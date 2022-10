PLENKOVIĆU SE SPREMA UDAR IZ SUSJEDSTVA! ‘U stranci se molimo Bogu’: Sve visi o tankoj niti, ako uspiju u BiH, HDZ će biti jači nego ikada

Autor: Dnevno.hr/E.P.

U nedjelju 2. listopada održani su sudbonosni opći izbori u Bosni i Hercegovini. Kako to godinama biva, Hrvati su u najnepovoljnijoj poziciji od tri konstitutivna naroda te im Bošnjaci imaju mogućnost izabrati predstavnika u Predsjedništvu.

Ovog puta je usred izbora ulje na vatru dodao “visoki predstavnik” Christian Schmidt svojom intervencijom u izborni Zakon neposredno nakon zatvaranja birališta.

Nema suvereniteta

Saborski zastupnik Nino Raspudić i naš najpoznatiji dugogodišnji komentator i analitičar neizvjesnih događanja na BiH političkoj i društvenoj sceni komentirao je za N1 izmjene koje je visoki predstavnik u BiH objavio u izbornoj noći u toj zemlji.





Na pitanje što o poštivanju izbornog procesa govori ova intervencija visokog predstavnika Christiana Schmidta neposredno nakon zatvaranja birališta, Raspudić je ustvrdio da to pokazuje koliko je BiH i dan danas nefunkcioalna zemlja i podijeljeno društvo.

“27 godina poslije Daytonskog izbornog sporazuma, ona još uvijek funkcionira kao izravni protektorat. Visoki predstavnik ima ovlasti smijeniti svakog izabranog dužnosnika, mijenjati zakon i Ustav po vlastitom nahođenju. Posebno je bizarno što to radi predstavnik koji je to već drugi zaredom i koji je nelegalan jer nije prošao potvrdu Vijeća sigurnosti UN-a. Druga bizarna stvar je da u izbornoj noći nameće promjene pravila igre. To je dodatna šprdnja s ionako nefunkcionalnom zemljom”, upozorio je Raspudić.

Sve to, naravno, prate i u hrvatskom HDZ-u gdje je nakon jutrošnjeg slavlja zbog rezultata prema kojima je kandidatkinja HDZ BiH Borjana Krišto pretekla Željka Komšića ipak zavladala nevjerica i panika…

Prema posljednjih rezultatima Željko Komšić je opet pobjednik i predstavnik hrvatskog naroda, iako je u većini hrvatskih mjesta u BiH nepoželjan gost.

Sa svih strana nas tuku

Time se ponovno potvrđuje zastrašujuća činjenica da, iako prema Daytonu BiH ima tri jednakopravna konstitutivna naroda, Bošnjaci preglasavaju i biraju Hrvatima predstavnike koji su zapravo glas više u Predsjedništvu za bošnjački narod.

U takvom kaosu godinama političari profitiraju i većinom održavaju status quo braneći svoje pozicije, a narod gubi.









Prate to dobro u hrvatskom HDZ-u jer je jasno da je upravo ta stranka od samog potpisa Daytonskog sporazuma najodgovornija za tamošnje Hrvate jer im je bratski ogranak najjača hrvatska stranka u zemlji.

Ovaj nagli hladan tuš nakon početnog slavlja i činjenica da će Željko Komšić ponovno biti predstavnik Hrvata, a u najturbulentnijim vremenima nakon Domovinskog pa i drugog svjetskog rata, uzdrmali su stranačke prostorije.

Kako saznajemo, najuži krug premijera i šefa stranke Andreja Plenkovića od jutra je na iglama i s bojazni prati sam finiš izborne utrke.









Spremni su, ali zabrinuti

“Ako je ovo točno i Komšić opet pobjeđuje, bit će to udarac na nas i koliko god Čović tvrdio da je ovo veliki uspjeh za Hrvate, naš je narod tamo ostavljen na milost i nemilost. U ovim neizvjesnim vremenima, prijetnjama Republike Srpske odcjepljenjem, dnevnik podrivanjima od strane Bošnjaka, a sve u kontekstu globalnih tektonskih promjena nakon invazije na Ukrajinu bit će opasna vremena za Hrvate. Moramo biti spremni za plan B”, rekao nam je naš izvor iz HDZ-a i dodao:

“To bi mogao biti i udarac na samog premijera jer bi vrlo lako samoprozvani zaštitnik Hrvata iz BiH Zoran Milanović mogao zaigrati na kartu kako smo mi iznevjerili tamošnje Hrvate i pritisnuti premijera iz svih oružja. A znamo da on ne bira sredstva. Vrebaju na nas stalno neke mračna sile, moramo biti spremni za protuudar”, rekao nam je zabrinuti HDZ-ovac.

U slučaju da u “5 do 12” HDZ-ova kandidatkinja ipak pretekne Komšića, HDZ je spreman i na taj scenarij.

“Ako ipak Boga da pobjedu, znat ćemo reagirati i bit će to fešta kakva se ne pamti. Onda će Hrvati slaviti, a HDZ će biti jači nego ikad. Nadam se da nije sve još izgubljeno, molimo se Bogu u stranci”, zaključio je naš izvor iz HDZ-a.