Plenkovićev tim detaljno razradio plan za osvajanje trećeg mandata: Ovo su ključne točke za HDZ-ovu pobjedu

Autor: Iva Međugorac

Možda tenzije unutar HDZ-a jesu sve glasnije, no u vladajućoj stranci daleko su od ozbiljnih i velikih sukoba. ”Nikome to sada nije u interesu”, govori naš sugovornik iz stranke te naglašava da će se za sada pod tepih gurnuti i tenzije koje su izašle na vidjelo usred prepirki između premijera Andreja Plenkovića i utjecajnog osječkog župana Ivana Anušića.

Nije ni čudo da HDZ-ovcima trenutno nisu na pameti sukobi, Plenković je već uvelike zakoračio u kampanju za parlamentarne izbore, a sve je više onih unutar stranke koji govore o tome da bi se izbori mogli održati već na proljeće iduće godine, odnosno čak i prije europskih izbora, nakon kojih će Plenković konačno definirati gdje će i kako nastaviti svoju političku karijeru te hoće li ostati u Hrvatskoj ili će pak budućnost graditi na nekoj od prestižnih briselskih pozicija.





Primarni cilj je pobjeda na izborima

Gdje god da bude, Plenkoviću je baš kao i njegovim kolegama iz stranke za sada primarni cilj pobijediti na parlamentarnim izborima te nakon toga formirati vladajuću većinu. Situacija je za premijera na prvi pogled dosta lagodna jer je HDZ-ov rejting i više nego stabilan, a oporba djeluje izgubljeno u prostoru i vremenu, no Plenković bez obzira na postojeći status ništa ne smije i ne može prepustiti slučaju pa se stoga osobno već sada involvirao u kampanju koju kani iznijeti na svojim plećima znajući za kadrovske nedostatke u vlastitim redovima što unutar stranke, što unutar Vlade.

Osovina kampanje u kojoj HDZ i Plenković praktički već jesu biti će projekti o kojima će predstavnici stranke progovarati u svim svojim medijskim nastupima. Neće doduše svi HDZ-ovci imati prilike laskati premijeru, već će se u eter slati probrana i za to unaprijed pripremana lica, ali u prvom planu će svakako dominirati premijer Plenković.

”Prije svega u kampanji će se govoriti o neupitnom premijerovom utjecaju u Bruxellesu, i njegovim druženjima sa europskim liderima. Srž je u tome da se naglasi kako bez Plenkovićeva utjecaja Hrvatska ne bi mogla doći do izdašnih paketa, odnosno bez milijuna eura iz europskih fondova. To je Plenkoviću vrlo važno za naglasiti, želi da na taj način građani prepoznaju kako je on taj koji nudi politiku stabilnosti”, kaže naš sugovornik iz HDZ-a te naglašava da će se kroz kampanju aktivirati i lokalni ogranci te njihovi predstavnici koji će progovarati o realiziranim projektima, obnovljenim školama i vrtićima.

U kampanju ulaze i lokalni ogranci HDZ-a

”Oni bi trebali najaviti još takvih projekata, najave su već počele, a ti projekti će se također realizirati iz europskih fondova pa se tu ponovno naglašava značaj Plenkovićeva utjecaja. Najveći projekt s kojim se Plenković misli hvaliti jest Pelješki most, no tu je i nova bolnica u Rijeci, ali i najava gradnje stadiona, sve je to Plenkoviću vrlo važno”, kaže naš sugovornik te dodaje kako su statistički podaci za kampanju također već pripremljeni, štoviše, građani i ovih dana imaju prilike čuti podatke o rastu prosječne i minimalne plaće te o usklađivanju mirovina, ali i padu broja nezaposlenih.

”Plenković je osobno najavljivao pakete pomoći socijalno ugroženim skupinama građana, ovih dana počeo je pregovore sa sindikatima, u javnom sektoru rasti će plaće, a premijer na taj način gradi i širi birački bazen u kojem će se naći i još ponešto povlastica za braniteljsku populaciju”, najavljuje naš sugovornik te kaže da Plenkovića zabrinjava izostanak reformi u zdravstvu kao i problemi u poljoprivrednom resoru. ”Sad je tek svjestan da je možda ranije u sklopu rekonstrukcije Vlade trebao zamijeniti Vilija Beroša i Mariju Vučković, ali za te je manevre u ovom trenutku kasno, on se nije dovoljno uključio u funkcioniranje tih dvaju sektora koji su na koljenima već dugo i moguće da je i to jedan od razloga zbog kojih se tamo ne događa ništa sa čime bi se u kampanji mogao podičiti”, smatra naš sugovornik koji ujedno najavljuje da će Plenkoviću važan segment kampanje biti i nabava borbenih aviona Rafalea, koji se prezentiraju kao ogromna investicija u resor obrane.

”Teme koje će se spominjati u kampanji u Uredu premijera i sa njegovim savjetnicima vrlo su precizno i konkretno razrađene, HDZ-ovci su s njima dosta detaljno upoznati, i očekuje se da će to biti sadržaj koji će do izbora dominirati medijskim prostorom. Plenković ne misli biti nametljiv, nitko ne želi da ga se percipira kao hvalisavca, ali će svakako biti samouvjeren, međutim to za njega niti nije ništa neuobičajeno”, ocjenjuje naš sugovornik, a iz svega onoga što se priča po HDZ-u može se reći kako Plenkovićeva borba za osvajanje trećeg mandata može početi.