‘PLENKOVIĆEV ŽETON DROBI O KORUPCIJI’: Vječiti saveznik ‘laštio’ premijerovu sliku, dobio brutalan odgovor zvijezde u usponu

Autor: Dnevno.hr

Ne stišava se bura nakon što je javnost dobila priliku pročitati whatsapp poruke između osumnjičenih bivših HDZ-ovih lavica ministrice regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijele Žalac i državne tajnice Josipe Rimac.

Najznačajnija je pojava famoznog ‘AP’-a unutar dogovora između osumnjičenih dama, a oporba i javnost smatraju da se radi o premijeru Andreju Plenkoviću.

O tome je govorio, za N1, i Plenkovićev saveznika iz HSU-a Silvano Hrelja.





Svi se prave grbavi

Na početku mu je postavljeno pitanje je li “”afera AP”” i poruke koje se objavljuju tema koja nema značaj.

“Razgovarati i analizirati u javnosti se može sve definitivno, ali relevantno je to što će istražni organi otkazati i kad to bude činjenično stanje, onda se može i odlučivati. Do onda je to samo bura u čaši vode”, rekao je Hrelja.

Upitan postoji li ozbiljna razlika s porukama Borisa Miloševića i Josipa Aladrovića u odnosu na ove koje su sada izašle u javnost, Hrelja je rekao da on ne misli da postoji, “ali to ne znači da istražitelji ne vide razlike”.

“To nije u našoj moći i nemamo tu informaciju. Prema tome, vjerujem u taj sustav Državnog odvjetništva i njihove istražitelje. Što će se pokazati, to ćemo vidjeti, ali država mora funkcionirati dok se to ne dokaže”, rekao je.

Objasnio je i predstavlja li ova afera problem za parlamentarnu većinu. “Neugodno je, i onima koji su prozvani i nama koji to slušamo, ali nekad moraju stisnuti zube, pretrpjeti sve ovo i fokusirati se na rezultate i ciljeve”, rekao je Hrelja.

Premijer Plenković rekao je pak da su na koalicijskom sastanku svi upleteni u aferu govorili o tome.









“Svi su dali svoj stav, nitko od članova parlamentarne većine nije postavljao dodatna pitanja niti javno posumnjao i tako je ta rasprava završila”, rekao je Hrelja.

Zašto se nitko nije pobunio iz vladajuće većine?

"Jer su bili iscrpni u razgovorima i sve što je rečeno djeluje vrlo realistično. Njihova priča djeluje logično, a da je neugodno, uvijek je neugodno o tome pričati da je nečija poruka izašla u javnost i da ga na neki način optužuje ili inkriminira, mada se to ne može reći do jasnih istraga"" rekao je.









Dodao je da on komunicira i s premijerom i s ministrima i da je to normalno. "Na kraju krajeva, većina i po klubovima i u Vladi i po institucijama su umreženi telefonima, imaju nesmetanu komunikaciju bilo da se radi o samom dnevnom redu, o temama, bilo da se radi o određenim drugim situacijama, pozivima na sastanak, da, to je tako i to je današnje vrijeme. Tu stvarno ne vidim ništa sporno", rekao je i zaključio:

“Javnost je kivna na sve ono što ih muči. Ja se mogu pravdati deset puta da to nikad nisam koristio, ali meni neće vjerovati jer sam dio političkog establišmenta”, rekao je.

Nije trebalo dugo čekati na reakciju pa se tako oglasila i SDP-ova Mirel Ahmetović, političarka koja u toj stranci visoko kotira.

“Silvano Hrelja, Plenkovićev žeton, na N1 drobi o tome kako se svi moramo mijenjati kako bi korupcija nestala. On se, vidimo, promijenio. Iz oporbe je pretrčao u vlast koja tu korupciju provodi. I drži im većinu usprkos korupciji. Licemjerje, Hrelja ti je ime”, napisala je Ahmetović na Twitteru.