PLENKOVIĆEVOM MALOM SLAO JE MEDU! Svaka HDZ-ovka htjela ga je za zeta: ‘Otkazao je poslušnost, ‘mogao si i ti biti na mjestu Filipovića’

Autor: N.K

U četvrtak su odbori u Saboru potvrdili troje novih ministara, a na predstavljaju budućeg ministra gospodarstva i održivog razvoja Davora Filipovića došlo je do zanimljive razmjene riječi između premijera Andreja Plenkovića i gradonačelnika Svete Nedjelje, Daria Zurovca.

Naime, zastupnici su postavljali pitanja Filipoviću, a na pitanje koje je postavio Zurovec, odgovorio je premijer Plenković koji je Zurovcu poručio da je i on mogao biti na mjestu Filipovića budući da je svojevremeno bio član mladeži HDZ-a.

Postavljajući pitanje Filipoviću, Zurovec je ustvrdio kako bi bilo primjereno da budući ministar predstavi i plan rada za dvije godine, znajući da ga Filipović nema.

“Ima li Filipović plan?”

“Čitajući karijeru, jedino što vidim relevantno vezano za preuzimanje nekog ministarstva je eventualno jedna doktorska disertacija između 2008. i 2011. Koliko je to dovoljno ili nije za vođenje ovako jednog složenog resora, ja stvarno ne mogu procijeniti, ali ne bih rekao da je to dovoljno. No, mene zanima može li gospodin Filipović predstaviti dinamički plan za sljedeće dvije godine, kao što bi u svakoj normalnoj kompaniji dao, što se namjerava napraviti. U dvije godine imate hrpetinu posla, prvenstveno vezano za energetiku i okoliš, što su ostali zastupnici i zastupnice govorili. Zanima me možemo li dobiti onda taj dinamički plan, da bude jasan i transparentan, prvenstveno zastupnici iz ovih odbora, a naravno da to vidi i šira javnost. Hvala”, rekao je Zurovec.

“Možda je i on mogao biti sad ministar”

U obranu je odmah priskočio premijer Plenković koji je pred Odborom zastupao Filipovića.

“Čini mi se da je zastupnik Zurovec u biti pitao pitanje budućeg ministra koji još nije ništa ni kazao po ovoj tehnologiji. A on, da je ostao u HDZ-u, možda je on mogao biti sad ministar, pa bi onda možda on predstavio plan. On je bio u mladeži HDZ-a, ne znam s kime se tamo posvadio na lokalnoj razini. Meni je djelovao perspektivan, baš ovakvi kao što su i Aladrović, i Filipović, i Piletić, i taman se u to uklapa. Najedanput mu se nešto dogodilo što nema veze sa mnom. Meni je to žao. Mogao je dati dobar doprinos”, rekao je Plenković nakon čega je Zurovec dobacio: “Samo što nema dosje, to je razlika”.

Premijer je nakon toga u čudu pitao “što nemate”, a Zurovec je opet dobacio “nema dosje”. Plenković je nastavio rekavši, “ne, dobar je, Zurovec mi šalje medu za dijete, ja ovo govorim pozitivno, nemojte se ljutiti, vi ste bili mladež HDZ-a, to svi znaju, a Filipović će vam dati svoj plan, zato je tu”, zaključio je premijer.

Gradonačelnik isklesanog tijela

Dario Zurovec gradonačelnik je Svete Nedelje, a na tu poziciju izabran je 2017. godine. Rođen je 1986. godine, po struci je magistar inženjer elektrotehnike, a do izbora za gradonačelnika Svete Nedelje radio je kao programer.

Osim toga, Zurovec je pobornik aktivnog načina života i zaljubljenik je u prirodu. Često planinari sa suprugom, vesla, a u svojoj garaži, gradonačelnik isklesanog tijela trenira boks. Svojim rezultatima Svetoj Nedjelji i nastupima u javnosti uspio je izgraditi imidž modernog političara, a njegovo ime nerijetko je bilo na naslovnicama showbiz rubrika što je sigurno zamijetio dobar dio ženskog biračkog tijela.