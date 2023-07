‘Plenkoviću stisni to malo, željezna šaka da ide’: Mještanin ima štošta za reći nakon pucnjave

Autor: N.K

U stravičnoj pucnjavi u ulici Capraške Poljane kod Siska u subotu navečer smrtno je stradala ženska osoba (45) dok su četiri osobe teško ozlijeđene. Još su se dvije osobe ozlijedile prilikom bijega, a prilikom gašenja vatre na dvije obiteljske kuće ozlijeđen je i vatrogasac.

O cijelom slučaju progovorili su i mještani ovog romskog naselja. Nemali broj njih kaže kako je ubojica i ranije bio nestabilan.

“Sve je gore i gore, država mora nešto promijeniti. Ja se obraćam Andreju Plenkoviću da to malo stisne, željezna šaka da ide, da se to rješava, malo zakon da se promijeni, da to bude malo žešće”, rekao je susjed, prenosi Jutarnji.





“Ljudi su ranjeni, već su prošle policija i Hitna, počela je kuća goriti pa su došli vatrogasci. Znam tog susjeda, Bracan, tako ga zovu. To mu je nadimak. Koliko ja znam, imao je neke prepirke. Meni se čini da je to psihički, može biti PTSP, šizofrenija, svašta… Zapalio je svoju kuću i od susjeda”, ispričao je treći susjed.