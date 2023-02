PLESAČICA STALA NA KRAJ VODITELJU KLUBA! Bludničili nad curama u Splitu i naletjeli na krivu: Odveli bi je u odvojenu prostoriju, a onda je počinjalo

Autor: Dnevno.hr

Kako bi zadovoljili spolni nagon i zbog spolnog omalovažavanja žrtve, voditelj i zaštitar jednog noćnog kluba u Splitu zajednički su, na silu s plesačice u klubu skinuli haljinu, grudnjak i gaćice.

Dok je klečala na tlu, pokušavajući pružiti otpor, unatoč tome što ih je molila da je puste, oni su je svlačili i hvatali za intimne dijelove tijela. Sve se događalo u odvojenoj prostoriji, dok je u klubu treštala glazba, a djevojka vrištala i dozivala upomoć, piše Slobodna.

Šest mjeseci kasnije, voditelj kluba je drugoj djevojci, koja je prodavala karte, prišao s leđa, zavukao ruke ispod njenog grudnjaka i uhvatio je za grudi. Nakon što je uspjela odgurnuti njegove ruke i izaći vani kako bi se smirila, on joj je dobacivao podrugljive primjedbe i ismijavao je.





‘Voditelju se to nije svidjelo i htio me je poniziti’

Općinsko državno odvjetništvo je protiv dvojca podiglo optužnicu 2013. godine, a tek su sada, nakon deset godina, pravomoćno osuđeni zbog bludnih radnji koje su počinili uporabom sile.

Nekadašnji voditelj i zaštitar sada su pravomoćno osuđeni na uvjetne zatvorske kazne u trajanju od 12 i 10 mjeseci, s rokom kušnje 4, odnosno 3 godine. To znači da iza rešetaka neće ići ako u narednim godinama ne ponove kazneno djelo.

Plesačica je tada ispričala kako su joj se kolegice povjeravale da su slično doživljavale, ali u blažem obliku, kada se ne bi htjele skinuti gole.

“Jednom prilikom kada sam došla u klub kao gošća, voditelj mi je ponudio da plešem. Pristala sam pod svojim uvjetima, a to je da se ne skidam gola kao što to rade ostale djevojke te da gostima nudim usluge masaže jer sam za to završila edukaciju. Moje uvjete prihvatio je vlasnik kluba. Voditelju se to nije svidjelo i htio me je poniziti. Radi toga me je jednom poslao u odvojenu prostoriju i vratio se za zaštitarom kojem je rekao da me drži, te su me na silu počeli skidati i dirati po golom tijelu. Znao je da me sam ne može svladati jer sam veća od njega, zato je doveo zaštitara da mu pomogne. Bilo je užasno”, ispričala je plesačica nakon pravomoćnosti presude, te nastavila:

“Nakon što me je voditelj napao, ispričao mi se. Rekla sam mu da ću ga kazneno prijaviti ako čujem da je ponovo napastovao neku djevojku. Tako je i bilo – prijavila sam ga godinu dana nakon događaja.

Zaštitar se na sudu pokušao braniti da je plesačica njega skidala

Na prvom suđenju splitski sud je voditelja i zaštitara, koji su negirali da su počinili kaznena djela, oslobodio optužbi. No, zamjenik općinskog državnog odvjetnika nije povjerovao da su nevini, te se žalio.









Potom je Županijski sud u Osijeku ukinuo oslobađajuću presudu, predmet vratio u Split na ponovno suđenje i naložio da se da u rad drugom sucu. U međuvremenu, djevojka koja je radila na blagajni kluba, kod javnog bilježnika je potpisala izjavu da povlači sve optužbe koje je protiv voditelja kluba iznijela na državnom odvjetništvu.

No, sud nije povjerovao da se ona ne sjeća ružnog događaja, uz obrazloženje da ponašanje voditelja kluba opisano u optužnici za njega nije neuobičajeno, niti se radilo o izoliranom incidentu. Također, zaštitar se na sudu pokušao braniti tvrdnjom da je plesačica ta koja je njega skidala suprotno njegovoj volji i da je on nju trebao za to kazneno goniti. Novoj sutkinji nije bio uvjerljiv.

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu tražilo je bezuvjetne kazne zatvora jer je smatralo da se jedino tako može postići svrha kažnjavanja.









Vlasnik kluba stao na stranu djevojaka

U tom ponovljenom postupku, Općinski sud u Splitu je 2022. godine voditelja i zaštitara proglasio krivima, a zatim im je Županijski sud u Osijeku povećao vrijeme trajanja uvjetne kazne.

Osim toga, vlasnik kluba, koji je na sudu svjedočio da je voditelj djelatnici koja je prodavala ulaznice gurnuo ruke pod grudnjak i uhvatio je za bradavice, stao je na stranu djevojaka. Kako je ispričao, radi se o dobroj djevojci koja je došla raditi u klub jer se nalazila u nesređenoj obiteljskoj situaciji, te se ni ona nije htjela skidati gola, što je on kao vlasnik odobravao.

“U to vrijeme sam bio u jako lošoj životnoj situaciji i trebao mi je netko za vođenje kluba. Zato sam zaposlio voditelja. Nakon što je preuzeo poslovanje upozoravao sam ga da nije dobar način na koji posluje, te da ne skida i ne hvata djevojke za grudi, a on bi odgovorio da je to samo šala i ruganje. Onda mi je život pretvorio u pakao iskorištavajući moje probleme”, ispričao je tadašnji vlasnik kluba.