti i na glavna vrata Sabora koja su odmah zatvorena i zaštićena ručnicima.

