Pljušte reakcije na Filipovićevu smjenu: ‘Dulje je bio na semaforu nego u Vladi’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Afera Mreža u kojoj posebni savjetnik ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević po pisanju tjednika Nacional nudi Mreži TV trgovinu utjecajem izazvala je u utorak žestoke kritike oporbe.

Šef SDP-a Peđa Grbin kaže, u Hrvatskoj se događa još jedna strahovita pljačka razmjera usporedivih samo s aferom Fimi Media.

Smatra da je “HDZ-ova mašinerija preko još jednog u nizu poslušnika, ovaj put direktno povezanog s ministrom gospodarstva i predsjednikom Vlade odlučila zagrabiti u naše džepove i ukrasti novac hrvatskih građana”.

“Potpredsjednik Vlade Branko Bačić najavljuje da namjeravaju Lovrinčevića baciti pod autobus i pokazati da se ovdje radi o grešci pojedinca, ali ovo je grijeh struktura, jer, kao što je to rekao nezaboravni Ilija Čvorović – ‘može centrala da pogreši jednom, ali ne može sto puta'”, dodao je Grbin koji proziva HDZ da od građana pokušava napraviti budale praveći se da ovo nije tema.

SDP: Filipović je duže bio na semaforu nego u Vladi

Iz SDP-a su na društvenoj mreži X, bivšem Twitteru, objavili reakciju na odluku premijera Plenkovića da smjeni ministra Filipovića.

“Filipović je duže bio na semaforu nego u Vladi”, napisali su.

Beljak: Odvratno, sramotno. Do kada?

Šef HSS-a Krešo Beljak, kojeg je premijer, podsjetimo, nedavno nazvao lopovom, na Facebooku je optužio HDZ da ubija Hrvatsku.









“Naša domovina je na samrti. Tamo ju je doveo HDZ. Zna se to jako dobro. Ovaj najnoviji primjer je samo zadnji u nizu od tisuća i tisuća afera preko kojih HDZ ubija našu državu. Ovaj zadnji primjer je HDZ-ov poučak kako se jednim udarcem ubiju dvije “muhe”. Najprije javnim novcem kupe medije (veliku većinu su tako kupili), a onda polovicu tog iznosa (koji je i sam mito medijima da budu uz “gazde”) traže natrag u vlastiti džep. Odvratno. Sramotno. Do kada? Nadam se da će na izborima napokon tome doć kraj”, napisao je Beljak.

Objavio je i fotografiju ministra Filipovića uz status: “Još jedan poštenjak je odletio iz Vlade”.

Pljušte reakcije na Twitteru: Svi odlaze, samo on ostaje

Brojni političari objavili su reakcije na Twitteru.

“Svi odlaze, samo on ostaje. On koji ih je doveo, birao i branio. Spomenik”, napisala je Jadranka Kosor.

“Ne može Ðoković osvojiti toliko Grand Slamova koliko Plenković može smijeniti ministara”, piše Fred Matić.

Vidović: Hrvatska je talac kriminalnih skupina

Davorko Vidović (Socijaldemokrati) smatra da je Hrvatska zarobljena država i talac kriminalnih skupina koje ucjenjuju u maniri čikaških gangstera, reketareći i medije, koristeći javni novac, prisvajajući ovu zemlju, što je, smatra došlo do krajnjih i nedopustivih granica.

Marija Selak Raspudić rekla je da Klub Mosta traži osnivanje istražnog povjerenstva koje će utvrditi tko je sve politički i pravno odgovoran u toj aferi koja dolazi kao nova Fimi Media ili ju se, kaže, možda može nazvati ‘afera pola-pola’ jer se sada očito i polovica novca troši u privatne svrhe.

Benčić: Plenković nastavlja politiku svojih prethodnika

Sandra Benčić (Možemo!) ističe da se javni novac koristi na različite načine, pa se i ucjenjuje određene medije da novac kojim se uplati za oglašavanje stavljaju njihove privatne džepove.

“Apsolutno je ključno pitanje kome je sve taj novac išao, sigurno nije išao samo glavnom protagonistu Lovrinčeviću, savjetniku ministra Filipovića. Treba naglasiti je da je ovo novi slučaj Fimi Media koji pokazuje da Plenković nastavlja politiku svojih prethodnika da javni novac koristi da bi plaćao medijsku sliku o sebi i pritom nešto i izvukao za sebe”, poručila je.

Mlinarić: Ovo ide prema Plenkoviću koji vuče sve konce

Stipo Mlinarić (Domovinski pokret) podsjeća da je njegova stranka prije šest mjeseci u jeku afere ‘plin za cent’ govorila da, osim šefa HEP-a Frane Barbarića mora otići i ministar gospodarstva Filipović. Sada se vidi, ističe, s kojim se ljudima okružio, tko mu je glavni savjetnik i što ti ljudi rade uz direktnu potporu ministra gospodarstva. Na potezu je, poručuje, Andrej Plenković da smijeni ministra gospodarstva kao što ga je trebao smijeniti prije šest mjeseci, zajedno s Barbarićem.

“Očekujemo da Plenković smijeni jubilarnog, 30. ministra, a koliko imamo informacija, DORH je već počeo raditi po tom izvješću i to neće stati samo na ministru nego mislimo da će to ići prema onome tko zapravo vuče sve konce vuče, a to je Andrija Plenković”, poručio je Mlinarić.