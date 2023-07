Plinski tjedan u Saboru: HDZ i Most izveli igrokaz, jedini cilj je zajednički udar na Domovinski pokret?

Autor: Dnevno.hr

Najveći dio javnosti uvjeren je da saborska rasprava kakvoj smo svjedočili ovaj vikend, tijekom izvanredne sjednice koju je po prvi puta sazvao predsjednik Milanović, predstavlja novi – i još žešći val polarizacije dva tabora; vladajućeg, koji čine HDZ i njegovi koalicijski parterni pojačani tzv. žetončićima – i oporbenog, u kojem su podjednako glasni Most, SDP i Možemo. Ali – bez Domovinskog pokreta, čiji je zastupnik Stipo Mlinarić poručio sa saborske govornice da se “neće klanjati ni Milanoviću, ni Plenkoviću, ni samoproglašenim ‘Velikim vođama’ iz oporbe!”

Iako poprilično teatralan i shvaćan ne previše ozbiljno, Plenkovićev žetončić Hrvoje Zekanović, subotnjom je izjavom u Saboru nesvjesno p(r)okazao – tko bi mogao biti stvarna meta fingiranog političkog rata, uzrokovanog najnovijom plinskom aferom. Ma, koliko brutalno izgledale polemike Mostovih i HDZ-ovih zastupnika, Grmoji i njegovoj družini, koju slijepo slijedi ljevica – kada udaraju na PPD – nije glavna meta HDZ, već konkurentski DP čiji rejting iz mjeseca u mjesec stabilno i opasno po konkurenciju – raste.

Zekanović je izjavio da upornim inzistiranjem na “raščišćavanju” plinske afere, Most gađa Domovinski pokret, a ne HDZ! Paradoksalno je da takvo političko ciljanje, podjednako odgovara – i Grmoji i Plenkoviću. S Vujnovčevim PPD-om su tijekom svoje političke suradnje u prošlosti – i Most i HDZ – vrlo aktivno surađivali, dok Domovinski pokret tada još nije ni postojao!





Napad na Domovinski pokret

No, nisu samo saborski istupi pokazali da je cijela plinska afera medijski iskreirana kao udarac na DP, koji mainstreamu smeta isto koliko i AfD u Njemačkoj, čiji je rejting po najnovijem istraživanju visokonakladnog Bilda prešao 22 posto na saveznoj razini… Ključne smjernice za napad na Domovinski pokret izdane su još početkom tjedna, na sjednici Predsjedništva HDZ-a…

Pod točkom dva, sjednice održane na Trgu žrtava fašizma, u ponedjeljak se raspravljalo o “zabrinjavajućem rastu rejtinga Domovinskog pokreta”, sličnog onome već spomenute Alternative za Njemačku. Ulje na vatru dolijao je prezentiranim rezultatima ankete, koju je HDZ naručio sam za sebe, a oni se u stranačkoj središnjici skrivaju kao što zmija skriva noge! Istraživanje rejtinga političkih stranaka u 5. izborni jedinici pokazalo je da su Ivan Penava i kandidati s liste DP-a gotovo izjednačeni i unutar statističke pogreške s listom HDZ-a! DP i HDZ se izravno tuku za pobjedu, a ovisno o D’Hondtu i (ne)uspjehu HDZ-ovih satelita s desnice, s osvojenih 22 do 23 posto, Domovinski pokret bi mogao odnijeti čak pet slavonskih mandata, dok bi Plenkovićev osobni kandidat – Marin Piletić, kao nositelj liste u 5. izbornoj jedinici, mogao prouzročiti potop vladajuće stranke, koja će s dosadašnjih osam – pasti na skromna četiri mandata!

Andreju Plenkoviću i njegovoj stranci, kako govori naš izvor s Trga žrtava fašizma, zbog svega navedenog, odgovara da Most bolje prolazi u anketama od DP-a. U HDZ-u procjenjuju da razočarani birači njihove stranke nikada ne bi dali glas Petrovu ili Grmoji, dok Penavi ili Radiću – bi!

“Kada bi trebali birati između Grmoje i Plenkovića, naši razočarani ljudi, radije bi ostali doma, a ako procjene da Domovinski pokret ima šanse ostvariti veliki rezultat, tada će glas posve sigurno dati DP-u,” govori naš izvor u HDZ-u i dodaje: “Računica je da je bolje logistički podržati Most i neodlučne birače ostaviti kući, dok niska izlaznost odgovara HDZ-u jer će u tom slučaju na izbore izaći samo stranačka vojska povezana međusobnim interesima.”

Zbog toga je naputak izdan na sjednici predsjedništva HDZ-a, posve jasan; sve treba učiniti da se Mostu omogući pristup medijima i da iz aktualne plinske afere kratkoročno profitira družina iz Metkovića, pojačana bračnim parom Raspudić, koji je ionako pod izravnim utjecajem istaknutog člana HDZ-a i kandidata koji je na prošlim parlamentarnim izborima čuvao Plenkovićevu listu u 1. izbornoj jedinici – Ive Lučića.

Grmoja kao Filipovićev glasnogovornik

U međuvremenu je signale iz HDZ-a prepoznao i Nikola Grmoja, kojem ostrašćene saborske svađe služe za prikrivanje (samo na prvi pogled – nemoguće) suradnje s pojedincima iz HDZ-a. Da je takva suradnja itekako moguća, potvrđuje odnos Mosta prema aktualnom ministru gospodarstva i energetike – Davoru Filipoviću. Tijekom brutalnih javnih istupa o plinskoj aferi, Mostov udarnik Grmoja redovito je kao metu preskakao Filipovića, a tijekom sukoba sa šefom HEP-a Franom Barbarićem, kao da se pretvorio u ministrovog osobnog glasnogovornika! Filipovićeva formalna glasnogovornica pritom je čak i javno koketirala s Grmojom, tijekom sjednice parlamentarnog Odbora za gospodarstvo, a ranije mu je – prema tvrdnjama naših izvora iz samog HDZ-a – dostavljala podatke koji su kasnije, tijekom eskalacije afere, korišteni za napade na Upravu HEP-a koju je imenovao Andrej Plenković.









Ipak, ne sviđa se svim HDZ-ovcima ovakvo dizanje Mosta – jer uvijek postoji opasnost da previše zalutalih desnih glasova ode u postizborni miraz sadašnjoj lijevoj oporbi, točnije – Sandri Benčić i Peđi Grbinu, koji je danas u Saboru otvoreno branio Grmojinu stranku. Grbin je čak ustvrdio da “Most nije srušio Oreškovićevu vladu”, iako je činjenica da još i danas hrvatski porezni obveznici strepe od naplate više od 300 milijuna eura koje je naša država izgubila na arbitraži s Mađarima, u slučaju INA-MOL. Arbitražni poraz izravna je posljedica rušenja Tomislava Karamarka, koje su potencirali upravo Petrov i Grmoja i tako najviše od svih pomogli Andreju Plenkoviću da iz Bruxellesa preuzme kormilo HDZ-a, vrati se u Zagreb – i uvede Most zajedno s Pupovčevim SDSS-om u novu koalicijsku vladu.

To je još jedan argument u prilog tezi da je Most, a ne DP (koji tada nije ni postojao) doveo Plenkovića čak dva puta na vlast u Hrvatskoj. Uzme li se u obzir upravo ta “zasluga” Mosta, još je jasnije zbog čega je Plenković na sjednici Predsjedništva HDZ-a izdao naputak da DP treba uništiti, a Most pomagati – do određene granice…

Koliko daleko može ići prikrivena potpora HDZ-a Mostu, govori i ime kandidata kojeg Andrej Plenković namjerava postaviti za nositelja liste u 9. izbornoj jedinici. Miri Bulju, za kojeg se isto kao i za Ninu Raspudića – još uvijek točno ne zna ima li ili ne člansku iskaznicu Mosta – šef HDZ-a u Dalmaciji namjerava suprotstaviti Šimu Erlića, bezličnog ministra regionalnog razvoja i fondova EU, kojeg ne poznaju čak niti svi stanari njegove ulice u Zadru! Takvo rješenje za HDZ-u vrlo važnu izbornu jedinicu, u kojoj je ta stranka redovito bilježila izvrsne rezultate, veliki je udarac Šibenčaninu Ivanu Malenici, koji se tijekom štrajka pravosudnih djelatnika pokazao izuzetno lojalnim vrhu stranke, međutim, ono što je dopušteno njegovom kolegi Davoru Filipoviću, očito – nije dopušteno baš svakom ministru Plenkovićeve vlade.









Plenkovićev plan

Naš izvor iz HDZ-a, s vrlo utjecajnim kontaktima unutar EPP-a, ima svoje viđenje Plenkovićevog plana, koji je – kako kaže – zacrtao za doglednu političku budućnost: “Zbog vlastite karijere i svrstavanja na stranu Ursule von der Leyen, tijekom eskalirajućeg sukoba unutar europske pučke obitelji s Manfredom Weberom, koji preferira suradnju s desnim strankama, Andrej Plenković bi dodvornički mogao kopirati šeficu svoje briselske frakcije, koja je sklonija zelenima (čitaj: Možemo) pa zato ne treba čuditi što je spreman podići Možemo, ali i Most koji mu služi za neutralizaciju DP-a.”

Time bi defacto Hrvatsku odvukao u krajnje lijevom smjeru, pretvarajući je u poligon novih globalističkih eksperimenata – zaključuje naš sugovornik i Domovinskom pokretu proriče sudbinu njemačkog AfD, ne skrivajući pritom da su mnogi članovi njegove stranke nezadovoljni takvim izborom aktualnog šefa: – Kako je krenulo, sve će se stranke udružiti protiv DP-a i njima će rejting još više narasti, a HDZ bi to mogao skupo platiti! Izbor radikalne ljevice za naše političke partnere nije priroda pozicija za većinu poštenih HDZ-ovaca, koji se ne slažu s takvom politikom Andreja Plenkovića!