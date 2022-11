PLJAČKA INE OTKRILA SRAMOTNE DETALJE! Pojavilo se ime utjecajnog ministra, a teško je slušati o ponašanju hrvatskih direktora: ‘Ovo je rekao nakon neisplate radnicima’

Autor: M.P.

Na sjednici Antikorupcijskog vijeća oko upravljanja u Ini u Saboru u tijeku je saslušanje Damira Vanđelića, bivšeg predsjednika Nadzornog odbora Ine i Bože Mikuša, bivšeg predstavnika radnika u Nadzornom odboru Ine.

Mikuš je, odgovarajući na pitanja, otkrio niz detalja o načinu na koji su funkcionirale stvari u Ini, a iznio je dosta ozbiljne optužbe na račun nekih istaknutih političara.

“Znam da je Ina 2008. dovedena na rub bankrota, MOL je uskočio s novcima. MOL nije prvi koji je htio zatvoriti rafineriju nafte Sisak, ta rafinerija je bila u nekom periodu subvencionirana od strane Naftaplina temeljen niže cijene nafte, stvarala je gubitke. Davno prije je trebalo modernizirati Inine rafinerije, prije preuzimanja Ine se to moglo napraviti za puno manje novaca uz puno bolju tehnologiju. Trebalo je to učiniti od 2000. godine d0 2005.”, rekao je Mikuš.





Stalno me navlačite da kažem nešto što biste htjeli čuti, što želite čuti od mene?, pitao je Grmoju koji ga stalno ispituje zašto staje na stranu MOL-a.

“Fižulić i Štern su bili za eliminaciju jednog sustava rafinerije. Kada je rafinerijama bilo teško, oko 2011.-2014., uveden je PDV na unutarnju potrošnju u rafinerijama, tu je isto pala rentabilnost. Ima jedna stvar o kojoj nitko ne priča, 2015. godine, bio je prijedlog da se u Sisku izgradi postrojenje za proizvodnju biogoriva i moderni logistički centar. Moglo se izgraditi samo uz dogovor jedne i druge strane. Kada je prijedlog izašao, mi kao sindikat smo podržali jer smo smatrali da je to dobro rješenje. To nije realizirano jer nije došlo do dogovora, no ne radi MOL-a, nego radi naših”, rekao je Mikuš.

Nepodopštine hrvatskih direktora

“Ne govori se o tome da je skoro napravljen jedan model pa ga je srušio tadašnji ministar. Na zadnjoj sjednici NO-a je bio prijedlog koji se zove Prijedlog izmjena sustava korporativnog upravljanja Ina d.d. Napravili su ga predstavnik MOL-a i hrvatske strane, ne mogu o detaljima, ali mogu reći da je dogovoren, danas bismo imali puno bolji model korporativnog upravljanja nego prije. To je bilo 21.5. 2014. Do tog prijedloga je došlo zahvaljujući inicijativi tadašnjeg predsjednika NO-a Siniše Petrovića koji je bio izvrstan. Izgleda da ga je minirao ministar Vrdoljak. Ministar Vrdoljak se predstavljao da je on glavni pregovarač i da je valjano ono što on kaže, nitko drugi nije mogao ništa, pa izgleda ni predsjednik NO-a ili Vlade. Imali bi danas bolju situaciju, ali političari ne bi imali toliko utjecaja, ne čudi me da je to Vrdoljak minirao. Mi nikada nismo imali problema s ljudima iz MOL-a kada su bili u Ini po pitanju radničkih prava, oni su bili alibi za mnoge nepodopštine naših direktora. U Croscu nisu isplaćena prava iz kolektivnog ugovora, nekoliko puta sam bio kod njihovog direktora i tražio da se to isplati. Odgovorio mi je da bi oni isplatili, ali ne daju Mađari. Bio je sastanak čelnih osoba MOL grupe na koji su poslani predstavnici sindikata, nakon toga sam predsjednika NO Crosca ulovio kratko i pitao ga zašto priječe isplatu tih prava. Došao je u zakazano vrijeme, rješavanje problema je trajalo tri minute. Gesti je rekao da će biti isplaćeno za dva tjedna, idući dan idem direktoru i kažem da Mađari dopuštaju isplatu, a on je bio ljut da mora te novce isplatiti, a mislio je potrošiti za nešto drugo. S ljudima iz MOL-a je bilo teško pregovarati, no kada je nešto dogovoreno, nisu niti jedno pravo eskivirali ili osporavati. S našima to nije bio slučaj”, rekao je Mikuš.

Željko Jovanović javio se s pitanjem, zanimalo ga je može li se reći da su za sve probleme u Ini, pa posljedičnu o veliku krađu, krivi hrvatski članovi uprave i hrvatski ministri?

“Mislim da su hrvatski predstavnici u Upravi Ine trebali imati inicijative, tempo, da su morali znati gdje su problemi i trebali predlagati rješenja tih problema. No, da biste to mogli trebalo je dobro zasukati rukave i puno raditi, puno toga znati i izlaziti s prijedlozima. Mađarsku stranu je trebalo zasipati prijedlozima, ja nisam čuo niti za jedan takav prijedlog”, zaključio je.