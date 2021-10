PLENKOVIĆEVA ‘LJUBAVNA KRIŽALJKA’ Evo kako je ‘spojio’ oporbu: ‘To je jedna ljubav između Hasanbegovića i Benčić, Grmoje i Hajdukovića, s ljevice su zaljubljeni u Raspudića!’

Autor: M.P.

Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, koja se i ovog ponedjeljka održala putem video linka, premijer Andrej Plenković komentirao je aktualna politička događanja.

Nakon što je oporba prošlog tjedna opstruirala raspravu o izboru glavnog ravnatelja HRT-a u Sabora, premijera su novinari pitali očekuje li ponovno sličnu akciju.

“Nazvao sam to događanjem naroda, cirkusom, to je jedna ljubav između Hasanbegovića i Benčić, Grmoje i Hajdukovića, Grbina i Puljak, to je ljubav koja cvate želimo im svu sreću u zaljubljenosti. Treći sastanak odbora za medije prošao je dobro, očekujem raspravu, hoćemo li sutra biti svjedoci filibusteringa vidjet ćemo, smiješna mi je da sva ta ekipa, spoj krajnje desnih i lijevih, jako je dobro za birače desnice da vide kako su sljubljeni s Možemo, u koji rog pušu, i da su s ljevice zaljubljeni u Hasanbegovića, Raspudića. U čemu je stvar? izboru ravnatelja HRT-a po zakonu koji datira iz doba SDP-a, netko tko na to pretendira ne može doći bez 10 godina iskustva u medijima, koncept sukoba interesa dok netko nije na dužnosti je neka fikcija, ako mora otkloniti nešto prije stupanja na dužnost, to i radi. Šveb je imao najbolji program, ne vidim što ih toliko muči”, rekao je premijer.

Bivši predsjednik Vrhovnog suda Krunislav Olujić u Newsroomu je komentirao izbor novog predsjednika tog suda Radovana Dobronića, kao i okolnosti koje su dovele do toga.

“Ovo možda nije toliko pobjeda Zorana Milanovića koliko je poraz Andreja Plenkovića jer na sebe nije mogao preuzeti odgovornost rušiti kandidata predsjednika Republike kraj činjenice da je svjestan dodatne okolnosti da kandidat za predsjednika VS-a može biti samo osoba iz kadrovske slagalice Zorana Milanovića. Nakon toga se građanin Plenković ne bi mogao pozivati na činjenicu da HDZ nije gospodar sudbene vlasti”, rekao je Olujić.

Plenković je poprilično oštro komentirao tu izjavu.

“On je fantastičan, ima tako dobre reference, inače je briljantan analitičar i pravnik. Kako on zna da Dobronić nije bio moj izbor? Svašta je nalupetao, al’ vidim da mu je to neki sport. Dobronić je dobio povjerenje, HDZ je glasao za njega, ima kvalifikacije, želim mu uspjeh. On je moj Jelšanin, ja mogu samo biti za”, rekao je premijer.