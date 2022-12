SPOMINJE KAZNENU ODGOVORNOST PLENKOVIĆA! Stiglo pismo javnosti i upozorenje: ‘Ovo će netko morati platiti’

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik i šef HSS-a Krešo Beljak napisao je otvoreno pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću.

Poručuje mu da će “Hrvatska zbog njega izgubiti nove milijarde kuna, a on će završiti u zatvoru”.

“Kao saborski zastupnik, te još i dok sam obnašao dužnost gradonačelnika grada Samobora, u više navrata sam Vas javno pitao i molio da konkretno odgovorite hrvatskoj, a posebno samoborskoj javnosti što ste učinili ili što namjeravate učiniti da se konačno riješi, odnosno odblokira realizacija projekta Fantasyland – Šmidhen u Samoboru.

Javno i privatno sam Vas u više navrata upozorio na nevjerojatnu tvrdnju privatnog investitora kako je cijeli projekt namjerno zaustavljen od strane tadašnjeg Hrvatskog fonda za privatizaciju, odnosno njegovog tadašnjeg predsjednika Vedrana Duvnjaka, tadašnjeg ministra Petra Čobankovića i sličnih HDZ-ovih kadrova.

U međuvremenu je svim saborskim zastupnicima, pa tako i meni, dostavljen dokument pod nazivom „Institucionalni kriminal u državnim i pravosudnim tijelima i institucijama kojim je u razdoblju 2009. – 2019. onemogućena realizacija projekta Fantasyland – Šmidhen“.

Dostavljeni su nam i još neki dokumenti, primjerice Kaznena prijava Hrvatskog fonda za privatizaciju od 29.5.2010. protiv investitora Grupacije Fantasyland i njenih odgovornih osoba, ali i Odluka Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku od 30.5.2018., kojom je nakon nevjerojatnih više od osam godina kriminalističkih istraga Kaznena prijava Hrvatskog fonda za privatizaciju – u cijelosti odbačena kao neosnovana!

Iz tih dokumenata, koje su osim svih saborskim zastupnicima, po tvrdnjama oštećene strane dostavljeni i Vama, proizlazi neosporna činjenica da je Hrvatski fond za privatizaciju, odnosno njegov tadašnji predsjednik Vedran Duvnjak, lažno kazneno prijavljivao grupaciju Fantasyland brojnim neosnovanim tvrdnjama za koje su morali znati da su lažne. Naime, prijavili su ih i za navodno nezakonit Ugovor o pravu građenja koji je između Hrvatskog fonda za privatizaciju (dakle njih samih) i Grupacije Fantasyland potpisan uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske i DORH-a!

Ako je to tako, a uvidom u dostavljenu mi dokumentaciju doista jest, to znači da je Hrvatski fond za privatizaciju počinio kazneno djelo Lažnog prijavljivanja kaznenog djela (čl.304. KZ).









Vaš bivši Ministar državne imovine Goran Marić mi je još 2019. godine u privatnom razgovoru rekao da je upoznat s problematikom i da je svjestan činjenice da će Hrvatski fond za privatizaciju i Republika Hrvatska izgubiti sporove u kojima ih je Grupacija Fantasyland tužila radi naknade štete koja joj je tako nastala, te da će Vam sugerirati sklapanje nagodbe s Grupacija Fantasyland te da tako spriječite daljnju štetu za Republiku Hrvatsku, a koju će u konačnici snositi tj. platiti porezni obveznici.

Šteta je već tada iznosila astronomske iznose koji su se brojali u milijardama kuna! Može se uzeti u obzir da ste se te 2019. tek upoznali sa situacijom, ali nemate nikakvog opravdanja za to što u zadnje četiri godine niste poduzeli baš ništa pa je šteta narasla je za još koju milijardu kuna više! Kad sam Vas prije dvije godine na Aktualnom prijepodnevu tražio, odnosno molio odgovore i konkretne poteze da se ne stvara daljnja šteta za Republiku Hrvatsku, izjavili ste da ćete poduzeti sve što možete kako bi se problem riješio te da ćete pozvati za početak na razgovor predstavnike Grupacije Fantasyland, ali prema meni dostupnim informacijama to još uvijek niste učinili.

Od tada su se međutim, nažalost, stvari u tom predmetu dodatno zakomplicirale i to opet na štetu Republike Hrvatske. Privatni investitor je podnio nove tužbe, te je doneseno i više presuda Trgovačkog suda u Zagrebu na štetu Republike Hrvatske, posljednja u nizu dana 17.11.2022. u predmetu posl.br. P-879/2022.









Da ste reagirali i riješili problem nagodbom 2019. godine, a imali ste sve zakonske preduvjete i ovlasti za to, ne samo da šteta do danas ne bi višestruko narasla, nego biste i isplaćenu štetu počinjenu privatnom investitoru do te 2019., do danas već nadoknadili. Cijeli projekt bi već bio u funkciji, bilo bi otvoreno nekoliko stotina radnih mjesta, a samo od PDV-a, poreza na dohodak, komunalnih doprinosa i naknada, lokalni i državni proračun bi se još desetljećima značajno punio na korist i grada Samobora i Republike Hrvatske.

Umjesto toga, sukladno dokumentima koji su poslani svim saborskim zastupnicima te Vama osobno, ne samo da niste napravili ništa, već je DORH de facto zanemario sve kaznene prijave protiv odgovornih državnih institucija i pojedinaca, te do danas nema niti jedne njihove odluke niti presude. To ukazuje na opravdanu sumnju „političke“ zaštite prijavljenih pojedinaca (listom članova HDZ-a), te na sumnju za „zataškavanje“ i namjerno, svjesno „pospremanje u ladicu“ predmeta koji Republiku Hrvatsku iz dana u dan košta sve više jer na naplatu će jednom sigurno morati doći.

Stoga Vas pozivam da bez odgode, dakle već sutra, počnete štititi interese Republike Hrvatske u ovom kompliciranom i skupom predmetu, što Vam je posao iza za što Vas porezni obveznici i plaćaju! Nemojte „gurati svoju glavu u pijesak“ i misliti da će ovaj problem nestati (jer neće) ili misliti da ćete ga prepustiti nekoj idućoj vladajućoj većini i idućem predsjedniku Vlade.

Napokon, nemojte dopustiti da ovaj problem, ako ga Vi ne želite riješiti, postane nakon idućih izbora i Vaš osobni problem u smislu osobne kaznene odgovornosti i pravosudnih problema koje biste mogli i osobno imati. Jer, sada je sigurno – ovo će netko morati platiti! Porezni obveznici Republike Hrvatske sigurno, samo je pitanje koliko milijardi, a pojedinci i kazneno. Ne dopustite da i Vi budete među tim pojedincima!”, napisao je Krešo Beljak.