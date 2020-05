PLENKOVIĆEVA VLADA U ŽARIŠTU MEGA AFERE! Nacionalna izdaja! Tko je objavio krivotvoreni dokument?

Autor: Dnevno

Vlada premijera Andreja Plenkovića potpisala je sporazum između Ine, JANAF-a i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, temeljem kojega se od početka 2020.godine hrvatska nafta iz Siska umjesto u Rijeku prevozi u Mađarsku. Vijest je to koju je naš tjednik 7dnevno objavio prije više od pola godine, a istu temu u javnom prostoru gostujući na N1 televiziji načeo je i problematizirao energetski konzultant Jasminko Umičević prije tjedan dana.

Međutim, tjednik Nacional u svojem posljednjem izdanju na naslovnoj stranici objavljuje da je u posjedu dokumenta koji tu suradnju s Mađarima i potvrđuje. Priča s dokumentacijom u jednom trenutku postaje u najmanju ruku suspektna. S jedne strane Nacional posjeduje Memorandum kojeg kao član Uprave Ine potpisuje Niko Dalić, suprug bivše ministrice gospodarstva koji je podsjetimo prije nekoliko tjedana reizeabran u upravu Ine baš od strane Ćorićeva ministarstva.

Istodobno u javnost istupaji i iz Ine, objavljujući svoju verziju memoranduma prema kojoj je potpisnik spornog dokumenta Ivan Krešić, bivši član Uprave Ine, ali i prezimenjak novinara N1 televizije na kojega se ministar Ćorić danas obrušio, spominjujući njegovu privatnu komunikaciju u facebook grupama.

Tko je objavio pogrešan dokument, Nacional ili pak Ina pitanje je koje za sada ostaje visjeti u zraku. Zanimljivo je podsjetiti u kontekstu ove priče na aferu špic-papak, čiji je glavni protagonist bio ministar Tolušić. I tada se u središtu pažnje javnosti našla fotografija koju je objavio navedeni tjednik, koji je s provjerom podataka otišao toliko daleko da je čak SOA za njih definirala da se radi o krivotvorinama, kojima se Tolušića namjeravalo diskreditirati prikazujući ga kao osobu koja šmrče kokain dok mu u krilu sjedi prostitutka. Tko je banda koja je podmetnula Tolušiću do danas se unatoč najavama nije objelodanilo, a on je već bivši. Podmece li pak netko Plenkoviću i njegovoj karavani ostaje za vidjeti, no u svakom slučaju spoznaja u transferu hrvatske nafte i metodama na koji se sklapaju poslovi nisu ugodne, osobito ne u prediznorno doba kada razotkrivanje priča tog tipa u prilog ide ponajprije razjarenoj oporbi.

INA – Memorandum o Razumije… by Dnevno Desk on Scribd