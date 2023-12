Pljuštale uvrede u Saboru, Jandroković ljut: ‘Vaše mentalno stanje je za analizu’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Hrvatski sabor raspravlja konačni prijedlog Zakona o turizmu kojim se predviđaju veća odgovornost i obveze turističkih zajednica i lokalnih vlasti te naglašava važnost održivog upravljanja turizmom.

Krenulo je mirno, no nakon stanke došlo je do svađa i uvreda. Na početku je predsjednik Sabora Gordan Jandroković imao nekoliko obavijesti, čestitao je blagdan Sv. Nikole.





“Imamo čak šestero kolega kojima je danas imendan, a i ministrici Brnjac (Nikolina) čestitam. Ali ćemo danas morati raditi”, našalio se na početku.

Oporba opalila po Zakonu, Dretar donio šibu

Zaredali su se zahtjevi za stankom, oporba je kritizirala prijedlog Zakona o turizmu. Prvi je bio Damir Bajs koji je upozorio da su nam brojke u turizmu u srpnju i kolovozu pokazale pad od 0,5 posto, to je prvi pad u udjelu BDP-a na nakon dugog vremena.

“To nije put prema budućnosti. Imali smo više turista u trećem kvartalu, ali i manje noćenja. Moramo se pozabaviti boljkom turizma – imamo i dalje mali udio hotelskog smještaja unutar naših kapaciteta, povećavaju se kapaciteti privatnog smještaja, imamo probleme s radnom snagom. Prognoze za 2024. su negativne za hrvatski turizam, to ovaj zakon ne rješava”, ustvrdio je zastupnik.

Zatim se za stanku javio Davor Dretar (Domovinski pokret) koji je pokazao iznenađenje koje je pripremio za predsjednika Sabora.

“Vama poklanjam šibu da unutar vaše stranke pronađete prave ekstremiste, a ne ove koje se optužuje. Šiba je za sve Nikoline i Nikole, za kolegu Grmoju koji, kako vidimo, u zadnje vrijeme sve više voli crvenu boju”, rekao je Dretar pa Jandrokoviću uručio šibu.

“Mi Hrvati smo si navek biti dobri sa Zagorcima”, našalio se predsjednik Sabora.

Kekin: Nagradit ćete one koji ziđaju

Pravu buru reakcija izazvale su riječi zastupnice Ivane Kekin koja je vladajuće optužila da žele progurati zakon koji najviše nagrađuje one koji će nastaviti ‘ziđati’ te optužila HDZ da građane drže u stagnaciji. Očekivano, to je izazvalo niz reakcija HDZ-ovaca i to oko Jakuševca.









“O, kako sam vas dočekala, trebali ste skupa s pajdašem Bandićem to (Jakuševac) zatvoriti u mandatu, plaćamo penale EU zbog toga kako HDZ hendla otpad u ovoj zemlji”, vratila im je Kekin.

Nakon stanke pljuštale uvrede

No, prava svađa puna žestokih uvreda buknula je tek nakon stanke, kada su zastupnici postavljali pitanja ministrici. Naime, Dalija Orešković je u replici ministricu prozvala za nerješavanje krucijalnih ciljeva i uvođenje puno nepotrebnih koordinacija i sastanaka, bez provedbe i nadzora.

“Ovaj zakon je ogledni primjer što rade dokone gospođe kad nemaju važnijeg posla”, rekla je Orešković.

Ivana Kekin ponovno je istaknula da će Zakon pogodovati apartmanizaciji, a onda je buknulo nakon replike Sandre Benčić.

“Oni koji ulažu u apartmane bit će oslobođeni poreza na dobit, a oni koji ulažu u digitalni sektor, neće. Koja je tu logika?”, pitala je, a nakon odgovora ministrice tražila povredu poslovnika.









Na to je intervenirao iznervirani Jandroković.

“Ne koristite povredu poslovnika kako biste poklopili ministricu”, upozorio je. Na to ga je Benčić pitala hoće li joj oduzeti riječ, na što je Jandroković ustvrdio da neće, već će davati, primjerice, tri opomene. A to je zapravo oduzimanje riječi.

Orešković iznervirala Jandrokovića: Mentalni sklop vam je za analizu

“Puštam rasprave između zastupnika, no ovdje je vidljivo da nema povrede poslovnika”, pojasnio je što je jako naljutilo Orešković.

“Vrijeđate zastupnike, povrede poslovnika bez tri opomene odjednom puštate kada zastupnici među sobom repliciraju, ali ne i ministrici, priznali ste da je ona iznad vašeg mentalnog sklopa”, rekla mu je zastupnica. No, Jandroković joj je odmah vratio,+,

“Vaš mentalni sklop je za detaljnu analizu, a moj može analizirati tko želi. Vidljivo je da se zloupotrebljava povreda poslovnika da se po uzoru na Aktualno prijepodne pokuša osporiti ono što je ministrica kazala, ne smatram da je ona nadređena Saboru. A vi kada ćete biti politički uspješniji, možda ćete biti na mom mjestu”.

‘Kao kad Đakić kaže da oporbi treba egzorcizam’

“Reći da je moje mentalno stanje za analizu je kao kad Đakić kaže da nad oporbom treba provesti egzorciram, sat vremena ste dozvolili Plenkoviću da mimo poslovnika govori o stanju nacije”, nije odustajala Dalija.

Na to joj je Jandroković poručio da ne izmišlja jer tijekom te sjednice ga u Saboru nije ni bilo, a ništa blaži nisu bili drugi HDZ-ovci koji su odgovorili Orešković.

“Ona je uvijek u lošem emotivnom stanju, pored Vidović Krišto je postala vodeća influencerica. Goebbels je bio gospodin za ono što one rade”, obrušio je Josip Borić.

Što donosi novi Zakon o turizmu?

Prvim krovnim zakonom o turizmu u Republici Hrvatskoj naglašava se važnost primjene održivih načela u budućem upravljanju turizmom te ravnomjeran razvoj turističke ponude u cijeloj zemlji, posebice na kontinentu, kao i cjelogodišnjeg turizma. U odnosu na prvo čitanje jasnije se definira obveznik plaćanja turističkog ekološkog doprinosa tj. preciznije se definira pojam jednodnevnog posjetitelja.

Tako turistički ekološki doprinos neće plaćati djeca do 12 godina, osobe s invaliditetom od 70 posto i većim i jedan pratitelj, osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova borave u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, osobe korisnici socijalne skrbi i studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kao ni sudionici školskih izleta koje su odobrile školske ustanove.

Također, izmijenjene su i dopunjene odredbe kojima se uređuje izrada plana upravljanja destinacijom na način da planove upravljanja destinacijom izrađuju turističke zajednice, a donose ih predstavnička tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave.