Plenkoviću je prekipjelo s Milanovićem: ‘Na ovo nitko nije reagirao, a Maja Sever tvita o mojoj kravati’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Premijer Andrej Plenković boravi u Varaždinu gdje među ostalim sudjeluje na svečanoj akademiji u povodu 20. obljetnice Didakovih dana kojima se promovira lik i djelo fra Didaka Buntića, dobrotvora i prosvjetitelja.

Plenković daje izjavu, prvo je osvrnuo na situaciju u Izraelu:

“Osudili smo terorističke napade Hamasa koji će dovesti do destabilizacije stanja. Ovo su brutalni napadi, bez presedana, doslovno egzekucija civila. Što se tiče hrvatskih državljana, u kontaktu smo s veleposlanstvom. Dio njih je danas sletio u Beč, oko 53 osobe, a sutra dolazi drugi dio hodočasnika koji je čekao vratiti se prema planu”, rekao je pa se opet obrušio na predsjednika Zorana Milanovića zbog Zakona o izbornim jedinicama.





O Milanoviću: Taj stvarno ima puno vremena

“Jučer sam slušao što je izgovorio nakon dugo vremena. On stvarno ima jako puno vremena, do detalja prati nastupe i replike u saborskim raspravama. Njegova lijenost da ne potpiše zakon je presedan, dok je on bio premijer tri puta je Josipović potpisivao zakon u roku manjem od osam dana. To je zakonodavna praksa koja je uobičajena. Rok od sam dana je maksimalan rok, nigdje ne piše da ne može potpisati ranije. Zadnja situacija je bila u lipnju, kada je Sabor donio Zakon o socijalnoj skrbi, stupao na snagu 1. srpnja i to je potpisao. Zašto je zakonodavac želio da Zakon stupu na snagu 1. listopada? Jer je Ustavni sud ukinuo raniji zakon s krajem rujna, da nemamo pravni vakuum. Teza da on to nije smio je laž, on voli lagati. Nadalje, vidim da se ulovio bilance. Njegova bilanca je ovakva, dobio je izbore zbog Sanadera i s ogromnom koalicijom. No iduće izbore je odigrao egal da bi izgubio sa sedam mandata od mene, a njegovi nasljednici od nas izgubili 25 razlike. Postao je predsjednikom zahvaljujući Miroslavu Škori, njegova kandidatura je bila kula od karata, malo domoljublja, malo je bilo opstrukcija u dijelu HDZ-a, dobio je jer je Škoro odnio pola glasova Kolindi. O njegovim potezima u mandatu predsjednika? Sve što je bilo strateški, bio je protiv. Njegov stav o ruskoj agresiji, potpuno proruski stav, hvali se da se nije rukovao sa Zelenskim, koronu je usporedio s karijesom”, rekao je.

“Namjerna opstrukcija radi opstrukcije, zakon ćemo opet uputiti u Sabor, on će opet biti izglasan i raspravljat će se o tome što je već raspravljeno. U njegovom mandatu je BDP narastao za 2 milijarde eura, u našem za 20. O LNG terminalu nisu napravili ništa, Schengen ništa. I Merkel je uspio odvratiti da dođe i on ima obraza govoriti o bilanci! Nama? Iza kojih će ostati Pelješki most, koridor 5C, Rafalei… On danas dovodi u pitanje tu kupovinu. Proruski stav, destrukcija svemu bitnom. Slučajno sam ga išao slušati, sad bi on želio kupiti bolju prošlost sebe kao premijera i političara”, rekao je Plenković.

Kritika novinarima: Sever tvita o mojoj kravati, a o ovom ni riječ

A sada kritika ponašanja dijela novinara na jučerašnjoj Milanovićevoj pressici, krenuo je premijer.

“Odbio je odgovoriti novinaru na pitanje. Zamislite da sam to bio ja? Odmah bi bila reakcija HND-a, valjda bi dva skupa bila na tu temu. Vaš je kolega zavapio, nitko nije zucnuo, nitko ništa, čak ni Maja Sever koja tvita kako meni stoji kravata. To je Milanovićeva sramota kao i sramota nekolegijalnosti kuća koje to toleriraju. Nije u redu da nitko nije reagirao, to je nestvarno”, rekao je Plenković.









O Anušiću

“Nisam gledao Anušićev intervju, mogao je doći na jedno od predsjedništava zadnjih pet tjedana, ako ima nešto reći, svakog ponedjeljka ima prigodu reći što želi”, rekao je Anušić o Barbariću za kojeg smatra da radi štetu HDZ-u. Ne postoje sankcije za Barbarića koje vi ne vidite, dodao je.

Rekao je da s Anušićem nije pričao osim o požaru u Osijeku.

“Govorim vam o ulozi Hep-a u energetskoj krizi”.









“Nema afere HEP, postoje pozitivna odstupanja, puno je veći problem ovo oko kuće, ali to ćemo još pravno vidjeti”, dodao je.