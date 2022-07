PLENKOVIĆEVA PORUKA MILANOVIĆU IZ SLAVONIJE! Komentirao razvlašćivanje predsjednika, poručio narodu: ‘Idemo 300 posto’

Autor: Ivor Kruljac

Premijer Andrej Plenković u Okučanima je predsjedao sjednicom Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem nakon koje se obratio novinarima te prokomentirao aktualnosti u hrvatskom dnevno-političkom životu.

“Važno je da smo u proteklih šest godina napravili vrlo kvalitetnu struktura dijaloga i projekata. Sve to govori o intenzivnom radu niz resora što je vidljivo i danas kod izlaganja ministara Piletića i Tramišak, Vučković i ostalih. Mi želimo da ovakav pristup i u idućem višegodišnjem financijskom okviru pridonese realizaciji ciljeva razvojne strategije, to kombiniramo. Centar distribucije voća i povrća izvanredan je primjer kako sva naša ulaganja staviti u funkciju i kako država europskim i nacionalnim fondovima radi za Slavoniju. Sve to mijenja sliku za ulaganje u Slavoniju i zato sam zadovoljan”, rekao je Plenković nakon sastanka.

300 posto rada

Novinari su pitali Plenkovića o usklađivanju plaća s inflacijom.





“Imali smo sadržajnu cjelovitu raspravu, tamo smo raspravljali o energetskoj krizi i nastojanjima da se iskoriste sve mogućnosti za Repower EU. Pripremajući se za jesen. Naš paket ćemo usmjeriti na pomoć najosjetljvijima i nakon ugrožavanja, rekao je Plenković najavljujući paket mjera.

“Vlada sada radi 300 posto pa ćemo tijekom stanke Sabora stići raditi i napraviti paket za jesen“, rekao je Plenković navevši kako sada prvo treba u Saboru obraniti Gordana Grlića Radmana, predstaviti novog ministra financija i novog potpredsjednika vlade Butkovića.

Razumni smo

Osvrnuo se i na smanjivanje ovlasti predsjednika, navodeći kako je riječ o tri zakona. “Mislim da je ministar već objašnjavao. To je tema koja traje dugo. Ideja je da se preciziraju neke odredbe. To nije nikakva tema”, komentirao je Plenković moguće promjene Milanovićevih vojnih ovlasti.

Skidanje žileta sa slovenske granice, ocijenio je dobrim.

“Što smo istrgovali konkretno?”, upitao je Plenković komentirajući Mostove navode za trgovinu sa Socijaldemokratima. Osvrnuo se i na sastanak Božinovića i liječnika obiteljske medicine, navevši kako je Vlada razumna te da je on osobno zaustavio glasovanje o Zakonu o sigurnosti na cestama, vidjevši problem u tom jednom stavku predloženog zakona.

“Ministar Božinović sjeo je s liječnicima. Svi će biti zadovoljni, neće biti nasekirani da neće voziti auto. Ali će dobiti stručni savjet liječnika. Važno je naći balans”, rekao je Plenković navodeći kako svi trebamo biti skupa i konstruktivni članovi drušva. Komentirajući inflaciju, upozorio je kako joj nitko ne može predvidjeti trajanje.