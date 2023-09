Plenkovićevu karijeru i život obilježile su žene: Samo jednu je zaboravio

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Još od osnovnoškolskih i srednjoškolskih dana premijer Andrej Plenković odudarao je od svoje generacije, kažu oni koji ga iz rane mladosti pamte kao izuzetno nadarenog mladića finih manira, onakvoga kakvoga bi se utrpalo u kategoriju štrebera. Za razliku od svojeg ljutog rivala Zorana Milanovića, koji je i u mladosti bio fakin, Plenković je bio nesklon uličnim “fajtovima” i prepirkama jer to jednostavno nije bilo dio njegova stila.

Fine manire Plenković je, kažu oni koji ga znaju, sasvim sigurno usvojio od svoje majke Vjekoslave Raos Plenković, ugledne makarske liječnice, uz koju je odrastao. U načelu su, kažu to upućeni, Plenkoviću odrastanje, život i karijeru obilježile žene s kojima je i danas okružen, premijer kao pravi džentlmen navodno i danas znatno lakše surađuje s kolegicama nego s kolegama, a mnogi to pripisuju upravo majci Vjekoslavi kao jednoj od najvažnijih žena u njegovu životu.

Zla krv

U njezinoj rodnoj Makarskoj reći će kako je doktorica Vjekoslava skromna i simpatična žena koja je te manire nastojala prenijeti i na sina jedinca, kojega je uz to usmjerila i prema širokoj naobrazbi jer joj je to bilo iznimno važno. Majka Vjekoslava djevojački se inače prezivala Raos, porijeklom je iz stare makarske obitelji, a premijerov djed Marin bio je drvodjelac koji je svirao limenu glazbu. Uspješnu karijeru majka Vjekoslava izgradila je u KB-u Dubrava, za Marija Plenkovića udala se u crkvi svetog Marka, ali su im se putovi razišli pa je pokojni Mario Plenković karijeru nastavio u susjednoj Sloveniji, dok je ona ostala u Hrvatskoj, uz sina, snahu i troje unuka kojima se posebno radovala i s kojima rado provodi vrijeme.





Dio onih koji su upućeni u poljuljane odnose između aktualnog premijera i predsjednika Milanovića kažu da mu Plenković nikada nije oprostio izjavu iz kampanje za parlamentarne izbore 2016., kada mu je majku nazvao vojnom lekarkom. Uz majku, najvažnija žena u premijerovu privatnom životu nedvojbeno je njegova tajanstvena supruga, pravnica Ana Maslać Plenković, koju znanci opisuju kao mirnu i samozatajnu gospođu koja nije sklona javnom eksponiranju. Kako tvrde upućeni, ona i djeca Plenkovićevo su utočište od stresa i problema koje sa sobom nosi iscrpljujući posao u politici, ali su se i prije njegova premijerskog angažmana supružnici Plenković dogovorili da će obitelj držati podalje od medija.

Iako se Plenković s vremena na vrijeme sa svoje troje djece pojavi u javnom prostoru, gospođa Plenković u medijima tijekom ovoga aktualnog mandata nije viđena, no zato je redovito viđaju na nedjeljnim misama jer je praktična vjernica koja je navodno i prilično tradicionalna. Moguće je da se baš zbog tih vjerskih uvjerenja gospođa Plenković 2017. godine u društvu svojeg supruga pojavila na audijenciji kod pape Franje u Vatikanu.

Zaboravio Kosor

I kad je o HDZ-u riječ, Plenković je u njega ušao uz blagoslov jedne žene – bivše premijerke Jadranke Kosor, koja ga je u svoje redove uvela u svibnju 2012. godine. Plenković je u HDZ ušao kao mlada nada HDZ-a kojim je ravnala Jadranka Kosor, govorilo se kako je on njezina najveća politička akvizicija, a Kosor je na konferenciji za novinare objavila da će baš on biti kandidat za zamjenika predsjednika HDZ-a na unutarstranačkim izborima.

“On je dokaz da još ima poštenja u politici”, tvrdila je Kosor otvarajući Plenkoviću vrata nacionalne politike, što je on vrlo dobro iskoristio. Oni koji se sjećaju tih vremena reći će da je Plenković dobre odnose imao i s Vesnom Pusić, koja ga je nastojala privući u redove svojeg HNS-a, no on je očito dobro procijenio da su mu u velikoj stranci kao što je HDZ šanse za uspjeh veće.









S vremenom je aktualni premijer zaboravio na svoju kolegicu Kosor, ona je izbačena iz HDZ-a u Karamarkovoj eri, a iako Plenković u tome nije imao neku značajnu ulogu, odnosi između njih dvoje ipak su narušeni. U svojoj prošloj vladi Plenković je, kada je o ženama riječ, odlične odnose imao s bivšom ministricom gospodarstva Martinom Dalić, koju je u međuvremenu nakon afere Borg smjestio u Podravku, no ni Dalić navodno više nije dobra s njim, a zamjerila mu je to što je u jeku afere INA dao otkaz njezinu suprugu Niki Daliću. Do danas je Plenković, bez obzira na sve neugodnosti, uspio zadržati korektne odnose s bivšom ministricom regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijelom Žalac, što mu mnogi spočitavaju zbog afera i istrage koja se uz nju veže.

Daleko do afera, istraga i domaćih medija skrasila se Plenkovićeva miljenica Tena Mišetić, bivša šefica kabineta Ureda predsjednika Vlade, koja je godinama slovila kao veoma važna žena u Plenkovićevu životu. Godinama se govorilo da se do Plenkovića može doći jedino ako si dobar s Tenom, koja u HDZ-u nije bila omiljena, ali je svoj utjecaj gradila na bliskosti s Plenkovićem kojemu je bila asistentica tijekom karijere u Bruxellesu, odnosno u Europskom parlamentu.

Prijateljica Merkel

Kroz HDZ-ove briselske urede prošlo je petstotinjak stažista, a Plenković je svima njima zapamtio imena, no u pamćenje mu se izgleda posebno urezala Mišetić, s kojom i danas ima veoma dobar odnos. I na europskoj razini Plenković je uvijek rado i vrlo dobro surađivao sa ženama, tako se mnogi još sjećaju njegove bliskosti s bivšom njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, koju i u HDZ-u smatraju posebno zaslužnom za Plenkovićeve briselske uspjehe.









Do te su mjere Plenković i Merkel bili bliski da joj je hrvatski premijer čestitao rođendane i slao poklone, a ona se pak u Zagrebu pojavila na HDZ-ovu skupu, gdje je s Plenkovićem pjevala “Bože, čuvaj Hrvatsku”, nakon čega je poslana poruka da Merkel bezrezervno podržava Plenkovićevu politiku. Ona se u međuvremenu umirovila, ali je zato Plenkoviću bezrezervnu podršku nastavila davati šefica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je oduševljena njime, a prema nekim teorijama, on bi je mogao i naslijediti ako postane glavna tajnica NATO-a.

U aktualnoj Vladi Plenković, kada su žene u pitanju, najbolju suradnju ostvaruje s ministricom turizma Nikolinom Brnjac, no već dva mandata predsjednik Vlade cijeni i poštuje svoju prijateljicu, ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek. Uz to, u ovom se mandatu predsjednik Vlade posebno zbližio sa svojom savjetnicom Dubravkom Vlašić Pleše koju nazivaju osobom od najvećeg premijerova povjerenja, ali i vladaricom energetskog sektora. Njezino se ime pojavljivalo i u aferi Hotmail preko koje su razotkrivene veze bivše ministrice Dalić s aferom Borg. Premijerova suradnica bila je osoba kojoj su prosljeđivane poruke što su ih razmjenjivali članovi skupine Borg. Upućeni u Plenkovićeve odnose kažu kako on iznimno cijeni i bivšu ministricu Nadu Murganić, u odličnim je odnosima i s Dubravkom Šuicom, ali i sa svojom nekadašnjom ministricom vanjskih poslova Marijom Pejčinović Burić.

Prozvala šefa

Iako sa ženama uglavnom dobro surađuje, Plenkoviću se nedavno usred rošada u Vladi posebno zamjerila bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a, mlada Nataša Tramišak, koja se zbog smjene pobunila i javno prozvala Plenkovića tražeći od njega da objasni zašto ju je smijenio. Objašnjenje nikada nije dobila, a sve to pripisivalo se unutarstranačkim obračunima između njega i Ivana Anušića.

Bez puno pitanja i bez previše objašnjavanja u Plenkovićevu timu, ali i Predsjedništvu HDZ-a kao predstavnica njegova tima s unutarstranačkih izbora sjedi i Zdravka Bušić, sestra pokojnog Zvonka Bušića, preko koje se Plenković pokušao zbližiti s desnim biračkim tijelom i koja bi i na idućim parlamentarnim izborima trebala biti HDZ-ova predstavnica za dijasporu. Premda je nekoć bio u dobrim odnosima s bivšom predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović, njihovi putovi razišli su se baš nakon posljednjih izbora za Pantovčak, nakon kojih se bivša predsjednica nije vratila u HDZ, i to navodno baš zbog toga što je predsjedniku svoje nekadašnje stranke zamjerila način na koji je vođena njezina kampanja koja je bila prepuna gafova.