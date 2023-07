Plinska afera natjerala Plenkovića da učini nešto što nikada nije: Vrlo je blizu središtu skandala

Autor: Iva Međugorac / 7dnevno

Kada su ga ismijavali zbog načina na koji je pristupio kampanji za lokalne izbore u Zagrebu, premijer Andrej Plenković čvrsto je stao uz svojeg kandidata Davora Filipovića, zbog kojega je nerijetko ulazio u sukobe s novinarima nastojeći na sve načine opravdati cijeli niz njegovih nesuvislih izjava. U tim je svojim obranama predsjednik Vlade doista izvodio razne vratolomije, tako je novinare napadao jer su namjerno kroz kampanju pogrešno izgovarali njegovo ime, a sve ono što se o Filipoviću u toj fazi pisalo i govorilo pripisivao je podmetanjima. Ta je podmetanja odlučio ignorirati, baš kao i sugestije iz dijela HDZ-a da bi ga Filipović mogao stajati glave odnosno premijerske pozicije zbog svojeg aferaškog zaleđa, pa je ovaj ambiciozni mladić zasjeo u fotelju ministra gospodarstva naslijedivši Tomislava Ćorića koji se iz Vlade povukao prije nego što se se do kraja rasvijetilile afere s kojima se povezivao, a tijekom kojih je također uživao premijerovu potporu i obranu pred kamerama.

Modus operandi

Nije danas za Plenkovića Ćorić više nikakav problem, njegov problem danas je Filipović koji se nakon afere u INA-i zapleo i u aferu u HEP-u, čiji su se viškovi plina prodavali po smiješno niskim cijenama, što je tu tvrtku dovelo u ozbiljne probleme. Kada se činilo da se iz ove afere neće izroditi ništa značajnije, Plenković je čvrsto stajao i uz Filipovića i uz Upravu HEP-a pa je na tajnim sastancima nastojao pronaći balans i smiriti strasti, ali je situacija izmaknula kontroli jer ministar Filipović i njegov savjetnik Jurica Lovrinčević već dugo rovare protiv HEP-ove aktualne uprave, tim više što Filipović i u vodstvu te državne tvrtke vidi krivce zbog kojih je podbacio u kampanji za zagrebačke izbore.

Pokušao je Plenković spustiti loptu u aferi HEP, ali su se raslojeni oporbenjaci predvođeni Mostom, koji je navodno u sprezi s Lovrinčevićem, ujedinili u napadu tražeći odgovore na pitanja koja su i kod premijera izazivala nervozu, znojenje i nelagodu, i to do te mjere da se prvi put otkako je premijer činilo da po svaku cijenu temu o HEP-u želi izbjeći te da mu to ne polazi za rukom. Temu HEP-a nevješto je, očito po Plenkovićevu nalogu, izbjegavao i potpredsjednik Vlade Davor Butković, koji je također nazočio sastanku s Plenkovićem, Filipovićem i Barbarićem, na kojem su bili i Zvonimir Frka Petešić te savjetnica za gospodarstvo. Nevješto Plenkovićevo, ali i Butkovićevo izbjegavanje odgovora na pitanja o HEP-u mnogi Plenkovićevi kritičari protumačili su i kao razlog zbog kojega bi i predsjednik Vlade mogao biti umiješan ili barem ranije upoznat s ovim neugodnim slučajem, što on žestoko demantira. Sve to opet dovodi do zaključka da Plenković u aferi HEP ne brani ni Filipovića ni vodstvo te državne tvrtke, nego samoga sebe tvrdeći da je on dobar premijer koji ne zna ni za kakve drame, iako je situacija iza zatvorenih HDZ-ovih vrata bila i više nego dramatična, posebice na sastanku na kojem su snage odmjeravali ministar gospodarstva Davor Filipović i prvi čovjek HEP-a Frane Barbarić, s kojim se Plenković nakon toga susreo i na otvorenju ljetnih igara u Dubrovniku, 10. srpnja.





Smirivao tenzije

Otkako je na čelu Vlade, Plenković nikada nije imao trzavica s Barbarićem, njih dvojica godinama sasvim korektno surađuju, a iako su se i s HEP-om pokušavale povezati razne afere, premijer ih je vješto ignorirao, i to mu je polazilo za rukom, no s Filipovićem se afere nekako znatno brže nižu, a njega je i teško braniti s obzirom na to da se nespretnim izjavama u probleme uspio upetljati i ondje gdje problema nije trebalo biti. Sada kada se propitkuje posljednja afera u HEP-u Plenković je prema Filipoviću, za razliku od svih ranijih slučajeva, odlučio biti oprezan, što inače nije njegov modus operandi kada je riječ o ministarskim aferama, ali ni kada je riječ o njegovu zauzimanju za Filipovića zbog kojega je ušao u sukob i s poduzetnicima dajući im rok za povratak cijena na staro, što je izazvalo pobunu u Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

“Vlada ima na raspolaganju alate i neće oklijevati da ih upotrijebi”, poručio je premijer Plenković tada stajući uz najave svojeg ministra Filipovića o ograničavanju cijena osnovnih proizvoda.

“Je li mi se prijetilo ili mi se nije prijetilo, to je irelevantno”, govorio je pak nedavno ministar Filipović objašnjavajući ranije iznesene teze o nekim lobijima koji na njega vrše pritisak i ponavljajući i tada kako ima Plenkovićevu podršku. “Ma nije, pa čovjek ima dva metra, bio je reprezentativac u košarci, ma kakva drama, koga se on boji”, govorio je Plenković nastojeći i u toj situaciji smiriti tenzije koje je Filipović izazvao svojim nespretnim izjavama.

Zanimljivo je da u slučaju HEP premijer Andrej Plenković nije tako naklonjen Davoru Filipoviću, a još zanimljivije kako je ranije branio ministre koji bi se našli u središtu skandala pa je tako sve do posljednjeg trenutka stajao i uz bivšeg ministra graditeljstva Darka Horvata, čak i onda kada je priveden.

Ništa sporno

“Pozivam šeficu DORH-a da objasni što je tako žurno da se uhiti ministar. Vjerujem da će, ako imaju, pokazati čvrste dokaze. Meni djeluje nerazmjeran ovaj potez s obzirom na predmet o kojem se radi. Ali siguran sam da rade zakonito i nepristrano pa neka o tome i obavijeste javnost”, rekao je Plenković.

Nedugo nakon toga uslijedile su i istrage USKOK-a ne samo protiv Horvata nego i protiv bivšeg ministra Josipa Aladrovića, kojega je Plenković i nakon odlaska iz Vlade nazivao aktivnim političarom koji je imao odličnu perspektivu, uz opasku da će je možda još imati.









Branio je Plenković i svojega bivšeg ministra obrane Damira Krstičevića koji je iz Vlade otišao nakon što su u padu sportskog zrakoplova poginula dvojica pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, naglasivši da ga cijeni i kao čovjeka i kao prijatelja. Ustrajno je Plenković branio i svojeg nekadašnjeg ministra uprave i političkog tajnika Lovru Kuščevića od optužbi da je mešetario zemljištem i nekretninama u Nerežišćima, maloj općini na Braču koju je kao načelnik vodio u više mandata. Premijer je tada pravno zastarjelim proglašavao ono što je Kuščević radio prije nego što je postao ministar u njegovoj vladi, a u jednom trenutku izjavio je i kako su zajedno pregledali sve papire i zaključili da u njima nema ništa sporno. I nakon sastanka užeg vodstva HDZ-a koje je raspravljalo o zahtjevu koalicijskog partnera HNS-a za ostavku ministra Kuščevića Plenković je tvrdio da on radi svoj posao.

“Kad je riječ o njegovu radu kao ministra uprave, mislim da je on maksimalno angažiran i da je tu uvijek bio izrazito motiviran da radi na programu Vlade i onoga što je u nadležnosti Ministarstva uprave. Kuščević je pred kolegama objasnio svoje argumente, činjenice koje su u fokusu napisa u medijima. Vodstvo je čulo njegovu stranu.”

Otpisani ministri

“Umjesto o medijskim prepucavanjima, razgovarat ćemo sa svim našim partnerima, i to najvjerojatnije početkom idućeg tjedna jer ja sutra idem u Poljsku. O svim daljnjim aktivnostima oko ove teme razgovarat ćemo ministar i ja”, rekao je Plenković, koji je od medijskih prozivki branio i zaboravljenog ministra zdravstva Milana Kujundžića, govoreći kako je u njegovu mandatu smanjen ukupni deficit u zdravstvu s 8,2 milijarde na 7,8 milijardi kuna i nabrajajući sve njegove projekte koji su zajedno s Kujundžićem pali u zaborav.









Zato Plenković, a ni hrvatska javnost nisu zaboravili bivšu ministricu Gabrijelu Žalac tvrdeći da u Hrvatskoj postoji presumpcija nevinosti.

“Nevini ste dok vam se ne dokaže krivnja”, govorio je Plenković komentirajući afere svoje prijateljice i napominjući kako je ona bila prepoznatljiva po radu i trudu, posebice na području Slavonije.

“Gabrijela Žalac godinama je bila stručnjakinja za fondove EU-a na različitim instancama u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Ja sam je osobno upoznao dok sam 2010. kao državni tajnik obilazio Hrvatsku. Tada sam je upoznao. Nigdje drugdje nisam vidio nekoga s takvim znanjem, entuzijazmom, kvalitetom u poznavanju fondova EU-a. Mislim da je bila sjajna”, objasnio je Plenković koji se prije odlaska ministrice Žalac iz Vlade pitao i tko joj smješta.

Bez puno pitanja i bez previše argumenata Plenković je iz svoje vlade ispratio Tomislava Tolušića, premda je tvrdio kako je bio dobar ministar, ali se zato dosta žestoko rastao s Natašom Tramišak, koja je od njega javno zatražila razloge zbog kojih mora napustiti njegov tim. Te razloge do danas nije dobila, a odnedavno se po središnjici HDZ-a govori kako za Tramišak u politici više nema mjesta.

Održava obećanja

U politici više nije ni Martina Dalić, Plenkovićevu vladu napustila je u jeku afere Borg, a u međuvremenu se uz premijerovu asistenciju skrasila u Podravci. Premijer je o njoj i onda i danas govorio biranim riječima, baš kao i o bivšem ministru financija Zdravku Mariću, koji je iz Vlade izašao praktički preko noći i bez ponuđenog objašnjenja. Vojska ministara prošla je kroz Plenkovićevu vladu, a malo je onih poput Paladine i Tramišak s kojima on više nije želio surađivati, dok je nešto više onih koji su Vladu napuštali zbog afera. Takve je Plenković branio do posljednjeg daha, no nikada kao sada u slučaju HEP u prvom planu nije se našao on i nikada do sada Plenkovića se nije ovako izravno propitkivalo za odgovornost u ovom golemom slučaju, aferi koja po svemu sudeći prerasta u najveću u oba njegova mandata.

Najbliže suradnike kojih se morao riješiti zbog afera koje su se približile njemu, za koje se u javnosti mogao steći dojam da su mu potrošna roba, uvijek bi dobro zbrinuo. Najbolji primjeri su šefica Podravke Martina Dalić i viceguverner Tomislav Ćorić. Nisu loše prošli ni Darko Horvat i Josip Aladrović, kojemu je premijer obećao povratak u politiku nakon što završi postupke u kojima je optužen. Naposljetku, već se jednom dobro odužio Filipoviću, nakon što ga je poslao u unaprijed izgubljenu bitku za gradonačelnika Zagreba, nagradio ga je ministarskom foteljom. Dakle, Filipović i danas ima sve razloge vjerovati Plenkoviću i svakom njegovu obećanju, naravno, ako bude poslušan…