Plenkoviću stiže ogromna afera: Filipovićev savjetnik rasipa državnih 200.000 eura pa dio novca vraća sebi

Autor: D.R.

Nova velika afera za Plenkovićevu vladu je na pomolu. Prema pisanju tjednika “Nacional” ovog je puta “umočen” Jurica Lovrinčević, savjetnik ministra gospodarstva Davora Filipovića koji je, tvrdi zagrebački tjednik, novcem od državnih tvrtki pokušavao osigurati promidžbu za samog ministra Filipovića.

O čemu se radi? Lovrinčević je, pokazuju to transkripti, preko istraživačkog novinara Marina Vlahovića dogovarao pokroviteljstva na Mreža TV, a za uzvrat bi Vlahović i njegov kolega Marko Ljubić u emisijama “U ime naroda” i “Kreatori istine” promicali Filipovićeve i Lovrinčevićeve interese.

Lovrinčević je otišao korak dalje pa je od Vlahovića, između ostalog, zatražio i da mu ovaj vrati dio isplaćenog novca namijenjenog Mreži TV. Od uplaćenog novca, tražio je Lovrinčević, polovica bi ostala televiziji (za “troškove Ljubića i Vlahovića), a polovica bi trebala biti vraćena njemu samome.

U igri 200.000 eura

Prema navodima Nacionala, radi se o ukupno 200.000 eura državnog novca koji je utrošen ili se tek trebao utrošiti na promidžbene kampanje, a između ostalog Lovrinčević je tvrdio da kontrolira oglašivačke budžete više državnih institucija i tvrtki, između ostalih Janafa, Fonda za nuklearnu energiju, Fonda za zaštitu okoliša, Hrvatskih voda…

“Lovrinčević mi je rekao da sve budžete na koncu odobrava Filipović te da on zna o čemu se radi. Bojali su se jedino da ti budžeti već na početku ne privuku pažnju Andreja Plenkovića, jer je to njegovo područje, koje on kontrolira s jedne druge razine. Ali su se vrlo brzo razmahali. Moram priznati da doista nije jasno otkud upravo Lovrinčeviću utjecaj na sve te institucije, jer on je nominalno samo savjetnik ministra”, rekao je novinar Vlahović Nacionalu.









Lovrinčević je u cijeloj priči sumnjao na pouzdanost Saše Englera, direktora Mreže TV te je strahovao da će ovaj prekršiti dogovor, a već je smatrao da mu duguje 15.000 eura. Stoga je putem Vlahovića slao prijeteće poruke da “ako sad zaj… ne da neće dobit nikad ništa, nego ga neće bit”.

Gotova mu karijera?

Na pisanje Nacionala reagirali su iz HDZ-a, točnije pred medije je istupio ministar obnove Branko Bačić.

“Ako je točno to što sam pročitao, osuđujem to, to je neprihvatljivo, ne smije se to događati. Treba se pažljivo ponašati sa sredstvima naših poreznih obveznika, nikakva zlouporaba položaja ne dolazi u obzir, to je kazneno djelo. Nisam detaljno upoznat. Ako je točno, mislim da je zaključen njegov rad u ministarstvu. Ako je točno”, poručio je Bačić.