PLJUŠTE REAKCIJE NA PUTINOVU ODLUKU ‘Vrlo mračan znak’, ‘EU će reagirati čvrsto i odlučno’. Macron traži sankcije, Turska pozvala građane da odu iz istočne Ukrajine

Autor: Dnevno.hr

Ruski predsjednik Vladimir Putin večeras se obratio javnosti.

Nakon sastanka ruskog Vijeća sigurnosti, Putin je najavio da će u ponedjeljak odlučiti o priznanju dviju proruskih separatističkih republika na istoku Ukrajine, a tijekom obraćanja naciji objavio je i priznaje proruskih pobunjeničkih teritorija kao neovisne republike.

Dekeret o priznanju je nakon govora i potpisao. Uskoro je uslijedio niz reakcija Europske unije i NATO-a koji ovaj potez ruskog predsjednika smatraju kršenjem međunarodnog prava i suvereniteta Ukrajine.

#BREAKING Putin to make televised address ‘soon’: state media pic.twitter.com/YvKdpw7HjQ — AFP News Agency (@AFP) February 21, 2022

Tijek događanja iz minute u minutu:

23:50 Ukrajina traži hitan sastanak Vijeća sigurnosti

Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a zbog ruskih ‘ilegalnih akcija’, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova. Ministar Dmitro Kuleba je na twitteru objavio da su već poslali zahtjev.









Ukraine has requested an urgent meeting of the United Nations Security Council due to Russia’s illegal actions. We have already sent the request to the Council. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 21, 2022

23:45 S osudom Putinova poteza javio se i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković kraćom objavom na Twitteru









“Osuđujemo rusko priznanje samoproglašenih regija Donjecka i Luhanska koje predstavlja kršenje međunarodnog prava i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine. Zajedno s EU partnerima, izražavamo solidarnost s Volodimirom Zelenskim i ukrajinskim narodom”, objavio je večeras Plenković.

Osuđujemo rusko priznanje samoproglašenih regija Donjecka i Luhanska koje predstavlja kršenje međunarodnog prava i teritorijalne cjelovitosti #Ukraine. Zajedno s partnerima 🇪🇺, izražavamo solidarnost s @ZelenskyyUa i 🇺🇦 narodom. — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) February 21, 2022

23:20 Turska poziva građane da napuste istočnu Ukrajinu

Turska poziva svoje građane na istoku Ukrajine da napuste regiju u svjetlu dekreta Kremlja o Donjecku i Lugansku. U tweetu u utorak navečer, tursko ministarstvo vanjskih poslova piše kako se građanima zemlje “snažno savjetuje” da napuste to područje. Turska, koja je članica NATO-a, dijeli pomorsku granicu s Ukrajinom i Rusijom u Crnom moru i pozvala je na mirno rješenje krize. Također je nudila posredovanje u sukobu.

Announcement Regarding Travel to and Security Situation in Eastern Regions of Ukrainehttps://t.co/2noRYwz8qO pic.twitter.com/77DZdxa9Dy — Turkish MFA (@MFATurkiye) February 21, 2022

23:09 Oglasio se američki državni tajnik

“Potreban je brz i čvrst odgovor na dekrete Kremlja o Donjecku i Lugansku”, rekao je američki državni tajnik Anthony Blinken u tvitu.

Blinken dodaje da nacije imaju dužnost ne priznati novu “‘državu’ stvorenu prijetnjom ili upotrebom sile, kao i obvezu da ne narušavaju granice druge države”. Kaže da je najnoviji potez Rusije još jedan primjer “flagrantnog nepoštivanja međunarodnog prava i normi” predsjednika Putina.

Kremlin recognition of the so-called “Donetsk and Luhansk People’s Republics” as “independent” requires a swift and firm response, and we will take appropriate steps in coordination with partners. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 21, 2022

22:46 Putin šalje vojsku u istočnu Ukrajinu

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je slanje ruske vojske u istočnu Ukrajinu. Kako se navodi u zapovijedi Ministarstvu obrane koju je potpisao večeras, ruska vojska kreće u “mirovnu misiju”.

22:36 Macron osudio Putinovu odluku

Emmanuel Macron je u ponedjeljak osudio odluku Vladimira Putina da prizna neovisnost proruskih separatističkih regija na istoku Ukrajine i zatražio da se Moskvi uvedu “ciljane europske sankcije”, priopćila je Elizejska palača. Francuski predsjednik je zatražio “izvanredan sastanak UN-ova Vijeća sigurnosti”, osudivši “jednostrano kršenje međunarodnih obveza Rusije i povredu ukrajinskog suvereniteta”, navodi se u priopćenju.

22:27 I Ukrajinski predsjednik najavio obraćanje

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij će se putem televizije obratiti javnosti nakon hitnog sastanka Vijeća za obranu i sigurnost.

22:20 Njemačka najavila odgovor na rusko priznanje dviju regija

Njemačka se u ponedjeljak pridružila nizu zemalja koje rusko priznanje dviju ukrajinskih odmetnutih regija smatraju “besramnim kršenjem međunarodnog prava” i namjerava odgovoriti na taj potez. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock priopćila je da se Njemačka konzultira sa saveznicima o odgovoru na ruski potez.

“Današnje priznanje dviju separatstičkih, samoproglašenih narodnih republika na istoku Ukrajine besramno je kršenje međunarodnog prava i težek udarac svim diplomatskim naporima za mirno rješenje krize”, kazala je Baerbock.

“Njemačka stoji uz Ukrajinu i njezine međunarodno priznate granice. Reagirat ćemo na ovo kršenje međunarodnog prava. O tome se savjetujemo s našim partnerima”, poručila je.

21:42 Biden najavio sankcije, ali ne Rusiji

Američki predsjednik Biden planira uvesti nova ograničenja trgovine i financiranja na dva promoskovska teritorija koja je predsjednik Vladimir Putin odlučio priznati kao neovisna u ponedjeljak.

Bijela kuća je u priopćenju rekla da će Biden potpisati izvršnu naredbu koja će “zabraniti nova ulaganja, trgovinu i financiranje od strane američkih osoba u, iz ili u takozvanim DNR i LNR regijama Ukrajine”.

Naredba bi također omogućila SAD-u da uvede sankcije svima koji djeluju u tim područjima. Bijela kuća je rekla da će “uskoro objaviti dodatne mjere vezane uz današnje očito kršenje međunarodnih obveza Rusije”.

“Da budemo jasni, ove mjere su odvojene od brzih i oštrih gospodarskih mjera koje smo pripremali u koordinaciji sa saveznicima i partnerima i bile bi dodatak ako Rusija dodatno izvrši invaziju na Ukrajinu”, napisala je u priopćenju tajnica Bijele kuće Jen Psaki.

21:40 Zelenski pričao s Bidenom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je razgovarao o događajima u posljednjih nekoliko sati s američkim predsjednikom Joeom Bidenom.

U tvitu objavljenom u ponedjeljak, nakon televizijskog govora ruskog predsjednika Vladimira Putina, Zelenski je također rekao da je započeo sastanak ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu.

Discussed the events of the last hours with @POTUS. We begin the meeting of the National Security and Defense Council. A conversation with @BorisJohnson is also planned. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022

21:30 Stigla i osuda NATO-a

“Osuđujem odluku Rusije da prizna samoproglašenu ‘Narodnu Republiku Donjeck’ i ‘Narodnu Republiku Lugansk'”, rekao je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.

“Ovo dodatno potkopava suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, nagriza napore za rješavanje sukoba i krši sporazume iz Minska, kojih je Rusija stranka.”

U njegovoj izjavi ponovno se optužuje Rusiju da traži izgovor za invaziju na Ukrajinu.

21:10 Osude ruskog poteza stižu i iz Europske unije

“Priznavanje dvaju separatističkih teritorija u Ukrajini je očito kršenje međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta Ukrajine i sporazuma iz Minska”, rekla je Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, misleći na mirovne sporazume koji se odnose istočnu Ukrajinu.

“EU i njezini partneri reagirat će jedinstvom, čvrstoćom i odlučnošću u znak solidarnosti s Ukrajinom.”

20:46 Johnosn: To je mračni znak

Britanski premijer Boris Johnson je komentirao potez Vladimira Putina rekavši da je priznanje samoproglašenih republika u istočnoj Ukrajini ‘jasno kršenje međunarodnog prava’.

“To je kršenje suvereniteta i integriteta Ukrajine”. rekao je i dodao kako misli da je to vrlo mračan znak.

Johnson je rekao i da je Putinov potez još jedna indikacija da se stvari kreću u ‘pogrešnom smjeru’ za Ukrajinu te da će Velika Britanija nastaviti raditi što može kako bi ‘stala uz narod Ukrajine’.

20:45 Putin potpisao dekret kojim će priznati separatističke republike

20:09 Blinken ranije obećao ‘čvrst odgovor’ ako Rusija prizna separatiste

Američki državni tajnik Antony Blinken ranije je obećao “brz i čvrst odgovor” od SAD-a i saveznika i partnera ako Rusija krene da prizna otcijepljene regije Ukrajine kao dio ruskog teritorija, nazivajući takav potez “grukim kršenjem međunarodnog prava”.

19:55 Borell najavio sankcije protiv Rusije ako prizna odmetnute ukrajinske regije

Visoki predstavnik EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Josep Borrell rekao je da će predložiti uvođenje sankcija protiv Rusije ako prizna neovisnost dviju odmetnutih ukrajinskih pokrajina Lugansk i Donjeck.

“Ako dođe do priznanja onda ću staviti na stol prijedlog o sankcijama, a ministri država članica će odlučiti”, rekao je Borrell na konferenciji za novinare u trenutku kada je u Moskvi objavljeno da je Rusija priznala te dvije odmetnute regije. Borrell je dodao da se u tom slučaju ne isključuje sazivanje izvanrednog sastanka ministara vanjskih poslova.

“Dok smo raspravljali, pratili smo raspravu Ruskog vijeća sigurnosti s velikom zabrinutošću. Shvatili smo da konačna odluka nije donijeta”, rekao je Borrell.

Ministri vanjskih poslova država članica razgovarali su u ponedjeljak više od deset sati. Najveći dio vremena posvećen je sigurnosnoj krizi na istoku Europe, odnosno ruskoj prijetnji napada na Ukrajinu.

Borrell je rekao da će se sankcije protiv Rusije odnositi i na Bjelorusiju ako napad krene s njezina teritorija. Dodao je da Bjelorusija gubi svoju samostalnost i postaje ruski satelit.

19:45 Putin se obraća javnosti

Krenulo je Putinovo televizijsko obraćanje javnosti.

“Ukrajina nama nije samo susjedna zemlja. Ona je neodvojiv dio naše povijesti, u kojoj žive naši drugovi i rodbina”, rekao je Putin. Situaciju na istoku Ukrajine nazvao je “kritičnom”.

19:30 Pljušte reakcije, sazivaju se Vijeća za nacionalnu sigurnost

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sazvao je sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost, javlja AFP. Na Twitteru je napisao: “Obzirom na izjave izrečene na sastanku Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, obavio sam hitne konzultacije s Emmanuelom Macronom i Olafom Scjholzom te sazvao sjednicu Nacionalnog vijeća za sigurnost i obranu”.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron također je sazvao hitnu sjednicu Vijeća za obranu, objavila je Elizejska palača. Macron i Olaf Scholz izrazili su razočaranje kada su to čuli tu odluku, priopćio je Kremlj.

19:15 Kremlj potvrdio, Putin će priznati Donjeck i Luhansk

U izjavi Kremlja navodi se i da je Putin rekao njemačkim i francuskim liderima da namjerava potpisati dekret kojim priznaje Donjeck i Luhansk kao nezavisne države.

Vijest dolazi u trenutku kada Sjedinjene Države kažu da vide kako se Rusija nastavlja pripremati za invaziju na Ukrajinu, a jedan američki dužnosnik upoznat s najnovijim obavještajnim podacima rekao je da “nema usporavanja”.

Pobunjenici koje podupire Rusija u tim područjima – koja se nalaze u istočnoj ukrajinskoj regiji Donbas – bore se protiv ukrajinske vojske od 2014., ali Moskva nije službeno priznala njihove samoproglašene republike. Ukrajina i Zapad strahuju da bi, ako se to dogodi, to moglo navesti Moskvu da otvoreno pošalje vojne snage u to područje.