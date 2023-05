‘PLENKOVIĆU, TO SU TI PARTIJSKE TEZE IZ KUMROVCA!’ Milanović opet udara: ‘Neki iz koalicije bi pristali na sodomiju da zadrže fotelju’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo pod pokroviteljstvom Predsjednika RH i u suradnji s Predstavništvom EU u Hrvatskoj organizira konferenciju pod nazivom: “10 godina Republike Hrvatske u Europskoj uniji”.

Na konferenciji sudjeluje i predsjednik RH Zoran Milanović koji se prigodno obratio te dao izjavu za medije.

“Dao bih se kladiti da je to vokabular partijske škole u Kumrovcu – ‘plasiraju se teze’. Ljudi govore, argumentiraju, razgovaraju… Porezna politika ne može biti uzmem ti na ćupriji, vratim ti na mostu i napravio sam ti dobro djelo, a uvalio u probleme lokalnu samoupravu, a za ostalo tu je MasterCard, pitajte druge”, komentirao je Milanović jučerašnje izjave premijera Andreja Plenkovića da netko plasira lažne teze o najavljenoj poreznoj reformi i ukidanju prireza.





Kako komentira optužbe iz RS-a i dizanje optužnice?

“Da se zločin dogodio, putu u Derventu bih pristupio drugačije, ali zato sam zvao Dodika da mi kaže da je bilo nešto, pitao sam Hrvate od tamo. Otišao bih, možda izrazio žaljenje, možda položio cvijeće, no brzina dizanja optužnice nakon 30 godina… To se tako ne radi, smrdi na namještanje, a možda je stvarno bio zločin”, rekao je predsjednik.

Možda je bolje u BiH ići strogo državnički, komentirali su novinari.

“Ne znam što mislite. Da pitam za suglasnost nekoga da idem tamo? Nazvao sam Dodika i ništa. Najbolje bi bilo da se zaključam doma u špajzu i gledam zimnicu”, sarkastičan je Milanović.

Izborne jedinice

Zatim je komentirao reformu izbornih jedinica.

“Izradio je prijedlog HDZ, par ljudi, pa će to predložiti svojim koalicijskim partnerima od kojih bi neki pristali na sodomiju da mogu ostati na vlasti. Ponavljam kako je to bilo za vrijeme Tuđmana, sjeli su najupućeniji ljudi, dali prijedlog, povukli se a onda je politika odlučivala. Po meni, Ustavni sud u to nije trebao ulaziti. Ne kažem da imaju loše namjere, ali znate poslovicu o dobrim namjerama. Ako Sabor donese zakon da Hrvatska ide na izbore prema većinskom izbornom sustavu, koji će iz parlamentarnog predstavljanja isključiti čitave grupe ljudi, jel’ to kršenje ustavnog načela o jednakom pravu glasa? To nije posao Ustavnog suda, ostavi to Saboru. Ustavni sud se u to ne treba petljati. Model izbora ostavi parlamentu. Nije savršen, ali kažem, koje načelo je time ugroženo, zašto ste se u ovom trenutku krenuli na to odlučivati”, zaključio je Milanović.