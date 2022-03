PLJUŠTE KRITIKE U SABORU: ‘Uškopio vas je Pupovac!’, ‘Premijer i predsjednik kao razmaženi tinejdžeri’

Autor: Dnevno.hr

Danas se sjednica Hrvatskog sabora nastavlja raspravom o prijedlogu Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta.

Njime se planira provesti okrupnjavanje tog zemljišta, za što je do 2026. godine osigurano 313 milijuna kuna, iz Mehanizma za oporavak i otpornost 263 milijuna, a iz nacionalnih sredstava 50 milijuna kuna.

Jučer su Hrvatskom nadlijetali francuski borbeni zrakoplovi Rafale kao dio vježbe pilota 191. eskadrile lovačkih aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i francuskih pilota s nosača zrakoplova “Charles de Gaulle”. Predsjednik Zoran Milanović naredio je zabranu preleta vojnih aviona i traži istragu i utvrđivanje odgovornosti za ‘uznemiravanje građana Zagreba’.

Saborski zastupnici zasjedanje su počeli iznošenjem stajališta.

Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta kritizirao je ponašanje premijera i predsjednika.

“Imamo ratno stanje u Europi, lideri zemalja ili se uzdignu i pokažu prave sposobnosti ili ne, jučer su premijeri triju zemalja posjetili Kijev u znaku solidarnosti s ukrajinskim narodom, to je konkretna i hrabra gesta, imamo s druge strane američkog predsjednika koji se očito ne snalazi. Imamo glavnog tajnika NATO-a koji tri dana nakon pada letjelice u Zagrebu ne zna okolnosti. Kod nas imamo nadmetanje dvojice glavnih političkih figura, ponašaju se kao razmaženi tinejdžeri, koriste nevolju da bi pokazali mišiće, to upućuje na to da trebamo biti zabrinuti, naši vodeći ljudi nisu sposobni biti na visini zadatka. Što bi bilo s našom zemljom da su je ovi lideri vodili devedesetih? Ministar obrane se ne snalazi, imamo krhku vlast, građani su zaslužili bolje i odgovornije, ako nisu u stanju odraditi posao, trebaju sami otići.”

Iz Mosta govori Miro Bulj.

“Pratim situciju oko drona, ima li eksploziva, vidljiva je poruka da nemamo dovoljno dobro organiziran sustav obrane. Koliko ljudi od 18-35 godina zna rastaviti običnu automatsku pušku? Nitko. Ja kao bivši časnik vojske to pitam. Nije dovoljno da premijer prstom pači u nebo na avione koji nisu hrvatski. Nesnalaženje je dovelo do upitnog povjerenja ljudi u nacionalnu sigurnost, rješenja nitko ne daje osim PR-ovskih slikanja nad jamom u koju je pao dron. Čelnik NATO-a govorimo da nije bilo eksploziva, premijer da je, tako zabavljaju narod, a cijena benzina raste. Zašto država snažnijim poticajima ne subvencionira umjetno gnojivo?”, rekao je i obrušio se na vladajuću koaliciju zbog afera koje potresaju potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića koji dolazi iz redova SDSS-a.

“Uškopio vas je kolega Đakiću Pupovac”.

Marijan Pavliček iz Kluba hrvatskih suverenista idući je za govornicom.

“Rubrika vjerovali ili ne, opis je onoga što se događa u Hrvatskoj nakon pada letjelice. Nepojmljivo je da predsjednik zabranjuje prelete Rafalea, isto jutro je rekao da podržava zajedničku akciju francuske i hrvatske eskadrile. Meni prelet Rafalea ne daje nikakvu sigurnost, već bi bio siguran da je naša PZO srušila dron. Nepojmljivo je da vrhovni zapovjednik zabranjuje već dogovorenu vježbu i čudimo se kada Dačić kaže da nismo za dron spremni, a kamoli da dom, otvaramo mogućnost da nam se takvi smiju. Dodatnu konfuziju unio je šef NATO-a, koliko je Hrvatska sigurna i dobiva sigurnost od NATO saveza ili je to samo na papiru? Što da je pala na Pariz? Bi li se NATO digao na zadnje noge da vidi je li to bila sabotaža ili slučajnost? Dobro je da smo u NATO, ali treba se držati ‘uzdaj se u se i svoje kljuse’, zaključuje.

Anka Mrak Taritaš krizitirala je rad hrvatskih institucija.









“Ako niste sigurni je li bilo eksploziva u dronu koji je pao, pričekajte kraj istrage, zadnja stvar nam treba kaos u porukama između čelnika države. Mađarska i Slovenija imaju niže cijene goriva, treba ozbiljno objasniti ljudima zašto imamo najskuplje gorivo”, rekla je.

