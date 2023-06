Plenkoviću njegovi HDZ-ovci spremaju pakao u Splitu: ‘Bez nas nema vlasti’

Autor: Ivana Violić/7dnevno

Fenomen crnog labuda nedugo nakon posljednjih europskih izbora popularizirao je savjetnik premijera Andreja Plenkovića Robert Kopal, koji se već neko vrijeme medijski ne eksponira, ali bez obzira na to, slovi kao osoba od posebnog premijerova povjerenja. Kopal je na glasu kao jedan od Plenkovićevih operativaca čije će usluge predsjednik Vlade zasigurno koristiti i na nadolazećim parlamentarnim izborima, na kojima će se boriti za presudan, treći uzastopni mandat, o kojemu će uvelike ovisiti nastavak njegove političke karijere.

Jake snage HDZ-a Plenković je odlučio dignuti na noge i mobilizirati kako bi osvojio iduće izbore, ali to, čini se, neće biti nimalo jednostavno, bez obzira na to što trenutno u političkoj areni nema ozbiljnog konkurenta.

Osim zakulisnih planova koje Zoran Milanović sa svojim pijunima kuje na Pantovčaku nastojeći ujedinjenjem oporbenih stranaka ugroziti Plenkovićevu poziciju, prvi čovjek Vlade i HDZ-a uskoro bi se mogao suočiti i s problemima u unutarstranačkim redovima, koji bi se mogli opisati i kao svojevrsni Plenkovićevi osobni repovi koje nije pravodobno podrezao.





Neispunjena očekivanja

Članovi HDZ-a očekivali su, naime, od svojeg šefa da ispuni najavljivana obećanja te da pomladi stranku i postavi je na zdrave temelje, ali to se gotovo ni u jednoj organizaciji nije dogodilo. Posebno su netolerantni prema tom premijerovu pristupu i ignoriranju poruka s terena dalmatinski HDZ-ovci koji svojem šefu, ali i svojoj stranci, za iduće parlamentarne izbore navodno pripremaju veliki šok te tvrde kako bi se Plenković ponovno i na tim izborima mogao sresti s već viđenim fenomenom crnog labuda.

Lokalni dalmatinski HDZ-ovci nezadovoljni su time što ih je Plenković ignorirao i zapostavio prepuštajući ih opet u ruke potpredsjedniku Sabora Anti Sanaderu, zbog čega su i stranačkoj središnjici najavili bojkot parlamentarnih izbora poput onoga na lokalnim izborima u Splitu, na kojima je pobjedu odnio aktualni gradonačelnik Ivica Puljak, ili pak bojkot nalik na kotarske izbore u Trogiru. “Naša je poruka Plenkoviću da se ne šalimo”, kažu splitski HDZ-ovci s kojima smo razgovarali te poručuju da Puljak nikada ne bi bio gradonačelnik njihova grada da oni nisu bojkotirali posljednje, ponovljene lokalne izvore.

Kada se baci pogled na utvrdu stranke, odnosno splitski ogranak, sve je jasno, ističu dalje naši sugovornici progovarajući o nezainteresiranosti i razočaranosti šireg članstva koje nije izašlo na izbore na kojima je HDZ predstavljao nestranački Zoran Đogaš, za čiju se kandidaturu založio premijer Plenković. Ne samo da nisu glasali za njega nego i oni koji su izašli na glasanje nisu dali potporu Đogaševim kandidatima za Vijeće. “Za našeg kandidata glasali su stranački uhljebi i oni koji za HDZ još glasaju iz sentimenta prema pokojnom predsjedniku Franji Tuđmanu”, objašnjava naš sugovornik iz splitskog HDZ-a, koji kaže da je članstvo vladajuće stranke u gradu pod Marjanom spremno na potpuni bojkot izbora, i to zato što nisu zadovoljni postojećom vladajućom garniturom HDZ-a kako u gradu Splitu tako i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a nisu previše oduševljeni ni Plenkovićem koji ih potpuno ignorira.

Jak udarac

Kada progovaraju o potpunom bojkotu, nezadovoljni HDZ-ovci Plenkoviću poručuju da za njega i njegovu stranku neće glasati ni oni sami ni članovi njihovih obitelji, ali ni oni glasači koje će nastojati nagovoriti da ne glasaju za HDZ. Ne planiraju lokalci ne izaći na izbore, ali planiraju ne dati potporu svojoj stranci već onoj opciji koja im se u danom trenutku učini najprihvatljivijom. “Radije ćemo biti oporba nego dio ovakvog HDZ-a. Nije samo ideologija problem, problem je lopovluk na svim razinama. Krade tko stigne”, dodaje naš splitski sugovornik, koji ne vidi problem samo u Splitu i svojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji nego i u Zadarskoj, ali i Šibensko-kninskoj županiji, gdje za vladajuće ugrozu predstavlja nova stranka AP koju predvodi župan Jelić.

U Zadarskoj županiji prevladava nezadovoljstvo i rasulo, ljudima se ne sviđa što je Plenković stranački ogranak bez ikakve kontrole prepustio Božidaru Kalmeti, a ni to što se HDZ poistovjećuje s lopovima, zbog čega opet prst upiru u Plenkovića koji nije reformirao pravosuđe i koji se okružio suspektnim ministrima, među kojima su mnogi karijere priveli kraju s optužnicama. “Plenković stalno govori da on nema veze s tim. Tko ima, nismo ih mi imenovali ministrima?! Mi se organiziramo, u stalnom smo kontaktu s članovima iz cijele Dalmacije, sada uspostavljamo kontakte u Lici i pogotovo u Zagrebu, gdje HDZ postoji samo na papiru, on zapravo u Zagrebu ne postoji. Što imamo od ovakve vlasti, pa ljudi nisu budale i ne možeš ih kupiti šakom brokava”, kaže naš splitski sugovornik te dodaje da njima koji pripremaju bojkot nije namjera uništiti stranku, nego u HDZ-u omogućiti promjene i vratiti se korijenima, odnosno Tuđmanovim postavkama.

Fijasko sa Šuškom

“Organizirali su skup za pokojnog Gojka, a da dvorana ne bude prazna, tjerali su članove da je napune. Pa koliko je ljudi s tog skupa poznavalo Gojka, nije 95 posto! Čini sve da vrati desno krilo stranke, a kako da ih vrati kad je većina već izišla, ne pada im na pamet glasati za HDZ, ni njima ni njihovim obiteljima. Nije u pitanju jedinstvo stranke, u pitanju je revolt, jer da smo jedinstveni, ovaj jad od oporbe pomeli bismo kao dvor metlom. Kakav SDP ili Možemo, ma dajte, oni u Dalmaciji ne postoje.









Oni mogu u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostvariti rezultat, ali zapamtite, to nikada nisu bile utvrde HDZ-a, samo Dalmacija i Slavonija, a ako nema rezultata u tim krajevima, nema ni vlasti jer se ne može više nadoknaditi gubitak”, smatra naš sugovornik te dodaje da se iduće godine nitko neće ni sjećati važnih projekata kao što su Pelješki most i ulazak u eurozonu. “Prođite do Zagore, pitajte ljude kako žive, ili evo tu do Sinja, Trilja ili do Knina, nitko neće glasati za HDZ. Ako se ne trgnemo, odosmo kvragu, ali koga to u Zagrebu briga, njima je bitna njihova fotelja, ali ako nema vlasti, nema ni fotelja”, upozorava naš sugovornik koji uz to dodaje da novi šef splitskog HDZ-a Tomislav Šuta, koji je naslijedio Vicu Mihanovića, za svoju stranačku organizaciju nije napravio nikakve relevantne iskorake, oni i dalje imaju iste probleme s istim ljudima, a situacija je sada otišla predaleko, posebice zbog toga što predsjednik Vlade nema taj takozvani osjećaj za teren, već se umjesto toga u Splitu i načelno u Dalmaciji pojavi tek povremeno, okrene se i ode zaboravljajući ovaj kraj za koji sluha nemaju ni ostali Plenkovićevi kolege iz vodstva stranke.

Oštar udar

O HDZ-ovim problemima izravno i otvoreno nedavno je na godišnjici splitske mladeži HDZ-a progovorio marginalizirani HDZ-ovac Petar Škorić dok su njegov govor iz prvog reda slušali Ante Sanader i župan Blaženko Boban. “Puljak nas šamara tvrdnjama da smo lopovi i kriminalci, a mi šutimo. Da mu je deset naših dužnosnika reklo da laže, on bi prestao”, rekao je Škorić mladim splitskim HDZ-ovcima te dodao da ne bi trebali gledati tko je na dužnosti i razmišljati smiju li nešto reći i smiju li se suprotstaviti nekomu tko je na poziciji moći.

“Ako se pretvorimo samo u klijentelističku organizaciju, u kojoj će se boriti samo za osobne interese i u kojoj će motivacija mladima biti da dođu do radnog mjesta bez toga da se živi i bori za svoju stranku, ne piše nam se dobro. Nekad smo pobjeđivali sa 70 posto, a sada svjedočimo da iz ciklusa u ciklus imamo sto tisuća birača manje. Mladi, borite se, pronađite hrabre i odvažne ljude koji se ne libe ustati, progovoriti i boriti se, da kao stranka s novom snagom izborimo poziciju na političkoj sceni i da nas narod prepozna kao političku opciju koja nije klijentelistička, nego vodi računa o vrijednostima”, rekao je Škorić, čije su riječi prema tezama našeg sugovornika i bile okidač za pokretanje novih unutarstranačkih nemira u vladajućim redovima, tim više što je Škorić u HDZ-u na glasu kao jedan od predvodnika takozvane desne struje kojoj je blizak i marginalizirani osječki župan Ivan Anušić.









Škorić je, kako tvrde upućeni, još utjecajan u splitskoj organizaciji, a njegove riječi bile su poruka za Plenkovića. Poruka koju je Plenković ignorirao, a zbog koje mu sada iz najvažnije HDZ-ove baze, Dalmacije, stižu poruke o bojkotu parlamentarnih izbora, što bi za njega moglo biti itekako opasno.